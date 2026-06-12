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Vai assistir aos jogos? Veja como aproveitar o clima da Copa para conhecer alguém

Veja como utilizar o momento do grande evento esportivo para puxar assunto, marcar um date e evitar conversas sem direção

O clima da Copa pode ser a oportunidade ideal para transformar conversas online em conexões na vida real (Imagem: Paloma Herbstein | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O clima da Copa pode ser a oportunidade ideal para transformar conversas online em conexões na vida real (Imagem: Paloma Herbstein | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Copa do Mundo costuma mexer com a rotina social das cidades: os bares ficam mais cheios, os grupos se organizam para assistir aos jogos e até quem não acompanha futebol de perto acaba entrando no clima. Mas, para os solteiros, o período também pode abrir espaço para outro tipo de torcida: a de viver uma nova conexão.

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Uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos Inner Circle com 1.400 solteiros mostrou que, na hora de escolher entre ver o Brasil ganhar o hexa ou encontrar alguém para viver uma nova conexão amorosa, parte relevante dos entrevistados ficou com a segunda opção. Entre pessoas de 25 a 34 anos, a disputa ficou quase empatada: 53% prefeririam viver uma nova conexão, enquanto 47% escolheriam o título mundial. O levantamento também revelou que 66% topariam chamar alguém para um primeiro encontro em dia de jogo.

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Na prática, os dados indicam que o clima da Copa pode funcionar como uma oportunidade para quem quer sair das conversas online e encontrar alguém na vida real. O assunto já está dado, o ambiente costuma ser mais descontraído e o encontro não precisa começar do zero.

“Quando existe um contexto compartilhado, como um jogo, uma comemoração ou um evento na cidade, as conversas tendem a começar com menos pressão e o encontro não precisa depender só da performance de duas pessoas sentadas ali frente a frente. Nesse caso, o ambiente também ajuda a criar mais assuntos, mais ritmo… e, claro, conexão”, explica Ramone Gigliotti, gerente sênior de marketing do aplicativo no Brasil.

Ainda assim, para o encontro funcionar, é importante ter clareza sobre o convite, o local e as intenções. A seguir, confira 5 dicas para aproveitar melhor esse tipo de ocasião!

1. Use o contexto a favor da conversa

Em vez de começar a interação com perguntas genéricas, vale aproveitar o assunto do momento. Falar sobre o jogo, combinar onde assistir ou comentar a programação da cidade pode tornar a conversa mais natural.

Segundo Ramone Gigliotti, esse tipo de abordagem reduz a sensação de esforço. “Muitas pessoas travam porque acham que precisam criar uma conversa brilhante do zero. Em dias de jogo, o legal é que o contexto já existe e o importante é usar isso de forma tranquila, sem transformar aquela oportunidade de troca em algo superelaborado”, orienta.

2. Faça um convite claro

Se a ideia é marcar um encontro, evite deixar tudo no ar. Convites vagos, como “vamos ver qualquer dia” ou “a gente combina”, podem fazer a conversa perder força. Uma sugestão simples, com dia, horário aproximado e tipo de programa, ajuda a outra pessoa a entender a intenção.

Um bom exemplo seria propor assistir ao jogo em um bar, chegar um pouco antes para conversar ou combinar um encontro rápido depois da partida. O importante é mostrar interesse, mas sem pressionar.

Homem e mulher sorriem e brindam com copos de cerveja no balcão de um bar. O homem usa camiseta clara e a mulher, com cabelos cacheados, veste uma blusa lilás sem mangas. Pequenas porções de petiscos estão espalhadas sobre o balcão escuro.
Um bom local para o primeiro encontro é aquele que oferece conforto, segurança e espaço para uma conversa que flua naturalmente (Imagem: Magic Lens | Shutterstock)

3. Escolha um lugar que facilite a interação

Ambientes muito barulhentos ou lotados podem dificultar a conversa, especialmente em um primeiro encontro. Por isso, vale pensar em locais que tenham clima animado, mas que ainda permitam alguma troca. Também é importante priorizar espaços públicos, conhecidos e de fácil acesso, principalmente quando se trata de um primeiro encontro.

Um bom primeiro encontro não precisa ser formal, mas tem que permitir que as duas pessoas consigam se perceber. A escolha do lugar faz diferença porque ajuda a criar conforto e segurança.

4. Mostre quem você é antes do encontro

Nos aplicativos, as fotos e a descrição do perfil ajudam a dar pistas sobre personalidade, rotina e interesses. Imagens em que o rosto aparece com clareza tendem a facilitar a conexão inicial. Também vale incluir registros que contam um pouco da sua vida, como hobbies, viagens, esportes, leitura ou momentos com amigos. Esses detalhes podem virar assunto e ajudar a identificar afinidades antes mesmo do convite. Quanto mais verdadeiro for o perfil, maior a chance de atrair pessoas que se conectem com a sua rotina.

5. Deixe suas intenções mais evidentes

Saber o que você procura ajuda a evitar desencontros. Isso não significa transformar a conversa em uma entrevista, mas ser transparente sobre expectativas, disponibilidade e tipo de conexão desejada.

Clareza é um dos pontos mais importantes para quem quer sair do online e encontrar alguém na vida real: as pessoas estão menos dispostas a perder tempo com sinais mistos. Quando existe intenção clara, o encontro fica mais leve, porque ninguém precisa adivinhar o que o outro quer.

No fim, um dia de jogo pode ser mais do que uma ocasião para torcer. Com um convite direto e bem pensado, um ambiente seguro e uma conversa honesta, o momento também pode se transformar em uma oportunidade para conhecer alguém de forma mais espontânea.

Por Fernanda Meirelles

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    Por Redação EdiCase
    postado em 12/06/2026 15:40
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