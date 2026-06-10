Do tajine ao cuscuz marroquino: 3 receitas típicas do Marrocos para experimentar 

Com a estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026 marcada para 13 de junho, cresce a curiosidade sobre os costumes do país do norte da África. Além de sua rica história e paisagens marcantes, o Marrocos se destaca por uma culinária repleta de aromas, especiarias e tradições que atravessam gerações, refletindo a diversidade cultural que caracteriza a nação.
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A seguir, veja 3 receitas típicas do Marrocos para experimentar!
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1. Tajine de legumes
Ingredientes
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em cubos
- 2 dentes de alho amassados
- 2 cenouras cortadas em pedaços grandes
- 4 batatas cortadas ao meio
- 1 berinjela cortada em tiras grossas
- 2 tomates cortados em cubos
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- 1 colher de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de coentro fresco
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cúrcuma, a páprica doce, o cominho, o gengibre em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver os ingredientes. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a se desfazer, formando um molho encorpado.
Distribua as cenouras, as batatas e a berinjela sobre o molho. Regue com o caldo de legumes, o mel e o suco de limão. Quando começar a ferver, reduza para fogo baixo e tampe a panela. Cozinhe lentamente até que os legumes estejam macios e o molho tenha reduzido levemente. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
2. Cuscuz marroquino com frango tfaya
Ingredientes
Frango tfaya
- 1 kg de sobrecoxas de frango
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 cebolas cortadas em fatias finas
- 3 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de sal
- 2 xícaras de chá de caldo de galinha
- 1 xícara de chá de uva-passa
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
Cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de cuscuz marroquino
- 2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 colher de chá de sal
Modo de preparo
Frango tfaya
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure as sobrecoxas de frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione as cebolas e refogue até ficarem macias e levemente douradas. Acrescente o alho, a cúrcuma, o gengibre em pó, a canela em pó, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem.
Retorne o frango à panela e envolva-o no refogado. Adicione o caldo de galinha, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o frango fique macio. Retire o frango e mantenha aquecido. Acrescente a uva-passa e o mel ao molho. Cozinhe em fogo baixo até que a cebola esteja bem dourada e caramelizada e o molho fique espesso. Retorne o frango à panela e envolva-o na mistura de cebolas e passas.
Cuscuz marroquino
Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino. Em uma panela, ferva a água em fogo médio e misture com o sal. Despeje a água sobre o cuscuz marroquino, cubra a tigela e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido. Adicione a manteiga e solte os grãos com um garfo.
Montagem
Distribua o cuscuz marroquino em uma travessa ou pratos individuais. Disponha o frango sobre o cuscuz marroquino. Cubra com as cebolas caramelizadas, as uvas-passas e o molho. Finalize com o coentro e a salsinha.
3. Tangia marrakchia
Ingredientes
- 1,5 kg de paleta bovina cortada em cubos grandes
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 4 dentes de alho amassados
- 1 cebola cortada em cubos
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 1 colher de chá de cominho
- 1/2 colher de chá de açafrão
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 limão-siciliano cortado em pedaços
- 2 xícaras de chá de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a paleta e adicione o azeite, o alho, a cebola, a cúrcuma, o gengibre em pó, o cominho, o açafrão, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua o limão-siciliano sobre a carne. Acrescente o caldo de carne e a manteiga. Misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 horas, mexendo ocasionalmente. Continue o cozimento até que a carne esteja extremamente macia e comece a se desfazer. Retire os pedaços de limão-siciliano. Ajuste a textura do molho mantendo a panela em fogo baixo por alguns minutos, se necessário. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.