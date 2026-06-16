Terceira idade felina: 7 mudanças comportamentais de gatos idosos

Assim como acontece com os humanos, o envelhecimento também provoca transformações físicas e comportamentais nos gatos. Com o avanço da idade, o organismo passa por mudanças naturais que afetam a disposição, os sentidos, a mobilidade e até mesmo a forma como o animal interage com as pessoas e com o ambiente ao seu redor.

De modo geral, os gatos são considerados idosos a partir dos 7 ou 8 anos, mas os sinais de envelhecimento tendem a ficar mais evidentes após os 10 anos. Nessa etapa, o felino pode abandonar certos hábitos que tinha quando era mais jovem e desenvolver novas atitudes.

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Abaixo, conheça algumas mudanças comportamentais de gatos idosos!

1. Fica menos ativo e brinca com menor frequência

Uma das mudanças mais percebidas com o avanço da idade é a redução da disposição para brincar e explorar o ambiente. O gato idoso costuma gastar menos energia, preferindo descansar por mais tempo durante o dia. Isso acontece porque o metabolismo desacelera e, em muitos casos, surgem limitações físicas relacionadas ao envelhecimento, como dores articulares e perda de massa muscular.

2. Passa a dormir mais horas por dia

O aumento do tempo de sono é outro comportamento bastante comum na terceira idade. Enquanto gatos adultos já costumam dormir muitas horas diariamente, os idosos podem passar ainda mais tempo descansando. O organismo necessita de períodos maiores de recuperação, e atividades que antes eram realizadas com facilidade podem exigir mais esforço.

3. Torna-se mais carente e procura mais contato

Muitos gatos idosos passam a buscar mais a companhia do tutor. Alguns começam a seguir as pessoas pela casa, pedem mais carinho e demonstram maior necessidade de atenção. Esse comportamento pode estar relacionado à busca por conforto, segurança e bem-estar emocional. Além disso, alterações nos sentidos, como diminuição da visão ou da audição, podem fazer com que o animal se sinta mais seguro próximo das pessoas de confiança.

4. Pode ficar mais irritado ou intolerante

Alguns gatos podem ficar ranzinzas com o avanço dos anos, demonstrando irritação com maior frequência. No entanto, isso pode ocorrer devido a desconfortos físicos causados por doenças articulares, inflamações ou outras condições associadas à idade. Situações que antes eram bem aceitas, como colo ou manipulação excessiva, podem passar a incomodar o animal. Por isso, é importante respeitar seus limites e procurar orientação veterinária caso a mudança de comportamento seja repentina ou muito intensa.

O aumento dos miados em gatos idosos pode estar relacionado a alterações cognitivas, ansiedade, insegurança e busca por atenção (Imagem: Tanya_Terekhina | Shutterstock)

5. Mia mais, especialmente durante a noite

O aumento das vocalizações é uma característica relativamente comum em gatos idosos. Alguns começam a miar mais frequentemente, principalmente durante a madrugada. Isso pode estar relacionado a alterações cognitivas, desorientação, ansiedade ou até mesmo à perda parcial da audição. Em alguns casos, o gato vocaliza porque procura o tutor ou se sente inseguro quando está sozinho.

6. Demonstra menor interesse por locais altos

Os gatos são conhecidos por gostarem de escalar móveis, prateleiras e arranhadores elevados. Porém, com o envelhecimento, muitos passam a evitar essas áreas. A redução da mobilidade, dores nas articulações e menor força muscular podem dificultar saltos que antes eram realizados sem esforço.

7. Pode apresentar episódios de desorientação

Alguns gatos idosos demonstram sinais de confusão, especialmente em fases mais avançadas da idade. Eles podem parecer perdidos dentro de casa, esquecer a localização da caixa de areia ou ficar sem saber como retornar a determinados cômodos. Esse comportamento pode estar relacionado ao envelhecimento cerebral e à chamada síndrome da disfunção cognitiva felina, condição semelhante ao declínio cognitivo observado em idosos humanos.

Atenção às mudanças na terceira idade felina

Embora muitas mudanças comportamentais façam parte do processo natural de envelhecimento, elas nunca devem ser ignoradas. Alterações repentinas ou muito intensas podem indicar doenças que exigem diagnóstico e tratamento. Consultas veterinárias periódicas, alimentação adequada, enriquecimento ambiental e muito carinho são medidas que ajudam o gato a envelhecer com mais conforto, saúde e qualidade de vida.