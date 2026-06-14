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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 15 a 21 de junho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Os nativos encontrarão oportunidades de crescimento nos próximos dias (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos encontrarão oportunidades de crescimento nos próximos dias (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por avanços em diferentes áreas da vida, mas também exigirá maturidade para lidar com o tempo de cada processo. De acordo com o tarot, alguns nativos encontrarão oportunidades de crescimento, reconhecimento e novas conquistas, enquanto outros serão convidados a fortalecer a confiança na própria intuição, exercitar a paciência e valorizar as relações afetivas. 

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Carro

Ilustração do signo de áries em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O ariano viverá uma fase de avanços e conquistas (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta O Carro, a semana trará movimento, conquistas e sensação de avanço. Depois de um período de ajustes, você tenderá a sentir que as coisas finalmente começarão a andar na direção desejada. Mantenha o foco no destino.

Touro Rainha de Copas

Ilustração do signo de touro em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O taurino estará com a sensibilidade aflorada (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta Rainha de Copas indica que a sua sensibilidade estará mais aflorada. A semana favorecerá conexões emocionais, escuta, acolhimento e momentos de carinho. Confie mais naquilo que seu coração já sabe.

Gêmeos 8 de Paus

Ilustração do signo de gêmeos em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Novidades chegarão rapidamente à vida do geminiano nos próximos dias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Conforme a carta 8 de Paus, tudo tenderá a acontecer mais rápido do que você imagina. Mensagens, notícias, convites e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. Prepare-se para acompanhar o ritmo.

Câncer 4 de Paus

Ilustração do signo de câncer em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O canceriano celebrará conquistas e fortalecerá os laços com pessoas queridas (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Paus, será momento de celebrar conquistas e valorizar as pessoas que caminham ao seu lado. A semana favorecerá encontros, comemorações e situações que trarão a sensação de pertencimento.

Leão Rei de Ouros

Ilustração do signo de leão em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O leonino viverá uma semana de resultados concretos (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Sua energia estará voltada para resultados concretos. A carta Rei de Ouros favorece crescimento financeiro, estabilidade e decisões maduras. Pense a longo prazo.

Virgem A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Virgem em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O virginiano deverá confiar mais na própria sabedoria (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta A Sacerdotisa indica que nem todas as respostas precisarão ser encontradas nesta semana. O período pedirá observação, silêncio e confiança na própria sabedoria interior. Há mais acontecendo nos bastidores do que parece.

Libra 3 de Copas

Ilustração do signo de Libra em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O libriano poderá aproveitar momentos especiais ao lado de boas companhias (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta 3 de Copas mostra que a energia da amizade, da alegria e das boas companhias ganhará destaque. Será uma semana favorável para encontros, parcerias e momentos leves que alimentarão a alma.

Escorpião A Força

Ilustração do signo de escorpião em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O escorpiano encontrará força no equilíbrio emocional e na autoconfiança (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Você perceberá que sua maior vitória não virá da imposição, mas do autocontrole. A carta A Força mostra que a semana pedirá coragem, equilíbrio emocional e confiança em si.

Sagitário Ás de Ouros

Ilustração do signo de sagitário em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
Uma oportunidade promissora poderá abrir novos caminhos para o sagitariano (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta Ás de Ouros, uma nova oportunidade poderá surgir envolvendo trabalho, dinheiro ou crescimento pessoal. Será uma semana fértil para plantar sementes que renderão frutos no futuro.

Capricórnio 7 de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O capricorniano deverá cultivar os seus objetivos sem ansiedade (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que a semana pedirá paciência. Nem tudo acontecerá no seu tempo, mas isso não significará que tudo estará parado. Continue cultivando seus objetivos sem ansiedade.

Aquário Valete de Espadas

Ilustração do signo de Aquário em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O aquariano estará com a mente rápida e curiosa (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Sua mente estará rápida e curiosa. A carta Valete de Espadas favorece estudos, pesquisas, conversas importantes e descobertas. Apenas evite agir por impulso ou falar sem refletir.

Peixes O Mundo

Ilustração do signo de peixes em um círculo azul, com luz branca ao redor, sobre um fundo azul
O pisciano encerrará um ciclo importante e reconhecerá a própria evolução (Imagem: MiSO Studio | Shutterstock)

Segundo a carta O Mundo, uma etapa importante pode chegar à conclusão. A semana trará a sensação de realização, amadurecimento e reconhecimento. Você perceberá o quanto cresceu nos últimos tempos.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 14/06/2026 08:05
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