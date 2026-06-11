Entenda por que a graduação acelerada tem ganhado força entre adultos

Conciliar trabalho, família e estudos continua sendo um dos principais desafios para quem deseja conquistar um diploma de ensino superior. Nesse contexto, os cursos de graduação acelerada vêm ganhando espaço entre adultos que buscam qualificação profissional sem comprometer vários anos da rotina. A modalidade permite concluir a formação em menos tempo, desde que sejam cumpridas todas as exigências acadêmicas e a carga horária prevista pelo Ministério da Educação (MEC).

Dados do Censo da Educação Superior mostram que o ensino a distância já representa uma parcela significativa das matrículas no país e concentra boa parte dos novos ingressantes. Segundo Tiago Zanolla, especialista em educação, empreendedor e fundador da UFEM Educacional, ecossistema educacional voltado à qualificação profissional, a procura por modelos mais flexíveis tem aumentado principalmente entre pessoas acima dos 25 anos.

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“Muitos estudantes já estão inseridos no mercado de trabalho e precisam de uma formação que se adapte à rotina profissional. O principal atrativo é a possibilidade de concluir a graduação em menos tempo, sem abrir mão das exigências acadêmicas previstas pelo MEC”, explica.

Como funciona a graduação acelerada?

A aceleração não significa redução de conteúdo ou facilitação da formação. A legislação educacional brasileira estabelece uma carga horária mínima para os cursos superiores, mas não determina necessariamente um período único e fixo de duração para todos os formatos de ensino.

Um dos fatores que tornam esse modelo viável é o ensino a distância. Enquanto cursos presenciais costumam seguir um calendário acadêmico de aproximadamente 200 dias letivos por ano, o EAD permite que o estudante mantenha uma rotina de aprendizagem ao longo dos 365 dias do ano, respeitando sua disponibilidade e ritmo de estudos.

Na prática, isso significa que o aluno pode avançar de forma contínua ao longo do ano, sem depender exclusivamente dos períodos letivos tradicionais. Com disciplina e organização, é possível cumprir a carga horária exigida em um prazo menor do que o observado em muitos cursos presenciais.

“A aceleração acontece porque o ensino a distância oferece maior flexibilidade de calendário. Diferentemente do modelo presencial, que segue períodos letivos definidos, o aluno pode estudar durante todo o ano. Quando existe organização e dedicação, ele consegue cumprir a carga horária exigida em menos tempo, sem deixar de atender aos critérios acadêmicos”, reforça Tiago Zanolla.

Economia de tempo e dinheiro

Um dos principais benefícios da graduação acelerada apontados pelos estudantes é a economia de tempo. Para quem busca uma promoção, deseja mudar de área ou precisa de um diploma para disputar melhores oportunidades profissionais, concluir a graduação mais rapidamente pode representar uma vantagem importante.

Além disso, existem ganhos financeiros indiretos. A redução de gastos com transporte, alimentação fora de casa, deslocamentos frequentes e até a diminuição do período total de investimento na formação podem tornar a jornada acadêmica mais acessível.

“A economia não acontece apenas no bolso. O tempo também tem valor. Quanto antes a pessoa conclui a graduação, mais rápido pode buscar novas oportunidades de crescimento profissional”, destaca o especialista.

Outro benefício é a flexibilidade. A possibilidade de estudar em horários alternativos permite que o aluno adapte a formação à própria rotina, algo especialmente relevante para quem já trabalha, tem filhos ou precisa conciliar diferentes responsabilidades ao longo do dia.

A população acima dos 60 anos também se destaca na busca pela graduação acelerada (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

Quem mais procura esse modelo de formação

O público que mais busca a graduação acelerada é formado por adultos que interromperam os estudos, profissionais que desejam uma segunda graduação e pessoas que precisam se qualificar para atender novas exigências do mercado de trabalho.

Levantamento da 16ª edição do Mapa do Ensino Superior, elaborado pelo Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo), aponta que o crescimento do ensino a distância é mais expressivo justamente entre estudantes com mais de 30 anos, grupo que costuma valorizar modelos com maior flexibilidade e previsibilidade.

O destaque está na população acima dos 60 anos. Segundo a 15ª edição do estudo, esse grupo registrou crescimento de 672% nas matrículas na última década, evidenciando um movimento de retomada dos estudos por pessoas que buscam atualização profissional, realização pessoal ou novas oportunidades.

“Muitas pessoas não conseguiram concluir a faculdade quando eram mais jovens. Hoje elas retornam aos estudos com objetivos muito claros e buscam formatos compatíveis com a realidade profissional e familiar”, observa.

Cuidados antes da matrícula

Apesar das vantagens desse modelo de formação, é fundamental pesquisar a instituição antes de iniciar qualquer curso. O primeiro passo é verificar se a faculdade é credenciada pelo MEC e se a graduação possui reconhecimento oficial. Também é importante entender como funciona a metodologia de ensino, quais são as exigências acadêmicas e qual instituição será responsável pela emissão do diploma. Essas informações ajudam o estudante a tomar uma decisão mais segura e alinhada aos seus objetivos.

Outro ponto essencial é a disciplina. Embora ofereça mais flexibilidade, a graduação acelerada exige comprometimento e organização para que o estudante consiga acompanhar as atividades e cumprir os prazos estabelecidos. “Não é um caminho mais fácil. É um modelo que exige responsabilidade e constância. Sem planejamento e dedicação, o aluno pode enfrentar dificuldades semelhantes às observadas em qualquer outra modalidade de ensino”, alerta Tiago Zanolla.

Para quem deseja retomar os estudos, mudar de carreira ou acelerar o crescimento profissional, a graduação acelerada pode ser uma alternativa interessante. No entanto, a escolha deve ser feita com atenção, considerando a qualidade da instituição, a regularidade do curso e a capacidade de manter uma rotina consistente de aprendizado.

Por Carolina Lara