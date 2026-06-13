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Veja 4 petiscos fáceis para assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 

Aprenda a preparar opções práticas para compartilhar com a galera enquanto torce para o Brasil

Croquete de carne moída (Imagem: homydesign | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Croquete de carne moída (Imagem: homydesign | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 acontece neste sábado, às 19h (horário de Brasília), em uma partida contra o Marrocos que promete reunir torcedores diante da televisão para acompanhar cada lance. Para tornar esse momento ainda mais especial, nada melhor do que preparar petiscos práticos, saborosos e fáceis. Confira algumas receitas!

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1. Croquete de carne moída

Ingredientes

  • 500 g de carne moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Adicione a carne moída e cozinhe até perder a cor avermelhada. Acrescente o extrato de tomate, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a água. Misture bem. Quando levantar fervura, adicione a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar, até formar uma massa homogênea que desgrude do fundo da panela. Deixe a massa amornar.

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Com as mãos, modele os croquetes no formato desejado. Passe nos ovos batidos e na farinha de rosca. Disponha em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

2. Minipizza de pão francês

Ingredientes

  • 4 pães franceses
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 1/2 cebola-roxa cortada em cubos
  • Folhas de manjericão e orégano a gosto

Modo de preparo

Corte os pães franceses em rodelas e disponha em uma assadeira. Espalhe o molho de tomate sobre cada rodela. Distribua a muçarela, o tomate e a cebola-roxa. Polvilhe o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos, ou até o queijo derreter. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

Onion rings servida em bancada de cerâmica com pote com ketchup ao lado
Anéis de cebola (Imagem: Lesya Dolyuk | Shutterstock)

3. Anéis de cebola

Ingredientes

  • 2 cebolas grandes cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de alho em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Separe os anéis das cebolas e reserve. Em uma tigela, misture o leite, o ovo, a farinha de trigo, o alho em pó e o sal até obter uma massa homogênea. Passe os anéis de cebola na massa e, em seguida, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma panela grande em fogo médio. Frite os anéis de cebola até ficarem dourados e crocantes. Retire da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para remover o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Dica: sirva com ketchup.

4. Pão de alho recheado

Ingredientes

  • 1 pão italiano redondo
  • 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
  • 3 dentes de alho amassados
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 100 g de requeijão
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Orégano a gosto

Modo de preparo

Faça cortes no pão formando quadrados, sem chegar até a base. Em uma tigela, misture a manteiga, o alho e o cheiro-verde. Espalhe a mistura entre os cortes do pão. Distribua a muçarela e o requeijão entre as aberturas. Polvilhe o orégano. Envolva o pão em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 13/06/2026 10:08
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