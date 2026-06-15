3 receitas da Espanha para entrar no clima da Copa do Mundo

Quando pensamos na Espanha, é comum que o futebol esteja entre as primeiras referências. Afinal, o país abriga alguns dos clubes mais famosos do mundo e uma seleção que marcou época. Mas a cultura espanhola vai muito além dos gramados. Sua gastronomia reúne receitas tradicionais, passadas por gerações, que refletem a diversidade e a riqueza de diferentes regiões. Para conhecer um pouco mais desses sabores, confira 3 receitas espanholas para preparar em casa e entrar no clima da Copa do Mundo!

1. Paella

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz de grão longo

300 g de polvo limpo e cortado em pedaços

200 g de linguiça tipo chorizo cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de açafrão-da-terra

3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande e funda, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos. Junte a linguiça e cozinhe até dourar levemente. Depois, adicione o pimentão vermelho e os tomates-cereja e refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente o polvo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Tempere com a páprica doce, o açafrão-da-terra e o sal.

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Adicione o arroz à panela e misture bem para envolver os grãos nos temperos. Despeje o caldo de legumes quente e misture delicadamente. Cozinhe em fogo médio, sem mexer com frequência, por cerca de 15 minutos. Quando o arroz estiver quase cozido, acrescente a ervilha e continue o cozimento até que o líquido seja absorvido e os grãos estejam macios. Regue com o suco de limão e ajuste o sal, se necessário. Retire do fogo, finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Tarte de Santiago

Ingredientes

250 g de farinha de amêndoas

250 g de açúcar

4 ovos

Raspas de 1 limão

1 colher de chá de canela em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de amêndoas, o açúcar, as raspas de limão e a canela em pó. Adicione os ovos, um a um, mexendo bem após cada adição, até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe uniformemente com o auxílio de uma espátula.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e firme. Retire a torta do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Se desejar seguir a tradição espanhola, coloque um molde em formato da Cruz de Santiago sobre a torta e polvilhe o açúcar de confeiteiro ao redor. Em seguida, retire o molde com cuidado para revelar o desenho. Sirva em temperatura ambiente.

Tortilla espanhola (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

3. Tortilla espanhola

Ingredientes

5 ovos

4 batatas cortadas em fatias finas

cortadas em fatias finas 1 cebola cortada em meia-lua

150 ml de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira funda, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione as batatas e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até que fiquem macias. Acrescente a cebola e cozinhe por mais 5 minutos, até que ela fique levemente transparente. Escorra o excesso de azeite e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o sal. Adicione as batatas e a cebola reservadas e misture delicadamente até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Em fogo baixo, aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje a mistura. Cozinhe por cerca de 5 minutos, ou até que a base esteja dourada e firme. Com o auxílio de um prato, vire a tortilla com cuidado e cozinhe o outro lado por mais 3 a 5 minutos, até dourar. Finalize com a salsinha e sirva quente, morna ou fria.