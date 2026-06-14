Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de junho de 2026

A semana será marcada por avanços em diferentes áreas da vida, mas também exigirá maturidade para lidar com o tempo de cada processo. De acordo com o tarot, alguns nativos encontrarão oportunidades de crescimento, reconhecimento e novas conquistas, enquanto outros serão convidados a fortalecer a confiança na própria intuição, exercitar a paciência e valorizar as relações afetivas.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries O Carro
Segundo a carta O Carro, a semana trará movimento, conquistas e sensação de avanço. Depois de um período de ajustes, você tenderá a sentir que as coisas finalmente começarão a andar na direção desejada. Mantenha o foco no destino.
Touro Rainha de Copas
A carta Rainha de Copas indica que a sua sensibilidade estará mais aflorada. A semana favorecerá conexões emocionais, escuta, acolhimento e momentos de carinho. Confie mais naquilo que seu coração já sabe.
Gêmeos 8 de Paus
Conforme a carta 8 de Paus, tudo tenderá a acontecer mais rápido do que você imagina. Mensagens, notícias, convites e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. Prepare-se para acompanhar o ritmo.
Câncer 4 de Paus
Segundo a carta 4 de Paus, será momento de celebrar conquistas e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. A semana favorecerá encontros, comemorações e situações que trarão a sensação de pertencimento.
Leão Rei de Ouros
Sua energia estará voltada para resultados concretos. A carta Rei de Ouros favorece crescimento financeiro, estabilidade e decisões maduras. Pense a longo prazo.
Virgem A Sacerdotisa
A carta A Sacerdotisa indica que nem todas as respostas precisarão ser encontradas nesta semana. O período pedirá observação, silêncio e confiança na própria sabedoria interior. Há mais acontecendo nos bastidores do que parece.
Libra 3 de Copas
A carta 3 de Copas mostra que a energia da amizade, da alegria e das boas companhias ganhará destaque. Será uma semana favorável para encontros, parcerias e momentos leves que alimentarão a alma.
Escorpião A Força
Você perceberá que sua maior vitória não virá da imposição, mas do autocontrole. A carta A Força mostra que a semana pedirá coragem, equilíbrio emocional e confiança em si.
Sagitário Ás de Ouros
Segundo a carta Ás de Ouros, uma nova oportunidade poderá surgir envolvendo trabalho, dinheiro ou crescimento pessoal. Será uma semana fértil para plantar sementes que renderão frutos no futuro.
Capricórnio 7 de Ouros
A carta 7 de Ouros mostra que a semana pedirá paciência. Nem tudo acontecerá no seu tempo, mas isso não significará que tudo estará parado. Continue cultivando seus objetivos sem ansiedade.
Aquário Valete de Espadas
Sua mente estará rápida e curiosa. A carta Valete de Espadas favorece estudos, pesquisas, conversas importantes e descobertas. Apenas evite agir por impulso ou falar sem refletir.
Peixes O Mundo
Segundo a carta O Mundo, uma etapa importante pode chegar à conclusão. A semana trará a sensação de realização, amadurecimento e reconhecimento. Você perceberá o quanto cresceu nos últimos tempos.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.