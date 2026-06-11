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Culinária

3 receitas surpreendentes com picanha para acompanhar a estreia da Copa do Mundo

Transforme essa carne na estrela do seu cardápio com opções práticas, versáteis e saborosas

Sanduíche de picanha (Imagem: VL-PhotoPro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sanduíche de picanha (Imagem: VL-PhotoPro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Copa do Mundo 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira. Com isso, é hora de preparar o cardápio para acompanhar cada lance. Se futebol e churrasco formam uma dupla clássica entre os brasileiros, é claro que a picanha entra em campo como a grande estrela da cozinha. Versátil e cheia de sabor, ela pode ser transformada em receitas criativas que vão surpreender a torcida.

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A seguir, confira 3 receitas surpreendentes com picanha para acompanhar a estreia da Copa do Mundo!

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1. Sanduíche de picanha

Ingredientes

Picanha

  • 600 g de picanha em bifes
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

  • 4 pães tipo ciabatta
  • 200 g de queijo cheddar fatiado
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas grossas
  • Folhas de alface a gosto

Molho

  • 3 colheres de sopa de maionese
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de chimichurri

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os bifes de picanha e tempere com sal grosso e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e sele a carne por 4 minutos de cada lado. Retire do fogo e deixe descansar por 5 minutos antes de fatiar. Enquanto isso, em um recipiente, misture a maionese, a mostarda dijon e o chimichurri até obter um molho homogêneo. Reserve.

Corte os pães ao meio e leve-os rapidamente à frigideira em fogo médio para dourar. Disponha as fatias de cheddar sobre a carne ainda quente para começarem a derreter. Disponha as folhas de alface nos pães e espalhe o molho por cima. Adicione a picanha com o queijo cheddar, as rodelas de cebola e as fatias de tomate. Feche os sanduíches e sirva em seguida.

2. Picanha recheada com queijo e bacon

Ingredientes

  • 1 peça de picanha
  • 200 g de queijo muçarela cortado em tiras
  • 150 g de bacon cortado em tiras
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com uma faca afiada, faça um corte profundo no centro da peça de picanha, formando uma cavidade sem atravessar a carne. Recheie com o queijo muçarela e o bacon. Tempere a parte externa da carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Feche a abertura com palitos culinários e coloque a carne em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 50 minutos. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e fatie. Sirva em seguida.

Quatro espetinhos de picanha com cenoura em prato branco
Espetinho de picanha (Imagem: VL-PhotoPro | Shutterstock)

3. Espetinho de picanha

Ingredientes

  • 800 g de picanha cortada em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a picanha com azeite de oliva, alho em pó, sal grosso e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos alternando os cubos de carne com as rodelas de cenoura. Leve à churrasqueira e asse por 12 minutos, virando os espetinhos para dourar todos os lados. Retire do fogo e sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 11/06/2026 19:08
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