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Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 11 de junho de 2026

De ficção científica épica à comédia romântica na Toscana, a quinta-feira reúne estreias para todos os gostos nas telonas brasileiras

Uma quinta-feira repleta de novidades aguarda os fãs de cinema com estreias que vão do suspense alienígena ao romance italiano (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Uma quinta-feira repleta de novidades aguarda os fãs de cinema com estreias que vão do suspense alienígena ao romance italiano (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quem planeja ir ao cinema nesta semana tem motivos de sobra para comemorar. O dia 11 de junho reúne cinco estreias de gêneros completamente diferentes, com produções que vão de um aguardado retorno aos filmes de extraterrestres a uma comédia romântica na Itália, passando por thriller, musical e fantasia. Com diretores premiados e elencos estrelados, o catálogo desta quinta-feira é variado e cheio de qualidade.

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Abaixo, veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 11 de junho de 2026!

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1. Dia D

Mulher observando para cima enquanto um feixe de luz destaca um de seus olhos em um ambiente escuro e azulado
“Dia D” conta uma história sobre o colapso global após a revelação de uma inteligência alienígena (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Após duas décadas afastado do cinema de extraterrestres, Steven Spielberg retorna ao gênero que ajudou a definir com “Dia D” considerado por parte da crítica o melhor filme do diretor em 20 anos. Com roteiro de David Koepp, parceiro de longa data do cineasta, o filme acompanha o caos que se instala no mundo após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão.

Fenômenos estranhos ao redor do planeta se intensificam, segredos militares são expostos e a evidência de inteligência alienígena se torna cada vez mais inegável. Emily Blunt lidera o elenco no papel de Margaret Fairchild, ao lado de Josh O’Connor, Colin Firth e Eve Hewson. Curiosidade: para criar os sons dos alienígenas, Emily Blunt recusou o uso de inteligência artificial e produziu os ruídos com a própria voz.

2. Eu & Você na Toscana

Casal de homem e mulher segurando cestas com vegetais frescos diante de uma construção de tijolos em um ambiente ao ar livre
“Eu & Você na Toscana” acompanha uma jovem que se passa pela noiva de um italiano desconhecido após invadir sua mansão na Itália (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Para quem busca leveza e romance nas telas, a comédia dirigida por Kat Coiro a mesma de “Case Comigo” promete encantar com uma história repleta de mal-entendidos e paisagens deslumbrantes da Itália. Anna é uma jovem que abandonou o sonho de virar chef de cozinha e acumula escolhas equivocadas.

Após perder o emprego e a moradia no mesmo dia, ela decide invadir a mansão vazia de um charmoso italiano chamado Matteo, na Toscana. Porém, os planos vão por água abaixo quando a mãe dele chega de surpresa. Para não se revelar, Anna se passa pela noiva de Matteo, e a situação se complica ainda mais com a chegada do primo Michael. Halle Bailey e Regé-Jean Page protagonizam o filme, com roteiro de Ryan Engle.

3. O Afinador

Homem usando fone de ouvido e ajustando um equipamento de áudio, com ondas sonoras ilustradas ao redor e o título O Afinador ao lado
“O Afinador” acompanha um talentoso afinador de pianos que descobre ter uma habilidade rara para arrombar cofres (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Misturando jazz, crime e suspense, o thriller dirigido por Daniel Roher, com roteiro do próprio diretor em parceria com Robert Ramsey, acompanha Niki, um talentoso afinador de pianos que descobre uma habilidade rara e surpreendente: a capacidade de arrombar cofres com precisão absoluta.

O que começa como uma história sobre música logo se transforma em um deslumbrante drama policial quando criminosos percebem o potencial de seu talento e ele resolve mergulhar nesse universo perigoso. Leo Woodall protagoniza ao lado de Dustin Hoffman e Havana Rose Liu.

4. Hit para Dois

Dois homens conversando durante a noite, enquanto um deles toca violão
“Hit para Dois” é uma comédia musical sobre ambição, autoria e o preço do reconhecimento no mundo da música (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

O diretor John Carney conhecido por sucessos musicais como “Begin Again” e “Sing Street” assina essa comédia musical com roteiro coescrito com Peter McDonald. Rick é um cantor de casamentos que sonha ser reconhecido como músico de verdade. Em uma noite de trabalho, ele conhece Danny, uma ex-celebridade pop adolescente em busca de reinvenção.

Após passarem a noite juntos, Danny rouba uma composição de Rick, que se torna um grande sucesso sem qualquer crédito para o criador original. A jornada de Rick para recuperar o reconhecimento pelo próprio trabalho é o coração da trama. Paul Rudd e Nick Jonas protagonizam o filme.

5. Trago Seu Amor

Mulher usando óculos decorados e roupas brilhantes, sentada diante de uma mesa com cristais sob uma iluminação colorida em formato de coração
Fantasia romântica com humor, “Trago Seu Amor” acompanha uma bruxa egocêntrica que tenta ajudar alguém no amor e acaba se tornando vítima de seu próprio poder (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

Encerrando a lista com uma proposta original e cheia de humor, a fantasia romântica apresenta Mia, uma jovem bruxa egocêntrica que lucra com seu inusitado poder: quem a beija se apaixona pela última pessoa que amou ou, quando a magia falha, pela própria Mia, criando uma horda de fãs apaixonados. A situação muda de figura quando ela tenta ajudar Yuri a reconquistar o ex e o feitiço se volta contra ela, obrigando-a a lidar pela primeira vez com sentimentos completamente fora de seu controle.

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Gabriele Lisboa

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    Portal EdiCase
    Por Gabriele Lisboa
    postado em 10/06/2026 18:31
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