Fortaleça a imunidade no inverno com 4 receitas ricas em vitamina C

Com a chegada do inverno, o organismo tende a ficar mais suscetível a gripes e infecções, o que torna a alimentação um fator ainda mais importante para a manutenção da saúde. Nesse contexto, a vitamina C se destaca por seu papel no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção das células contra os danos causados pelo estresse oxidativo.

De acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil, a ingestão diária indicada do nutriente é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Ao incluir alimentos ricos em vitamina C na rotina diária, o organismo pode se beneficiar de efeitos anti-inflamatórios, proteção cardiovascular, auxílio na cicatrização dos tecidos, entre outros.

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A seguir, confira 4 receitas ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade.

1. Salada cítrica com romã, nozes e folhas verdes

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de alface-roxa

1 laranja cortada em rodelas

cortada em rodelas 1/2 xícara de chá de sementes de romã

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de nozes levemente quebradas

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o espinafre, a alface-roxa e a rúcula como base da salada. Em seguida, distribua as rodelas de laranja por cima, espalhando de maneira uniforme. Acrescente o tomate-cereja e as sementes de romã, garantindo que fiquem bem distribuídas entre as folhas. Finalize com a pimenta-do-reino e com as nozes, espalhando por toda a superfície para trazer textura à salada. Sirva imediatamente para manter o frescor e a crocância dos ingredientes.

2. Ceviche de peixe branco com caju

Ingredientes

200 g de peixe branco cru cortado em cubos

branco cru cortado em cubos Suco de 1 limão

1/4 de cebola-roxa cortada em fatias bem finas

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal e coentro picado a gosto

1 caju cortado em cubos

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe branco e esprema o suco do limão por cima, misturando levemente. Tempere com sal e deixe marinar por cerca de 10 a 15 minutos, até que o peixe comece a ficar levemente cozido pelo ácido do limão. Em seguida, acrescente a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça, o coentro e o caju. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe e sirva em seguida.

Suco de acerola com gengibre (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

3. Suco de acerola com gengibre

Ingredientes

2 xícaras de chá de acerola madura

1 colher de chá de gengibre ralado

500 ml de água gelada

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque as frutas no liquidificador com a água e o gengibre ralado. Bata por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para triturar bem. Coe o suco em uma peneira fina, pressionando com uma colher para extrair todo o líquido. Adoce com mel e sirva imediatamente.

4. Sopa de inhame com couve e espinafre

Ingredientes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 inhames descascados e cortados em cubos

1 xícara de chá de couve fatiada

de couve fatiada 250 ml de água

1 xícara de chá de espinafre

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de tomilho triturado

1 colher de chá de alecrim triturado

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho e a cebola em fogo médio até ficarem levemente dourados e aromáticos. Em seguida, acrescente os inhames e a farinha de linhaça, mexendo bem para envolver todos os ingredientes no refogado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e continue mexendo por alguns minutos. Adicione a água. Quando começar a levantar fervura, acrescente o gengibre e deixe cozinhar até que os inhames fiquem macios.

Com os inhames já cozidos, amasse-os levemente com uma colher dentro da própria panela para formar uma textura mais cremosa. Em seguida, adicione o espinafre e a couve e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até murchar e incorporar ao preparo. Desligue o fogo e finalize com o tomilho e o alecrim antes de servir.