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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de junho de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

A semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção aos nativos (Imagem: mark beevers | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção aos nativos (Imagem: mark beevers | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana trará necessidade de equilíbrio entre razão e emoção. O baralho cigano mostra que situações se reorganizarão lentamente, exigindo mais maturidade nas escolhas. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, respeitar o próprio tempo evitará desgastes e fortalecerá decisões mais conscientes.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Símbolo do signo de áries, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
Mudanças no trabalho poderão abrir novos caminhos para o ariano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Foice” aponta encerramentos e cortes necessários. Evite insistir no que já demonstra desgaste. No amor, posicionamentos claros trarão alívio. No trabalho, mudanças poderão abrir novos caminhos.

Touro

Símbolo do signo de touro, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana favorecerá a estabilidade e a segurança do taurino (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Árvore” revela crescimento gradual e fortalecimento emocional. A semana favorecerá estabilidade e segurança. No amor, relações maduras ganharão mais profundidade. No trabalho, a evolução acontecerá de forma constante.

Gêmeos

Símbolo do signo de gêmeos, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
Negociações e respostas favorecerão o trabalho do geminiano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Carta” anuncia notícias e esclarecimentos importantes. Conversas pendentes tenderão a ganhar definição. No amor, a sinceridade será essencial. No trabalho, negociações e respostas favorecerão o momento.

Câncer

Símbolo do signo de câncer, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana favorecerá vínculos afetivos e aproximações sinceras ao canceriano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “O Coração” destaca emoções verdadeiras e a necessidade de acolhimento. A semana favorecerá vínculos afetivos e aproximações sinceras. No amor, a entrega emocional fortalecerá as relações. No trabalho, a colaboração ajudará nos resultados.

Leão

Símbolo do signo de leão, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
O leonino precisará ter atenção com o excesso de confiança (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção ao excesso de confiança e às promessas ilusórias. Observe melhor as intenções ao redor. No amor, a prudência evitará frustrações. No trabalho, detalhes importantes poderão estar ocultos.

Virgem

Símbolo do signo de virgem, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana trará uma sensação de direcionamento ao virginiano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “As Estrelas” favorece clareza, inspiração e confiança no futuro. A semana trará uma sensação de direcionamento. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, as ideias ganharão força.

Libra

Símbolo do signo de libra, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
Na vida amorosa, o silêncio e a observação serão aliados importantes do libriano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “O Livro” revela aprendizados e situações ainda não totalmente esclarecidas. Evite conclusões precipitadas. No amor, o silêncio e a observação serão importantes. No trabalho, agir com discrição será essencial.

Escorpião

Símbolo do signo de escorpião, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
Conversas delicadas exigirão maturidade do escorpiano nos relacionamentos (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “O Chicote” indica tensão emocional e a necessidade de controlar impulsos. Evite confrontos desnecessários. No amor, conversas delicadas exigirão maturidade. No trabalho, a pressão poderá gerar desgaste.

Sagitário

Símbolo do signo de sagitário, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana do sagitariano favorecerá decisões ligadas ao futuro (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “O Navio” aponta mudanças e abertura para novos caminhos. A semana favorecerá decisões ligadas ao futuro. No amor, novas possibilidades surgirão de forma inesperada. No trabalho, oportunidades poderão aparecer por meio de contatos.

Capricórnio

Símbolo do signo de capricórnio, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana favorecerá a segurança e o planejamento do capricorniano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Âncora” traz estabilidade e fortalecimento das decisões. A semana favorecerá segurança e planejamento. No amor, a confiança fortalecerá os vínculos. No trabalho, a persistência trará resultados positivos.

Aquário

Símbolo do signo de aquário, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
O aquariano precisará ter atenção com a comunicação no trabalho (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” revela excesso de pensamentos e a necessidade de desacelerar. Evite a ansiedade diante de situações simples. No amor, conversas ajudarão no entendimento. No trabalho, a comunicação exigirá atenção.

Peixes

Símbolo do signo de peixes, com tons de azul-claro e lilás, envolvido por um brilho branco e em destaque sobre fundo azul-escuro
A semana favorecerá a leveza e a criatividade do pisciano (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta “A Criança” indica renovação emocional e novos começos. A semana favorecerá leveza e criatividade. No amor, aproximações espontâneas fortalecerão as relações. No trabalho, ideias novas poderão trazer bons resultados.

Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 15/06/2026 08:04
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