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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Cada carta do tarot carrega uma mensagem única de crescimento e transformação para os nativos dos 12 signos (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Cada carta do tarot carrega uma mensagem única de crescimento e transformação para os nativos dos 12 signos (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado será de cura, amadurecimento e escolhas importantes. Algumas cartas do tarot apontam para a necessidade de desapegar de dores antigas e abrir espaço para novas experiências, enquanto outras favorecem estabilidade, crescimento e conexões verdadeiras. O dia pedirá equilíbrio entre proteger o que já foi conquistado e permitir que novas oportunidades cheguem.

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Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 4 de Ouros

Ilustração do signo de Áries, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Áries vivenciará um dia de alerta para liberar tensões e demonstrar mais seus sentimentos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Ouros”, o dia pedirá atenção aos medos de perder aquilo que valoriza. No amor, poderá ser importante evitar controlar demais as situações e permitir mais troca emocional com quem está ao seu lado. Na carreira, sua organização ajudará a proteger projetos e recursos, mas cuidado com a rigidez. A saúde melhorará quando você liberar tensões e não acumular preocupações. Entre amigos, procure demonstrar mais seus sentimentos e não apenas oferecer apoio em silêncio.

Touro 6 de Copas

Ilustração do signo de Touro, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Touro viverá um dia favorável a reencontros, memórias afetivas e conexões cheias de carinho (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “6 de Copas”, o dia será favorável para memórias, reencontros e conexões afetivas. No amor, lembranças do passado poderão surgir e trazer reflexões sobre sentimentos que ainda fazem sentido. Na carreira, experiências antigas e conhecimentos adquiridos o(a) ajudarão a resolver situações atuais. A saúde emocional, por sua vez, melhorará quando você se conectar com aquilo que traz alegria e conforto. Entre amigos, o clima favorecerá aproximações e momentos cheios de carinho.

Gêmeos 10 de Espadas

Ilustração do signo de Gêmeos, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Gêmeos terá um dia de encerramento de uma fase desgastante e abertura para novas perspectivas (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” aponta para o encerramento de uma fase desgastante e a necessidade de virar uma página. No amor, uma situação mal resolvida poderá chegar ao fim, abrindo espaço para mais leveza emocional. Na carreira, desafios recentes começarão a perder força e permitirão uma nova perspectiva. A saúde pedirá descanso e recuperação depois de períodos de muita cobrança. Entre amigos, evite se afastar por orgulho e permita-se receber apoio.

Câncer 8 de Ouros

Ilustração do signo de Câncer, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Câncer poderá ter reconhecimento pelo esforço e vínculos fortalecidos por pequenas atitudes (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia será de dedicação, aprendizado e construção gradual de resultados. No amor, pequenas atitudes e cuidados diários serão essenciais para fortalecer vínculos. Na carreira, seu esforço será percebido e poderá trazer reconhecimento por sua competência. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e consistente. Entre amigos, pessoas próximas valorizarão sua presença e sua disposição em ajudar.

Leão 3 de Espadas

Ilustração do signo de Leão, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Leão viverá um dia de oportunidade para transformar feridas emocionais em aprendizado (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “3 de Espadas”, o dia trará oportunidade de olhar para feridas emocionais e transformar antigas dores em aprendizado. No amor, será importante conversar com sinceridade e evitar guardar ressentimentos. Na carreira, alguma frustração possivelmente mostrará um caminho diferente ou revelará algo que demanda ajuste. A saúde emocional melhorará quando você aceitar seus sentimentos sem tentar escondê-los. Entre amigos, uma conversa honesta poderá fortalecer relações verdadeiras.

Virgem Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Virgem, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Virgem poderá experimentar iniciativas criativas capazes de abrir portas importantes na carreira (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “Cavaleiro de Paus”, será um dia de movimento, coragem e vontade de mudar algumas coisas na rotina. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade e trazer novas experiências ou mais entusiasmo para a relação. Na carreira, iniciativas rápidas e criatividade poderão abrir portas importantes. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia para atividades que tragam motivação. Entre amigos, convites e novidades prometem deixar o sábado mais animado.

Libra Rei de Copas

Ilustração do signo de Libra, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Libra viverá um dia de maturidade emocional, equilíbrio e compreensão dos próprios sentimentos (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Copas”, será um dia de maturidade emocional, equilíbrio e compreensão dos sentimentos. No amor, tenderá a buscar relações mais profundas e baseadas em confiança. Na carreira, sua inteligência emocional o(a) ajudará a lidar com desafios e pessoas diferentes. A saúde melhorará quando você cuidar das emoções tanto quanto das responsabilidades. Entre amigos, sua presença será vista como acolhedora e alguém poderá procurar seus conselhos.

Escorpião Rei de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Escorpião terá um dia de reconhecimento na carreira (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “Rei de Ouros”, o dia será de estabilidade, segurança e construção de algo duradouro. No amor, atitudes concretas e demonstrações de compromisso ganharão mais importância do que palavras. Na carreira, sua competência e dedicação poderão trazer reconhecimento e boas oportunidades. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua energia transmitirá confiança e apoio.

Sagitário Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Sagitário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Sagitário vivenciará um dia de momentos especiais que movimentarão o coração (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o sábado será de romantismo, sensibilidade e abertura para novas experiências emocionais. No amor, encontros, declarações ou momentos especiais poderão movimentar seu coração. Na carreira, sua criatividade e simpatia o(a) ajudarão em negociações e projetos que envolvam pessoas. A saúde emocional melhorará quando você se permitir expressar o que sente. Entre amigos, o dia favorecerá conversas leves e conexões inspiradoras.

Capricórnio 9 de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Capricórnio vivenciará um dia que pedirá persistência para superar obstáculos e pausas para evitar esgotamento (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Paus”, será um dia de resistência, em que haverá a necessidade de continuar mesmo diante de desafios. No amor, experiências passadas não deverão impedir novas possibilidades. Na carreira, sua persistência será fundamental para superar obstáculos e concluir objetivos. A saúde pedirá pausas para recuperar energia e evitar esgotamento. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado nos momentos difíceis.

Aquário 7 de Ouros

Ilustração do signo de Aquário, na cor amarela, em um círculo rosa com borda amarela, sobre um fundo verde
O nativo de Aquário viverá um dia que demandará paciência e confiança (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “7 de Ouros”, o dia será de paciência, avaliação e confiança no processo de crescimento. No amor, algumas relações poderão amadurecer lentamente, mas com bases mais sólidas. Na carreira, seus esforços começarão a mostrar resultados, mesmo que ainda exijam continuidade. A saúde emocional melhorará quando você evitar ansiedade por respostas imediatas. Entre amigos, vínculos construídos com tempo e confiança ganharão destaque.

Peixes Os Enamorados

Ilustração do signo de Peixes, na cor roxa, em um círculo azul-escuro com borda azul-claro, sobre um fundo verde
O nativo de Peixes terá um dia de escolhas importantes e conexões que mexerão com o coração (Imagem: illustratordreamer | Shutterstock)

Conforme a carta “Os Enamorados”, será um sábado de escolhas importantes e conexões que mexerão com o coração. No amor, decisões ou aproximações marcarão o dia, que pedirá verdade sobre seus sentimentos. Na carreira, parcerias e escolhas alinhadas aos seus valores poderão abrir caminhos positivos. A saúde melhorará quando existir harmonia entre mente, corpo e emoções. Entre amigos, relações baseadas em afinidade e confiança tenderão a se fortalecer.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 13/06/2026 07:04
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