Recaída à vista: 4 signos com mais chances de voltar com o ex

Alguns términos parecem ser apenas uma pausa para certos signos. No universo da astrologia, existem pessoas que têm mais facilidade em olhar para o passado, lembrar dos bons momentos e considerar uma reconciliação quando ainda existe sentimento envolvido. A seguir, descubra quem são esses nativos e por que eles costumam dar uma segunda chance para antigos relacionamentos!
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1. Câncer
Câncer costuma ter uma forte ligação emocional com as próprias histórias de amor. Esse signo pode guardar lembranças, mensagens, fotos e momentos vividos por muito tempo. Quando sente que o vínculo ainda existe, pode acreditar que vale a pena tentar novamente, principalmente se o término aconteceu por circunstâncias, e não por falta de sentimento.
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2. Libra
Libra pode acabar voltando para o ex porque tende a buscar soluções antes de aceitar um fim definitivo. Esse signo costuma pensar muito sobre o relacionamento e pode se perguntar se a separação realmente era a melhor escolha. Uma boa conversa e a sensação de que ainda existe parceria podem reacender a esperança.
3. Peixes
Peixes vive o amor com muita entrega e emoção. Por isso, pode ter dificuldade em se afastar completamente de alguém que marcou sua vida. Às vezes, a saudade fala mais alto e esse signo pode apostar na ideia de que o amor consegue superar os problemas do passado.
4. Escorpião
Escorpião pode voltar com o ex quando sente que a conexão ainda é forte. Mesmo sendo um signo que costuma cortar ciclos quando se machuca, dificilmente esquece uma relação que teve profundidade. Se houver arrependimento, transformação e confiança, pode considerar reabrir essa porta.
Ciclos amorosos na astrologia
A vontade de voltar também depende do mapa astral de cada pessoa e da história vivida. Nem sempre a saudade significa que o relacionamento deve recomeçar às vezes, ela apenas mostra que aquela fase teve importância. Na astrologia, os ciclos amorosos também falam sobre aprendizados e evolução.