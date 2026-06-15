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Astrologia

Lua no Mapa Astral: veja o que o astro revela sobre o seu signo

Posição do astro no momento do nascimento mostra aspectos profundos da personalidade e vida emocional dos nativos

A posição da Lua no mapa astral mostra muito sobre o nosso jeito de sentir (Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A posição da Lua no mapa astral mostra muito sobre o nosso jeito de sentir (Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na astrologia, a Lua representa o nosso mundo emocional, a forma como sentimos, reagimos e buscamos acolhimento. Enquanto o Sol fala sobre identidade e expressão, a Lua revela necessidades internas, instintos, memórias e a maneira como lidamos com nossas emoções. O signo onde o astro estava no momento do nascimento mostra muito sobre o nosso jeito de sentir. Dessa maneira, conhecer essa posição pode ajudar a entender melhor padrões de comportamento e necessidades afetivas.

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A seguir, confira o significado da Lua em cada signo!

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Lua em Áries

Ilustração do signo de Áries, com símbolo formado por linhas curvas que lembram chifres, em fundo escuro
A Lua em Áries faz a pessoa sentir tudo com muita rapidez e reagir pelo impulso (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Quem tem a Lua em Áries costuma viver as emoções de forma intensa e imediata. Sente tudo com muita rapidez, reage pelo impulso e precisa de movimento para se sentir bem. Pode se irritar facilmente, mas também tende a deixar mágoas para trás com agilidade.

Lua em Touro

Ilustração do signo de Touro, com símbolo composto por um círculo central e duas linhas curvas superiores que lembram chifres, em fundo escuro
Com a Lua em Touro, a pessoa busca segurança, estabilidade e conforto emocional (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Touro favorece a busca por segurança, estabilidade e conforto emocional. Essas pessoas costumam precisar de previsibilidade, carinho e demonstrações concretas de afeto. Têm uma ligação forte com prazeres simples da vida e podem demorar para desapegar do que amam.

Lua em Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo representado por duas linhas verticais unidas por traços horizontais, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Gêmeos precisa conversar, trocar ideias e entender o que sente (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Essa posição indica alguém que processa sentimentos por meio da mente e da comunicação. A pessoa com Lua em Gêmeos precisa conversar, trocar ideias e entender o que sente. Pode mudar de humor rapidamente e busca estímulos para não se sentir presa emocionalmente.

Lua em Câncer

Ilustração do signo de Câncer, com símbolo formado por duas espirais opostas que se assemelham ao número 69 deitado, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Câncer costuma valorizar família, memórias e relações nas quais exista sensação de pertencimento (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Uma das posições mais ligadas ao universo emocional. A Lua em Câncer intensifica a sensibilidade, a intuição e a necessidade de criar vínculos. Essas pessoas costumam valorizar família, memórias e relações nas quais exista sensação de pertencimento.

Lua em Leão

Ilustração do signo de Leão, com símbolo composto por uma linha curva em forma de cauda e um círculo, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Leão precisa se sentir valorizada e reconhecida (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Leão faz com que a pessoa precise se sentir valorizada e reconhecida. Existe uma necessidade emocional de receber carinho, atenção e admiração. São nativos calorosos, leais e que costumam demonstrar sentimentos de maneira generosa.

Lua em Virgem

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo representado por uma letra m estilizada com uma linha curva final, em fundo escuro
Quem tem Lua em Virgem demonstra amor por meio do cuidado e de atitudes práticas (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Virgem faz com que o nativo busque organização e compreensão das emoções. A pessoa pode demonstrar amor por meio de cuidados, ajuda e atitudes práticas. Às vezes, pode se cobrar demais ou tentar racionalizar sentimentos que precisam apenas ser vividos.

Lua em Libra

Ilustração do signo de Libra, com símbolo formado por uma linha horizontal e um semicírculo sobre ela, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Libra encontra conforto nas relações e na troca com o outro (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Libra faz com que a pessoa encontre conforto nas relações e na troca com o outro. Existe uma necessidade de harmonia, equilíbrio e diálogo. Pode evitar conflitos para preservar a paz, mesmo quando algo incomoda internamente.

Lua em Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo em formato de letra m com uma seta na extremidade direita, em fundo escuro
Quem tem Lua em Escorpião costuma sentir tudo de forma transformadora (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Escorpião traz sentimentos profundos e intensos. Com isso, a pessoa costuma sentir tudo de forma transformadora, com grande poder de percepção emocional. Pode ter dificuldade em confiar, mas quando se entrega, cria vínculos muito fortes.

Lua em Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, com símbolo representado por uma flecha diagonal apontando para cima e à direita, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Sagitário precisa de liberdade, movimento e inspiração (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A pessoa com Lua em Sagitário precisa de liberdade, movimento e inspiração. As emoções são alimentadas por novas experiências, aprendizados e descobertas. Além disso, pode fugir de situações que tragam sensação de prisão ou excesso de peso emocional.

Lua em Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo formado por uma linha curva que se enrola na extremidade inferior, em fundo escuro
Quem tem Lua em Capricórnio demonstra afeto por meio da responsabilidade e da presença (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

Com a Lua em Capricórnio, a pessoa tende a controlar e estruturar melhor aquilo que sente. Pode parecer mais reservada emocionalmente, mas demonstra afeto por meio da responsabilidade e da presença. Além disso, precisa construir segurança para se abrir.

Lua em Aquário

Ilustração do signo de Aquário, com símbolo formado por duas linhas onduladas paralelas, em fundo escuro
A pessoa com Lua em Aquário valoriza espaço, autenticidade e conexões baseadas em amizade (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Aquário faz a pessoa viver as emoções de uma forma mais racional e independente. Com isso, ela valoriza espaço, autenticidade e conexões baseadas em amizade e troca mental. Ademais, pode precisar de tempo para entender o que sente.

Lua em Peixes

Ilustração do signo de Peixes, com símbolo composto por duas curvas opostas unidas por uma linha central, em fundo escuro
Quem tem Lua em Peixes absorve muito as emoções ao redor e precisa aprender a criar limites (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A Lua em Peixes é uma das mais sensíveis do zodíaco. Ela traz imaginação, empatia e forte percepção do ambiente. Essas pessoas absorvem muito as emoções ao redor e precisam aprender a criar limites para proteger sua energia.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 15/06/2026 15:48
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