Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 15 de junho de 2026

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar e fica praticamente invisível no céu noturno (Imagem: SN VFX | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 15 de junho de 2026, a Lua está na fase Nova. A mudança ocorreu às 23h56 de domingo (14), conforme o calendário de fases lunares do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nessa etapa, o satélite natural da Terra fica praticamente invisível no céu noturno, já que sua face iluminada está voltada para o Sol, e não para o nosso planeta.

Durante a Lua Nova, o astro nasce aproximadamente com o Sol e se põe próximo ao pôr do sol. Por isso, sua observação se torna bastante difícil. Em muitos casos, ela não pode ser vista a olho nu, pois permanece muito próxima do brilho solar no céu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A fase Nova marca o início de um novo ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias. A partir dos próximos dias, uma pequena faixa iluminada começará a surgir gradualmente, dando origem à etapa Crescente.

O que a Lua Nova simboliza?

Para algumas pessoas, a Lua Nova simboliza novos começos, recomeços e oportunidades de transformação. Por representar o início de um novo ciclo lunar, ela é frequentemente associada à ideia de plantar sementes, iniciar projetos e definir metas.

Em diversas tradições espirituais, essa fase é vista como um período de renovação, favorecendo a introspecção, o planejamento e a reflexão. Na sabedoria popular ligada à agricultura, acredita-se que a Lua Nova estimule a circulação da seiva nas plantas, contribuindo para o desenvolvimento dos caules e dos ramos.

Fase ideal para pesquisas astronômicas

Os períodos de Lua Nova são bastante valorizados por observatórios astronômicos em todo o mundo. Isso porque a menor interferência luminosa permite captar imagens mais detalhadas do universo, favorecendo pesquisas científicas e a descoberta de novos objetos celestes, como galáxias distantes, nebulosas e aglomerados de estrelas.

Além disso, fotógrafos especializados em astrofotografia costumam planejar suas sessões para coincidir com noites sem o brilho da Lua, assim conseguem evitar reflexos indesejados nas lentes e ruídos nas imagens.

Em crenças astrológicas, a Lua Nova em Gêmeos é considerada um período para iniciar projetos, ampliar contatos e explorar novas ideias (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)

Lua Nova em Gêmeos

Na astrologia, a Lua Nova iniciada em 14 de junho de 2026 ocorre no signo de Gêmeos. Por isso, o período é associado à troca de ideias, aos estudos, à curiosidade e à busca por novos conhecimentos. Também é visto como um momento para iniciar projetos, ampliar contatos, traçar planos e explorar diferentes possibilidades.

Próximas fases da Lua

Conforme o INMET, após a Lua Nova, o satélite natural da Terra passará pelas seguintes fases:

Lua Crescente: 21 de junho de 2026, às 18h55;

21 de junho de 2026, às 18h55; Lua Cheia: 29 de junho de 2026, às 20h58;

29 de junho de 2026, às 20h58; Lua Minguante: 7 de julho de 2026, às 16h30.

A Lua Nova retornará somente em 14 de julho de 2026, às 06h45.