Copa do Mundo: 3 petiscos leves para acompanhar as partidas à noite

Com os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo sendo transmitidos à noite, muitos brasileiros vão precisar equilibrar a torcida com a rotina de trabalho do dia seguinte. Por isso, será importante aproveitar as partidas sem exagerar na alimentação e, consequentemente, sem prejudicar a qualidade do sono.

Segundo a nutricionista Ana Lucia Ribeiro, coordenadora do curso de Nutrição do UniCuritiba, refeições pesadas e petiscos muito gordurosos podem ser os grandes vilões da disposição no dia seguinte. Assim, manter a moderação e fazer escolhas mais equilibradas são cuidados essenciais neste período.

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“Refeições muito gordurosas e volumosas exigem mais tempo e esforço do organismo para serem digeridas. Isso pode causar desconforto, sensação de estômago pesado, refluxo e piorar a qualidade do sono. Quando o sono não é reparador, é comum acordar mais cansado, com dificuldade de concentração e menor disposição para as atividades do dia seguinte”, explica.

Alimentação saborosa e leve para os dias de jogos

Para quem pretende acompanhar os jogos sem abrir mão do bem-estar, a recomendação é apostar em opções mais leves e nutritivas. Pipoca preparada com pouco óleo, mix de castanhas, frutas picadas, homus com legumes, sanduíches naturais e espetinhos caprese estão entre as alternativas indicadas pela nutricionista.

Outro cuidado importante é o horário das refeições. A orientação é fazer o jantar cerca de duas a três horas antes de dormir. Nos dias de partidas mais tarde, vale realizar uma refeição equilibrada antes do jogo e deixar apenas um lanche leve para consumir durante a transmissão.

Cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas também merecem atenção. Embora possam provocar sonolência inicialmente, elas comprometem a qualidade do descanso ao longo da noite. “O álcool aumenta os despertares noturnos e reduz o descanso adequado. O ideal é consumir com moderação, alternar com água para manter a hidratação e evitar grandes quantidades próximo ao horário de dormir”, orienta Ana Lucia Ribeiro.

Garantindo a disposição do dia seguinte

Além da alimentação, a professora destaca que manter-se hidratado, evitar excesso de cafeína à noite, respeitar horários regulares de sono e reduzir o uso de telas após o término dos jogos são medidas que ajudam a garantir uma recuperação adequada e mais energia no dia seguinte.

Petiscos leves para assistir aos jogos

Para torcer com sabor e sem arrependimento, confira três opções práticas, nutritivas e fáceis de preparar antes do apito inicial:

Chips crocantes de grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

1. Chips crocantes de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 colher de sopa de azeite de oliva

Páprica, orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o grão-de-bico com azeite e temperos. Leve à air fryer ou ao forno por cerca de 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar dourado e crocante.

Bruschetta de tomate e ricota (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock)

2. Bruschetta de tomate e ricota

Ingredientes

Fatias de pão a gosto

2 tomates picados

1/2 xícara de chá de ricota

Folhas de manjericão, azeite de oliva e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo baixo, toste levemente o pão. Em um recipiente, misture os demais ingredientes e distribua sobre as fatias.

3. Guacamole com palitos de legumes

Ingredientes

1 abacate maduro

Suco de 1 limão

1 tomate picado

picado Cebola-roxa picada, sal e cheiro-verde picado a gosto

Palitos de cenoura, pepino e salsão para acompanhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse o abacate e misture com o limão, o tomate, a cebola-roxa, o cheiro-verde e o sal. Sirva com palitos de cenoura, pepino e salsão.

Por Jennifer Koppe