Aquela sofrência: 5 signos que mais sofrem por amor

Alguns nativos vivem o amor de forma mais intensa e podem ter mais dificuldade para desapegar (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Algumas pessoas vivem o amor de forma mais intensa, sentem cada detalhe da relação e podem ter mais dificuldade para desapegar quando algo não sai como esperavam. Na astrologia, alguns signos são conhecidos por mergulharem profundamente nos sentimentos e carregarem o coração mais tempo quando uma história chega ao fim.

Mas o sofrimento amoroso também depende do mapa astral completo: Lua, Vênus, Marte e outros pontos revelam muito sobre a forma como cada pessoa se entrega, ama e enfrenta perdas. Afinal, cada signo tem sua maneira única de sentir alguns choram mais, outros escondem, mas todos têm suas próprias formas de amar.

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Abaixo, conheça os signos que mais sofrem por amor!

1. Câncer

O canceriano pode demorar para aceitar que uma relação mudou (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Câncer é um dos signos que mais sofre por amor. Regido pela Lua, tem uma ligação forte com memórias, carinho e sensação de pertencimento. Quando ama, cria laços profundos e pode demorar para aceitar que uma relação mudou. Muitas vezes, guarda lembranças e revive momentos do passado.

2. Peixes

O pisciano pode idealizar a pessoa amada e enxergar possibilidades mesmo quando a realidade mostra outros caminhos (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Romântico e imaginativo, Peixes pode idealizar a pessoa amada e enxergar possibilidades mesmo quando a realidade mostra outros caminhos. Quando se decepciona, sente como se tivesse perdido não apenas uma pessoa, mas também um sonho construído.

3. Escorpião

Quando o amor acaba, o escorpiano sente que perdeu uma parte da história que foi construída a dois (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Escorpião vive os relacionamentos com muita intensidade. Quando entrega o coração, se envolve por completo e busca conexões profundas. Por isso, os termos podem ser difíceis: além da saudade, existe a sensação de perder uma parte da história que foi construída a dois.

4. Touro

Uma separação pode trazer insegurança ao taurino (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Touro pode sofrer muito por amor por causa da dificuldade em abrir mão do que considera seguro. Esse signo valoriza estabilidade e vínculos duradouros, então uma separação pode trazer insegurança e uma sensação de que tudo aquilo que foi construído perdeu o sentido.

5. Libra

O libriano pode insistir em relações mesmo quando elas já não fazem bem (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)

Libra tende a sofrer porque coloca muito valor nas parcerias. Como busca harmonia e equilíbrio, pode insistir em relações mesmo quando elas já não fazem bem, tentando recuperar a conexão que existia no começo.

