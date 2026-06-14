Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de junho de 2026

A semana será marcada por avanços em diferentes áreas da vida, mas também exigirá maturidade para lidar com o tempo de cada processo. De acordo com o tarot, alguns nativos encontrarão oportunidades de crescimento, reconhecimento e novas conquistas, enquanto outros serão convidados a fortalecer a confiança na própria intuição, exercitar a paciência e valorizar as relações afetivas.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Carro

O ariano viverá uma fase de avanços e conquistas (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta O Carro, a semana trará movimento, conquistas e sensação de avanço. Depois de um período de ajustes, você tenderá a sentir que as coisas finalmente começarão a andar na direção desejada. Mantenha o foco no destino.

Touro Rainha de Copas

O taurino estará com a sensibilidade aflorada (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas indica que a sua sensibilidade estará mais aflorada. A semana favorecerá conexões emocionais, escuta, acolhimento e momentos de carinho. Confie mais naquilo que seu coração já sabe.

Gêmeos 8 de Paus

Novidades chegarão rapidamente à vida do geminiano nos próximos dias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Conforme a carta 8 de Paus, tudo tenderá a acontecer mais rápido do que você imagina. Mensagens, notícias, convites e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. Prepare-se para acompanhar o ritmo.

Câncer 4 de Paus

O canceriano celebrará conquistas e fortalecerá os laços com pessoas queridas (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Paus, será momento de celebrar conquistas e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. A semana favorecerá encontros, comemorações e situações que trarão a sensação de pertencimento.

Leão Rei de Ouros

O leonino viverá uma semana de resultados concretos (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Sua energia estará voltada para resultados concretos. A carta Rei de Ouros favorece crescimento financeiro, estabilidade e decisões maduras. Pense a longo prazo.

Virgem A Sacerdotisa

O virginiano deverá confiar mais na própria sabedoria (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa indica que nem todas as respostas precisarão ser encontradas nesta semana. O período pedirá observação, silêncio e confiança na própria sabedoria interior. Há mais acontecendo nos bastidores do que parece.

Libra 3 de Copas

O libriano poderá aproveitar momentos especiais ao lado de boas companhias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta 3 de Copas mostra que a energia da amizade, da alegria e das boas companhias ganhará destaque. Será uma semana favorável para encontros, parcerias e momentos leves que alimentarão a alma.

Escorpião A Força

O escorpiano encontrará força no equilíbrio emocional e na autoconfiança (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você perceberá que sua maior vitória não virá da imposição, mas do autocontrole. A carta A Força mostra que a semana pedirá coragem, equilíbrio emocional e confiança em si.

Sagitário Ás de Ouros

Uma oportunidade promissora poderá abrir novos caminhos para o sagitariano (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta Ás de Ouros, uma nova oportunidade poderá surgir envolvendo trabalho, dinheiro ou crescimento pessoal. Será uma semana fértil para plantar sementes que renderão frutos no futuro.

Capricórnio 7 de Ouros

O capricorniano deverá cultivar os seus objetivos sem ansiedade (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que a semana pedirá paciência. Nem tudo acontecerá no seu tempo, mas isso não significará que tudo estará parado. Continue cultivando seus objetivos sem ansiedade.

Aquário Valete de Espadas

O aquariano estará com a mente rápida e curiosa (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Sua mente estará rápida e curiosa. A carta Valete de Espadas favorece estudos, pesquisas, conversas importantes e descobertas. Apenas evite agir por impulso ou falar sem refletir.

Peixes O Mundo

O pisciano encerrará um ciclo importante e reconhecerá a própria evolução (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta O Mundo, uma etapa importante pode chegar à conclusão. A semana trará a sensação de realização, amadurecimento e reconhecimento. Você perceberá o quanto cresceu nos últimos tempos.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.