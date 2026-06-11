Copa do Mundo começa hoje: 4 pratos tradicionais da África do Sul para entrar no clima

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira. África do Sul e México se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da competição. Para entrar no clima, nada melhor do que explorar a rica gastronomia da nação sul-africana. Conhecida como “cozinha arco-íris”, a culinária do país combina múltiplas influências, desde as raízes indígenas até as heranças deixadas por povos que por lá passaram, como ingleses, malaios, franceses e indianos.
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Essa diversidade cultural ajudou a moldar o patrimônio imaterial do país, marcado por carnes simples e exóticas e sobremesas à base de ovos, que hoje atrai turistas de todo o mundo que buscam experimentar sabores inesquecíveis que refletem a identidade local.
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A seguir, confira 4 receitas tradicionais da África do Sul para celebrar o início da Copa do Mundo. Confira:
1. Bobotie
Ingredientes
- 500 g de carne moída
- 3 fatias de pão de forma sem casca
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite integral
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado, curry, cúrcuma em pó e uva-passa preta a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva com a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cúrcuma e o curry e misture. Junte a carne moída e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até perder a cor avermelhada. Coloque o molho de tomate e mexa para incorporar. Em um recipiente, hidrate o pão de forma no leite e disponha na panela. Misture e desligue o fogo.
Ajuste o sal e acrescente o cheiro-verde. Adicione a uva-passa, misture e transfira para uma travessa. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o creme de leite e sal até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a carne e finalize com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
2. Melktert
Ingredientes
Massa
- 240 g de farinha de trigo
- 90 g de manteiga sem sal
- 120 g de açúcar refinado
- 1 ovo
Recheio
- 400 g de leite
- 6 g de essência de baunilha
- 60 g de açúcar refinado
- 12 g de amido de milho
- 12 g de farinha de trigo
- 100 g de ovo
- 2 canelas em pau
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Massa
Em uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme. Adicione os ovos e, aos poucos, a farinha de trigo. Bata na velocidade máxima até formar uma massa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 25 minutos. Após, abra a massa com a ajuda de um rolo e disponha em forminhas de tarteletes. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, ferva o leite com a essência de baunilha e a canela em pau em fogo médio. Em um recipiente, misture os ovos, o amido de milho, a farinha de trigo e o açúcar. Junte ao leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, aguarde amornar e retire a canela em pau. Despeje o creme sobre a base de torta e leve à geladeira para gelar. Polvilhe com canela e sirva em seguida.
3. Pudim de malva
Ingredientes
Pudim
- 2 ovos
- 260 g de açúcar mascavo
- 26 g de manteiga
- 4 ml de vinagre de vinho branco
- 240 ml de leite
- 110 g de compota de damasco
- 180 g de farinha de trigo
- 10 g de bicarbonato de sódio
- 10 g de fermento químico em pó
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
Calda
- 225 ml de leite
- 225 ml de nata
- 25 g de manteiga
- 150 g de açúcar
- Essência de baunilha a gosto
Modo de preparo
Pudim
Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar mascavo até obter um creme. Reserve. Em outro recipiente, misture a manteiga, o vinagre de vinho branco, o leite e a compota de damasco. Junte ao creme, misture e reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo e acrescente o bicarbonato de sódio e o sal. Misture com o creme reservado até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e envolva delicadamente. Transfira para uma travessa untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Reserve.
Calda
Em uma panela, coloque o leite, a nata, o açúcar e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar ligeiramente. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha, misture e reserve. Com um garfo, faça pequenos furos na superfície do pudim e despeje a calda por cima. Sirva em seguida.
4. Chakalaka
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 pimentão verde picado
- 2 cenouras raladas
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de curry em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 pitada de pimenta vermelha
- 1 xícara de chá de feijão cozido
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e os pimentões, mexendo por cerca de 3 minutos. Adicione a cenoura e cozinhe por mais 2 minutos. Junte os tomates, o extrato de tomate, o curry, a páprica e a pimenta vermelha. Misture bem. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 10 minutos, até os legumes ficarem macios e o molho encorpar. Acrescente o feijão cozido e misture delicadamente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.