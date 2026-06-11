A Copa do Mundo 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira. Com isso, é hora de preparar o cardápio para acompanhar cada lance. Se futebol e churrasco formam uma dupla clássica entre os brasileiros, é claro que a picanha entra em campo como a grande estrela da cozinha. Versátil e cheia de sabor, ela pode ser transformada em receitas criativas que vão surpreender a torcida.
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A seguir, confira 3 receitas surpreendentes com picanha para acompanhar a estreia da Copa do Mundo!
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1. Sanduíche de picanha
Ingredientes
Picanha
- 600 g de picanha em bifes
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 4 pães tipo ciabatta
- 200 g de queijo cheddar fatiado
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas grossas
- Folhas de alface a gosto
Molho
- 3 colheres de sopa de maionese
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de chimichurri
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os bifes de picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e sele a carne por 4 minutos de cada lado. Retire do fogo e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar. Enquanto isso, em um recipiente, misture a maionese, a mostarda dijon e o chimichurri até obter um molho homogêneo. Reserve.
Corte os pães ao meio e leve-os rapidamente à frigideira em fogo médio para dourar. Disponha as fatias de cheddar sobre a carne ainda quente para começarem a derreter. Disponha as folhas de alface nos pães e espalhe o molho por cima. Adicione a picanha com o queijo cheddar, as rodelas de cebola e as fatias de tomate. Feche os sanduíches e sirva em seguida.
2. Picanha recheada com queijo e bacon
Ingredientes
- 1 peça de picanha
- 200 g de queijo muçarela cortado em tiras
- 150 g de bacon cortado em tiras
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com uma faca afiada, faça um corte profundo no centro da peça de picanha, formando uma cavidade sem atravessar a carne. Recheie com o queijo muçarela e o bacon. Tempere a parte externa da carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Feche a abertura com palitos culinários e coloque a carne em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e fatie. Sirva em seguida.
3. Espetinho de picanha
Ingredientes
- 800 g de picanha cortada em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de alho em pó
- Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a picanha com azeite de oliva, alho em pó, sal grosso e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos alternando os cubos de carne com as rodelas de cenoura. Leve à churrasqueira e asse por 12 minutos, virando os espetinhos para dourar todos os lados. Retire do fogo e sirva em seguida.