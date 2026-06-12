Rosas para o Dia dos Namorados: descubra qual cor combina com a sua história de amor

Presentear alguém com rosas pode ser uma forma delicada de demonstrar afeto (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As rosas estão entre as flores mais admiradas do mundo. Símbolos de amor, beleza e delicadeza, elas também carregam mensagens que variam conforme a cor, a quantidade e até mesmo o contexto em que são oferecidas. Ao longo da história, se transformou em expressão de sentimentos.

A tradição remonta a séculos. Em civilizações antigas, elas eram utilizadas em festivais, celebrações religiosas, cerimônias e casamentos. No século XIX, a chamada “linguagem das flores” ganhou força na Europa e com significados para diferentes espécies e cores. Desde então, presentear alguém com rosas passou a ser uma forma sutil de comunicar emoções.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influência da flor também chegou à música, inspirando canções que atravessaram gerações. Um dos exemplos mais conhecidos é La Vie en Rose, eternizada por Édith Piaf, em que a rosa simboliza o encantamento de quem vê a vida por meio do amor. No Brasil, ela também ganhou destaque em composições como As Rosas Não Falam, de Cartola, que transformou a rosa em metáfora para a saudade, o afeto e as emoções que muitas vezes não conseguem ser expressas verbalmente.

Abaixo, a consultora espiritual e taróloga Jovanka Buratto explica que as cores das rosas também podem ser associadas a diferentes energias e intenções. Confira!

1. Rosa vermelha: paixão e intensidade

A rosa vermelha é o símbolo clássico do amor romântico. Sua cor vibrante está ligada à paixão, ao desejo e à entrega emocional. “Ela desperta a energia do amor apaixonado e da atração”, explica Jovanka Buratto.

A especialista acrescenta que, em práticas energéticas, banhos preparados com pétalas de rosas vermelhas e especiarias costumam ser utilizados por quem deseja estimular a vida afetiva ou reacender a paixão.

2. Rosa cor-de-rosa: amor, carinho e harmonia

Associada à ternura e ao afeto, a rosa cor-de-rosa representa relacionamentos estáveis, companheirismo e vínculos consolidados. De acordo com Jovanka Buratto, essa tonalidade favorece a harmonia nos relacionamentos e pode ser utilizada por quem deseja fortalecer laços afetivos já existentes. Ela também costuma ser relacionada ao quartzo rosa, cristal conhecido por sua associação com o amor, a empatia e o acolhimento.

Símbolo de pureza e tranquilidade, a rosa branca transmite uma mensagem de harmonia e equilíbrio emocional (Imagem: Wellcruts | Shutterstock)

3. Rosa branca: paz e equilíbrio

A rosa branca simboliza serenidade, pureza e proteção. Frequentemente presente em cerimônias religiosas e casamentos, ela transmite uma mensagem de paz e equilíbrio emocional. Segundo a taróloga, a energia dessa flor está ligada à purificação dos ambientes e ao fortalecimento da tranquilidade interior.

4. Rosa amarela: alegria e amizade

As rosas amarelas são associadas à felicidade, ao otimismo e à amizade sincera. Elas costumam ser escolhidas para homenagear amigos, celebrar conquistas e transmitir boas energias.

5. Rosa laranja: entusiasmo e admiração

Com sua tonalidade vibrante, a rosa laranja representa entusiasmo, vitalidade e fascínio. É indicada para expressar admiração e encorajamento.

6. Rosa negra

A rara rosa negra de Halfeti, na Turquia, chama a atenção pela tonalidade escura adquirida graças às condições únicas do solo e do clima da região banhada pelo Rio Eufrates. Considerada um símbolo de transformação e renovação, a flor quase desapareceu após a construção da barragem de Birecik, mas foi preservada por meio do transplante de exemplares para áreas mais altas. Hoje, permanece como uma variedade de difícil cultivo fora de seu habitat original.

O que dizem os números?

Além das cores, a quantidade de rosas em um buquê também pode transmitir mensagens específicas:

1 rosa: amor à primeira vista ou sentimento discreto;

amor à primeira vista ou sentimento discreto; 3 rosas: “eu te amo”;

“eu te amo”; 7 rosas: pedido de casamento;

pedido de casamento; 12 rosas: declaração de amor;

declaração de amor; 24 rosas: amor fiel e dedicação;

amor fiel e dedicação; 36 rosas: paixão intensa.

A própria estrutura da rosa guarda significados. As pétalas representam delicadeza, amor e beleza. Já os espinhos simbolizam proteção, força e a importância dos limites nas relações humanas.

Por Fernanda Pereira