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Culinária

Café da manhã de Dia dos Namorados: 4 receitas para surpreender quem você ama

Confira opções práticas e deliciosas para celebrar a data e deixá-la ainda mais especial

Tapioca de presunto e queijo (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Tapioca de presunto e queijo (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No Dia dos Namorados, um café da manhã especial pode ser uma forma simples e delicada de surpreender quem você ama logo no começo do dia, criando um clima de conexão e cuidado. Quando preparada com carinho, a primeira e mais importante refeição pode ir além da função nutricional e se transformar em um gesto de afeto.

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Abaixo, confira 4 receitas para surpreender quem você ama no café da manhã neste Dia dos Namorados!

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1. Tapioca de presunto e queijo

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de goma de tapioca
  • 2 fatias de presunto
  • 2 fatias de queijo muçarela
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio e espalhe a goma de tapioca até formar um disco uniforme. Deixe firmar e vire rapidamente. Recheie com o presunto e o queijo ainda na frigideira quente, adicionando orégano por cima. Quando o queijo derreter levemente, dobre a tapioca ao meio e sirva em seguida.

2. Chocolate quente cremoso com leite condensado

Ingredientes

  • 500 ml de leite integral
  • 395 g de leite condensado
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 100 g de chocolate meio-amargo picado
  • 1 pitada de sal
  • Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite ainda frio. Adicione o leite condensado, o chocolate em pó e o sal. Misture bem até incorporar tudo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não empelotar. Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate picado e continue mexendo até derreter por completo e a mistura ficar bem cremosa. Polvilhe canela por cima antes de servir.

Uma cesta de vime cheia de pães de queijo redondos, recheados com goiabada cremosa que aparece no topo de cada um. Ao lado, há um bloco de goiabada cascão e um pequeno pote com mais goiabada pastosa, dispostos sobre uma tábua de madeira rústica.
Pão de queijo recheado com goiabada (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Pão de queijo recheado com goiabada

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de polvilho doce
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto
  • 150 g de goiabada cortada em cubos firmes

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com o óleo e o sal até levantar fervura. Em um recipiente, coloque o polvilho e escalde com a mistura quente, mexendo bem. Espere amornar e adicione o ovo e o queijo, misturando até formar uma massa homogênea. Modele pequenas bolinhas, abra levemente cada porção na palma da mão, coloque 1 cubo de goiabada no centro e feche bem. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até dourar levemente. Sirva ainda morno para manter o recheio cremoso.

4. Bolo de fubá com leite condensado

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 395 g de leite condensado
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de fubá fino
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de erva-doce
  • Óleo para untar
  • Fubá para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fubá, a farinha de trigo, o sal e a erva-doce e bata novamente até a massa ficar lisa e bem incorporada. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, sem bater. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até dourar levemente por cima. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 11/06/2026 08:00
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