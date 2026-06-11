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Veja 5 filmes e documentários sobre jogadores de futebol que vão inspirar você

Conheça bastidores, momentos decisivos e histórias de superação de alguns dos maiores ídolos do esporte

Das vitórias históricas aos desafios fora dos gramados, produções mostram o lado mais humano de grandes craques do futebol (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) - (crédito: EdiCase)
Das vitórias históricas aos desafios fora dos gramados, produções mostram o lado mais humano de grandes craques do futebol (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) - (crédito: EdiCase)

O futebol é feito de momentos que ficam para a história, mas nem tudo acontece diante das câmeras durante os 90 minutos de jogo. Por trás de títulos, gols e recordes, existem histórias de dedicação, pressão midiática, desafios pessoais e decisões que marcaram a trajetória de grandes atletas.

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Para quem gosta do esporte ou deseja conhecer melhor a vida dos craques, alguns filmes e documentários podem ser uma ótima forma de explorar os bastidores de suas carreiras e descobrir os acontecimentos que ajudaram a transformá-los em ídolos dentro e fora dos gramados.

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A seguir, confira 5 filmes e documentários sobre jogadores de futebol que vão inspirar você!

1. Ronaldinho Gaúcho (2026)

Uma imagem de rosto de Ronaldinho Gaúcho, um dos jogadores de futebol mais habilidosos de todos os tempos, com óculos de sol pretos e uma boina preta. Ele está sorrindo para a câmera. O fundo é uma imagem borrada de sua carreira.
“Ronaldinho Gaúcho” revela os bastidores da carreira do craque brasileiro, reunindo imagens inéditas, depoimentos e momentos marcantes (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental “Ronaldinho Gaúcho” acompanha a trajetória de um dos maiores nomes da história do futebol. Dividida em três episódios, a produção reúne material inédito, acesso exclusivo ao ex-jogador e depoimentos de personalidades como Lionel Messi, Neymar Jr., Roberto Carlos e Carles Puyol. A narrativa revisita momentos marcantes de sua carreira, desde os primeiros passos no Grêmio até a consagração no futebol mundial.

Além das grandes conquistas, a série aborda vitórias, derrotas e momentos delicados vividos por Ronaldinho dentro e fora de campo. O documentário também apresenta imagens de arquivo nunca vistas e mostra aspectos de sua vida pessoal, oferecendo um retrato mais amplo de uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro.

Onde assistir: Netflix.

2. Diego Maradona (2019)

Uma imagem de corpo inteiro de Diego Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, levantando a Taça da Copa do Mundo. Ele está em cima dos ombros de um torcedor, com a multidão e os jogadores da Seleção Argentina ao seu redor. O fundo é um estádio de futebol.
“Diego Maradona” retrata a fase intensa do ídolo argentino no Napoli, explorando sua ascensão, fama, conflitos pessoais e legado no futebol (Imagem: Reprodução digital | Film4)

O documentário “Diego Maradona”, dirigido por Asif Kapadia, foca principalmente a fase em que o jogador atuou pelo Napoli, em julho de 1984, período considerado um dos mais intensos de sua carreira. A produção utiliza mais de 500 horas de imagens inéditas de arquivos pessoais para reconstruir a ascensão do craque argentino ao status de ídolo mundial.

O filme mostra tanto o brilho dentro de campo quanto os conflitos e pressões vividos fora dele. Também aborda a relação de Maradona com a cidade de Nápoles e o impacto que ele teve no clube e na torcida. A narrativa expõe os bastidores da fama e os desafios pessoais enfrentados pelo atleta ao longo da carreira.

Onde assistir: Netflix.

3. Neymar: O Caos Perfeito (2022)

Uma imagem de corpo inteiro de Neymar Jr., um dos melhores jogadores de futebol da atualidade, com a camisa azul e vermelha do Paris Saint-Germain, o uniforme número dez. Ele está driblando com a bola, com dois jogadores adversários ao seu redor. O fundo é um campo de futebol.
“Neymar: O Caos Perfeito” mostra a trajetória do atacante brasileiro, abordando sucesso, pressão da mídia, lesões e sua transformação em estrela global (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A série documental “Neymar: O Caos Perfeito” acompanha a trajetória do jogador desde sua ascensão no Santos até sua consolidação como estrela global do futebol. Com três episódios, a produção explora a evolução técnica, o impacto de sua transferência para o futebol europeu e sua presença constante no cenário midiático. Além disso, também destaca os desafios enfrentados pelo atleta, incluindo lesões e momentos de forte pressão, tanto pessoal quanto profissional.

Depoimentos de familiares, amigos e colegas ajudam a compor um retrato mais amplo da personalidade de Neymar. Entre os entrevistados, estão David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Thiago Silva, que compartilham suas perspectivas sobre a trajetória do craque e seu legado no esporte. Ao combinar imagens de arquivo e relatos de pessoas próximas, a produção aborda a exposição pública do atleta e a estrutura construída ao redor de sua carreira profissional.

Onde assistir: Netflix.

4. Ronaldo (2015)

Uma imagem de rosto de Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, com a camisa branca e azul do Real Madrid, o uniforme número sete. Ele está olhando para a câmera com uma expressão séria. O fundo é um campo de futebol.
“Ronaldo” mostra a rotina de Cristiano Ronaldo, revelando aspectos pessoais, familiares e profissionais de um dos maiores nomes do esporte (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

O documentário “Ronaldo” acompanha de perto a vida de Cristiano Ronaldo durante um dos períodos mais marcantes de sua carreira. Filmada ao longo de 14 meses, a produção oferece acesso inédito ao círculo mais próximo do jogador, mostrando não apenas o atleta, mas também o pai, o homem de família e o amigo por trás dos holofotes.

Por meio de entrevistas, imagens de bastidores, registros pessoais e cenas de partidas, o filme revela aspectos pouco conhecidos da rotina do craque português. A narrativa explora os desafios de viver sob constante atenção pública enquanto mantém o alto nível de desempenho que o consagrou como um dos maiores nomes do futebol mundial.

Onde assistir: Prime Video e YouTube.

5. Ronaldo, O Fenômeno (2022)

Uma imagem de corpo inteiro de Ronaldo Nazário, segurando a Taça da Copa do Mundo. Ele está sorrindo para a câmera, com a medalha de campeão ao redor do pescoço. O fundo é uma multidão borrada em um estádio.
“Ronaldo, O Fenômeno” revisita os desafios enfrentados por Ronaldo Nazário após graves lesões e sua emocionante volta ao topo na Copa de 2002 (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

O documentário “Ronaldo, O Fenômeno” acompanha um dos capítulos mais marcantes da carreira de Ronaldo Nazário. A produção mostra como o atacante brasileiro, então considerado um dos melhores jogadores do mundo, viu sua trajetória mudar após a Copa do Mundo de 1998 e uma sequência de lesões que ameaçaram encerrar seu trabalho no auge.

Por meio de entrevistas com familiares, ex-companheiros de equipe, médicos e pessoas que acompanharam sua recuperação, o filme revisita os desafios enfrentados pelo atleta dentro e fora das arenas. A narrativa também apresenta bastidores de momentos decisivos de sua história, incluindo relatos sobre a final da Copa de 1998 e o retorno triunfal que culminou na conquista do Mundial de 2002.

Onde assistir: Globoplay.

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Janaine Fernandes

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    Portal EdiCase
    Por Janaine Fernandes
    postado em 11/06/2026 14:00
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