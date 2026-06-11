Café da manhã de Dia dos Namorados: 4 receitas para surpreender quem você ama

No Dia dos Namorados, um café da manhã especial pode ser uma forma simples e delicada de surpreender quem você ama logo no começo do dia, criando um clima de conexão e cuidado. Quando preparada com carinho, a primeira e mais importante refeição pode ir além da função nutricional e se transformar em um gesto de afeto.

Abaixo, confira 4 receitas para surpreender quem você ama no café da manhã neste Dia dos Namorados!

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1. Tapioca de presunto e queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de goma de tapioca

2 fatias de presunto

2 fatias de queijo muçarela

muçarela Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio e espalhe a goma de tapioca até formar um disco uniforme. Deixe firmar e vire rapidamente. Recheie com o presunto e o queijo ainda na frigideira quente, adicionando orégano por cima. Quando o queijo derreter levemente, dobre a tapioca ao meio e sirva em seguida.

2. Chocolate quente cremoso com leite condensado

Ingredientes

500 ml de leite integral

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 colher de sopa de amido de milho

100 g de chocolate meio-amargo picado

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite ainda frio. Adicione o leite condensado, o chocolate em pó e o sal. Misture bem até incorporar tudo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não empelotar. Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate picado e continue mexendo até derreter por completo e a mistura ficar bem cremosa. Polvilhe canela por cima antes de servir.

Pão de queijo recheado com goiabada (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Pão de queijo recheado com goiabada

Ingredientes

2 xícaras de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 ovo

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

150 g de goiabada cortada em cubos firmes

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com o óleo e o sal até levantar fervura. Em um recipiente, coloque o polvilho e escalde com a mistura quente, mexendo bem. Espere amornar e adicione o ovo e o queijo, misturando até formar uma massa homogênea. Modele pequenas bolinhas, abra levemente cada porção na palma da mão, coloque 1 cubo de goiabada no centro e feche bem. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até dourar levemente. Sirva ainda morno para manter o recheio cremoso.

4. Bolo de fubá com leite condensado

Ingredientes

3 ovos

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de fubá fino

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de erva-doce

Óleo para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fubá, a farinha de trigo, o sal e a erva-doce e bata novamente até a massa ficar lisa e bem incorporada. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, sem bater. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até dourar levemente por cima. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.