Planejamento sucessório: veja como facilitar a transferência de imóveis para herdeiros

Casas, apartamentos, terrenos e outros bens acumulados ao longo da vida podem levar anos para serem transferidos aos herdeiros quando existem pendências na documentação. O aumento da busca por planejamento sucessório no Brasil tem revelado uma situação que muitas famílias descobrem apenas durante o inventário: irregularidades jurídicas capazes de transformar a herança em um processo mais demorado, burocrático e custoso.

Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, o país registrou mais de 38 mil testamentos em 2025, o maior volume da série histórica. O número reflete uma preocupação crescente com o planejamento patrimonial e a organização da transferência de bens entre familiares.

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Para Valesca Vaccari, advogada especialista em Direito Imobiliário, Urbanístico e Empresarial, grande parte dos conflitos relacionados à herança nasce muito antes da abertura do inventário. Segundo ela, imóveis sem documentação adequada, construções não regularizadas e registros desatualizados estão entre os principais fatores que dificultam a transferência do patrimônio.

“Muitas pessoas acreditam que o desafio está apenas na divisão dos bens. Na prática, os maiores problemas costumam estar na situação jurídica do patrimônio. Imóveis sem regularização, construções não averbadas ou matrículas desatualizadas podem prolongar inventários e gerar conflitos que poderiam ter sido evitados”, afirma.

A herança vai muito além da divisão dos bens

Embora a discussão sobre sucessão normalmente surja após o falecimento de um familiar, a construção de uma sucessão mais segura começa anos antes. Questões relacionadas à regularização do imóvel, atualização documental e organização patrimonial costumam ter impacto direto na velocidade e no custo dos processos sucessórios.

Segundo Valesca Vaccari, o problema se torna ainda mais complexo quando a família possui mais de um imóvel ou quando parte do patrimônio é utilizada para geração de renda. “Muitas famílias construíram patrimônio ao longo da vida, mas não dedicaram a mesma atenção à forma como esses ativos serão transferidos para as próximas gerações. Quando não existe planejamento, o inventário acaba revelando fragilidades que permaneciam invisíveis”, explica.

Dados do Colégio Notarial do Brasil também apontam crescimento da procura por instrumentos de planejamento patrimonial, como testamentos, doações planejadas e outros mecanismos voltados à organização sucessória. O movimento acompanha uma preocupação crescente com a preservação do patrimônio familiar e a redução de conflitos entre herdeiros.

O planejamento sucessório é uma ferramenta para proteger bens e facilitar a sucessão patrimonial (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Como evitar problemas na sucessão de imóveis

Além dos impactos emocionais, disputas envolvendo heranças imobiliárias frequentemente geram consequências financeiras relevantes. Imóveis podem permanecer anos sem possibilidade de venda, financiamento ou utilização econômica enquanto pendências documentais são resolvidas.

Para a especialista, o planejamento sucessório deixou de ser uma preocupação exclusiva de famílias com grandes patrimônios e passou a ser uma ferramenta importante para qualquer pessoa que deseja proteger seus bens e facilitar a transferência para os herdeiros.

“Planejamento sucessório não significa apenas definir quem receberá determinado bem. Significa garantir segurança jurídica para o patrimônio, reduzir riscos de conflitos e preservar ativos que muitas vezes representam o trabalho de uma vida inteira. Quanto mais cedo essa organização acontece, menores tendem a ser os impactos futuros”, afirma.

A advogada recomenda que os proprietários mantenham a documentação dos imóveis atualizada e realizem revisões periódicas para identificar eventuais pendências antes que elas se transformem em obstáculos para a família.

Cuidados que podem evitar transtornos futuros

Algumas medidas simples podem ajudar a reduzir problemas durante o inventário:

Verificar se a matrícula do imóvel está atualizada; Regularizar ampliações e reformas realizadas ao longo dos anos; Conferir se a área construída corresponde aos registros oficiais; Organizar documentos relacionados aos bens da família; Buscar orientação especializada para o planejamento sucessório.

“Quando existe organização prévia, a transferência do patrimônio tende a acontecer de forma mais segura e menos traumática para os herdeiros. A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar conflitos e proteger os bens construídos ao longo da vida”, conclui Valesca Vaccari.

Por Carolina Lara