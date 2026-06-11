Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/06/2026

O tarot desta quinta-feira revela uma mistura de encerramentos, aprendizados e oportunidades de crescimento. Algumas cartas falam sobre deixar o passado para trás, enquanto outras mostram prosperidade, conquistas e a necessidade de enxergar novas perspectivas. O dia pedirá maturidade emocional para compreender que até os desafios podem abrir caminho para ciclos mais positivos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 3 de Espadas

O dia poderá trazer reflexões importantes para o ariano (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer reflexões importantes sobre decepções, mágoas ou situações que ainda precisam ser curadas. No amor, será fundamental não alimentar ressentimentos e permitir que a sinceridade abra espaço para o entendimento. Na carreira, algumas críticas ou contratempos poderão servir como aprendizado para o futuro. Sua saúde emocional pedirá acolhimento e gentileza consigo. Entre amigos, uma conversa franca poderá ajudar a aliviar pesos que você vem carregando.

Touro 10 de Espadas

Algo que vinha se desgastando poderá se encerrar na vida do taurino (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo que já vinha se desgastando há algum tempo. No amor, uma situação que parecia difícil poderá finalmente chegar a uma definição, trazendo mais clareza para o coração. Na carreira, mudanças inesperadas poderão abrir espaço para oportunidades mais alinhadas aos seus objetivos. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, evite se isolar e permita que pessoas de confiança ofereçam apoio.

Gêmeos 9 de Copas

O dia favorecerá satisfação, realização e momentos de prazer ao geminiano (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” mostra que o dia favorecerá satisfação, realização e momentos de prazer. No amor, você tenderá a se sentir mais confiante e aberto(a) para viver experiências positivas. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão trazer reconhecimento e motivação para continuar avançando. Sua saúde emocional melhorará quando você valorizar suas conquistas e celebrar pequenas vitórias. Entre amigos, o clima será leve, divertido e propício para encontros agradáveis.

Câncer O Enforcado

O canceriano precisará enxergar algumas situações por uma nova perspectiva (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” sugere que algumas situações exigirão paciência e uma nova forma de enxergar os acontecimentos. No amor, talvez seja necessário abrir mão de antigas expectativas para compreender melhor a relação. Na carreira, decisões importantes precisarão de mais tempo antes de serem tomadas. Sua saúde emocional melhorará quando você aceitar que nem tudo está sob seu controle. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões poderá trazer aprendizados valiosos.

Leão Pajem de Espadas

O dia do leonino será movimentado por novidades, informações e descobertas importantes (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia será movimentado por novidades, informações e descobertas importantes. No amor, conversas sinceras poderão esclarecer dúvidas e aproximar pessoas. Na carreira, sua curiosidade e capacidade de aprender rapidamente serão diferenciais. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e preocupações. Entre amigos, mensagens, encontros e novidades prometem movimentar a rotina.

Virgem 6 de Espadas

O dia do virginiano será marcado por transição e alívio gradual das dificuldades (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” mostra que você está entrando em uma fase de transição e alívio gradual das dificuldades. No amor, algumas mágoas tenderão a ficar para trás, permitindo mais tranquilidade emocional. Na carreira, mudanças positivas poderão acontecer, mesmo que de forma lenta e progressiva. Sua saúde melhorará quando você evitar reviver problemas antigos e direcionar sua atenção para o futuro. Entre amigos, conselhos e apoio poderão ajudar nesse processo de renovação.

Libra O Carro

A energia do dia favorecerá o avanço do libriano em direção aos seus objetivos (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “O Carro” mostra que a energia do dia favorecerá conquistas, determinação e avanço em direção aos seus objetivos. No amor, atitudes mais firmes ajudarão a fortalecer relacionamentos e esclarecer intenções. Na carreira, sua confiança e capacidade de liderança poderão gerar resultados expressivos. A saúde melhorará quando você mantiver foco e disciplina sem exagerar nas cobranças. Entre amigos, seu entusiasmo poderá inspirar as pessoas ao seu redor.

Escorpião 7 de Copas

O dia poderá trazer muitas possibilidades ao escorpiano (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

Segundo a carta “7 de Copas”, o dia poderá trazer muitas possibilidades, mas também certa dificuldade para decidir qual caminho seguir. No amor, fantasias e expectativas poderão confundir sua percepção dos fatos. Na carreira, novas oportunidades surgirão, mas será importante analisar cada uma com calma antes de agir. Sua saúde emocional melhorará quando você evitar alimentar dúvidas desnecessárias. Entre amigos, escute os conselhos de quem tem uma visão mais objetiva da situação.

Sagitário 9 de Ouros

O sagitariano poderá colher prosperidade, independência e reconhecimento pelos esforços realizados (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” indica prosperidade, independência e reconhecimento pelos esforços realizados. No amor, você tenderá a valorizar relações que respeitem sua liberdade e individualidade. Na carreira, o dia favorecerá estabilidade financeira e sensação de dever cumprido. Sua saúde melhorará quando você reservar tempo para cuidar de si e desfrutar das conquistas alcançadas. Entre amigos, sua confiança e bom humor serão muito apreciados.

Capricórnio 10 de Ouros

O capricorniano poderá sentir uma energia de abundância, segurança e fortalecimento das bases da vida (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” traz uma energia de abundância, segurança e fortalecimento das bases da vida. No amor, haverá maior desejo de construir relações duradouras e estáveis. Na carreira, resultados positivos poderão surgir por meio de investimentos de longo prazo ou projetos consolidados. Sua saúde emocional melhorará quando você reconhecer tudo o que já construiu ao longo da jornada. Entre amigos e familiares, o clima será de apoio e união.

Aquário A Torre

O aquariano poderá passar por mudanças inesperadas que poderão transformar sua forma de enxergar determinadas situações (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

A carta “A Torre” aponta para mudanças inesperadas que poderão transformar sua forma de enxergar determinadas situações. No amor, verdades escondidas ou revelações importantes tenderão a trazer mais autenticidade para as relações. Na carreira, alterações de planos poderão parecer desconfortáveis inicialmente, mas abrirão novos caminhos. Sua saúde emocional melhorará quando você aceitar as transformações em vez de resistir a elas. Entre amigos, pessoas verdadeiras permanecerão ao seu lado mesmo durante os períodos de mudança.

Peixes 2 de Ouros

O dia do pisciano exigirá flexibilidade para lidar com diferentes compromissos e responsabilidades (Imagem: Vectorbum | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Ouros”, o dia exigirá flexibilidade para lidar com diferentes compromissos e responsabilidades. No amor, será importante encontrar equilíbrio entre suas necessidades e as do outro. Na carreira, a capacidade de adaptação ajudará você a administrar tarefas e oportunidades simultaneamente. Sua saúde melhorará quando você evitar sobrecargas e respeitar seus limites. Entre amigos, a quinta-feira favorecerá encontros leves e trocas que ajudarão a aliviar a rotina.