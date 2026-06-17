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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

As previsões do tarot apontam movimentos importantes e convites à reflexão para todos os signos (Imagem: Kristina Igumnova26 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As previsões do tarot apontam movimentos importantes e convites à reflexão para todos os signos (Imagem: Kristina Igumnova26 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará uma energia de movimento, escolhas e transformações importantes. As cartas do tarot apontam caminhos se abrindo, mas também convidam a olhar com mais consciência para medos, desejos e padrões. Será um dia para agir com coragem, sem perder o equilíbrio entre razão e emoção.

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Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Louco

Ilustração do signo de Áries contendo símbolo em forma de chifres estilizados em círculo com gradiente rosa e roxo em fundo bege-amarelado
O ariano viverá um dia de novos começos e coragem, ideal para explorar possibilidades diferentes (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Com a influência da carta “O Louco”, o dia favorecerá novos começos, coragem e vontade de explorar possibilidades diferentes. No amor, uma nova experiência ou mudança de postura trará mais leveza e espontaneidade para sua vida afetiva. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão surgir, pedindo confiança e abertura ao novo. Sua saúde melhorará quando você se permitir sair da rotina e buscar mais alegria. Entre amigos, encontros e conversas descontraídas renovarão sua energia.

Touro 8 de Paus

Ilustração do signo de Touro contendo símbolo em forma de círculo com dois chifres curvos em círculo com gradiente rosa-salmão em fundo bege-amarelado
O taurino poderá receber boas notícias e ver situações paradas se acelerarem no amor e na carreira (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A energia do dia, conforme a carta “8 de Paus”, trará rapidez, movimento e acontecimentos que começarão a se desenrolar. No amor, mensagens, encontros ou conversas importantes possivelmente acelerarão uma situação que estava parada. Na carreira, boas notícias e oportunidades poderão surgir de forma inesperada. A saúde, por sua vez, pedirá atenção para equilibrar tanta movimentação e evitar ansiedade. Entre amigos, convites e novidades deixarão a quarta-feira mais animada.

Gêmeos 8 de Espadas

Ilustração do signo de Gêmeos contendo símbolo em forma de duas colunas unidas por traços horizontais em círculo com gradiente rosa e roxo em fundo bege-amarelado
O geminiano será convidado a libertar pensamentos limitantes e enxergar novas possibilidades (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” sugere a necessidade de libertar pensamentos que limitam suas escolhas. No amor, inseguranças poderão criar barreiras, mas uma conversa sincera o(a) ajudará a enxergar novas possibilidades. Na carreira, evite duvidar da sua capacidade e procure alternativas antes de acreditar que não há saída. Sua saúde emocional melhorará quando você reduzir cobranças internas. Entre amigos, dividir suas preocupações trará apoio e novas perspectivas.

Câncer 10 de Ouros

Ilustração do signo de Câncer contendo símbolo em forma de dois espirais opostos em círculo com gradiente laranja em fundo bege-amarelado
O canceriano terá um dia marcado por estabilidade, segurança e fortalecimento de vínculos importantes (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

O dia, conforme a carta “10 de Ouros”, favorecerá a estabilidade, a segurança e o fortalecimento de vínculos importantes. No amor, relações ganharão mais maturidade e sensação de construção de futuro. Na carreira, esforços anteriores poderão trazer resultados concretos e reconhecimento. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você criar uma rotina mais equilibrada e acolhedora. Entre amigos e família, haverá possíveis momentos de união e apoio.

Leão 3 de Ouros

Ilustração do signo de Leão contendo símbolo em forma de espiral com cauda curva em círculo com gradiente azul-claro em fundo bege-amarelado
O leonino viverá um dia de colaboração, aprendizado e crescimento por meio das trocas (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” sugere colaboração, aprendizado e crescimento por meio das trocas. No amor, construir junto e ouvir o outro será essencial para fortalecer a relação. Na carreira, parcerias e trabalhos em equipe poderão abrir portas e trazer reconhecimento. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você aceitar ajuda e dividir responsabilidades. Entre amigos, conexões baseadas em respeito e admiração ganharão força.

Virgem Ás de Paus

Ilustração do signo de Virgem contendo símbolo em forma de letra M estilizada com traço curvo na extremidade em círculo com gradiente verde e azul em fundo bege-amarelado
O virginiano terá um dia de iniciativa, criatividade e novos impulsos que abrirão caminhos interessantes (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

O dia, conforme a carta “Ás de Paus”, terá uma energia de iniciativa, criatividade e novos impulsos. No amor, a paixão poderá se renovar e trazer mais entusiasmo para encontros e relações. Na carreira, uma ideia ou projeto despertará motivação e abrirá caminhos interessantes. Quanto à saúde, esta irá melhorar quando você canalizar sua energia para atividades que tragam prazer. Entre amigos, novas experiências e conversas inspiradoras movimentarão a quarta-feira.

Libra 7 de Espadas

Ilustração do signo de Libra contendo símbolo em forma de balança com semicírculo sobre linha horizontal em círculo com gradiente amarelo e verde em fundo bege-amarelado
O libriano será chamado a agir com estratégia e cuidado diante de situações pouco claras (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede estratégia e cuidado com situações pouco claras. No amor, evite esconder sentimentos ou fugir de conversas importantes, pois a sinceridade será necessária. Na carreira, aja com inteligência e observe melhor antes de tomar decisões. Sua saúde emocional irá melhorar quando você não guardar preocupações sozinho(a). Entre amigos, valorize relações transparentes e fique atento(a) às atitudes.

Escorpião 4 de Ouros

Ilustração do signo de Escorpião contendo símbolo em forma de letra M com seta na extremidade direita em círculo com gradiente lilás em fundo bege-amarelado
O escorpiano viverá um dia que pedirá equilíbrio entre segurança e abertura para mudanças (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

O dia, conforme a carta “4 de Ouros”, pedirá equilíbrio entre segurança e abertura para mudanças. No amor, cuidado para não proteger demais o coração e acabar bloqueando novas trocas emocionais. Na carreira, organização financeira e planejamento serão importantes para manter a estabilidade. A saúde, por sua vez, ficará melhor quando você liberar tensões acumuladas e encontrar momentos de relaxamento. Entre amigos, permita mais proximidade e não carregue tudo sozinho(a).

Sagitário Rainha de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário contendo símbolo em forma de flecha diagonal apontada para cima em círculo com gradiente vermelho e rosa em fundo bege-amarelado
O sagitariano terá um dia de clareza, maturidade e decisões que deverão ser baseadas na razão (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” traz clareza, maturidade e decisões baseadas na razão. No amor, conversas honestas o(a) ajudarão a entender melhor sentimentos e intenções. Na carreira, sua inteligência e capacidade de análise serão grandes diferenciais. A saúde emocional irá melhorar quando você colocar limites no que desgasta sua energia. Entre amigos, conselhos e diálogos profundos poderão fortalecer vínculos verdadeiros.

Capricórnio 9 de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio contendo símbolo em forma de letra N com traço curvo na base em círculo com gradiente rosa e bege em fundo bege-amarelado
O capricorniano sentirá orgulho pelo caminho percorrido e desfrutará de alegria e boas conversas entre amigos (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

Segundo a carta “9 de Copas”, o dia favorecerá a autoestima e o reconhecimento das próprias conquistas. No amor, você poderá viver momentos de prazer, carinho e maior confiança emocional. Na carreira, resultados positivos trarão sensação de realização e orgulho pelo caminho percorrido. A saúde, por sua vez, irá melhorar quando você valorizar o descanso e o próprio bem-estar. Entre amigos, haverá alegria, encontros e boas conversas.

Aquário Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Aquário contendo símbolo em forma de duas linhas onduladas paralelas em círculo com gradiente rosa e salmão em fundo bege-amarelado
O aquariano terá um dia que valorizará a constância, a paciência e a construção gradual de resultados (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” fala sobre constância, paciência e construção gradual. Nesse sentido, no amor, atitudes consistentes terão mais valor do que grandes promessas. Na carreira, dedicação e organização o(a) ajudarão a criar resultados duradouros. Quanto à saúde, esta irá melhorar quando você mantiver uma rotina equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua presença será valorizada.

Peixes A Morte

Ilustração do signo de Peixes contendo símbolo em forma de duas curvas opostas unidas por linha central em círculo com gradiente azul em fundo bege-amarelado
O pisciano viverá um dia de encerramento de ciclos e transformação necessária para abrir espaço ao novo (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica encerramento de ciclos e uma transformação necessária. No amor, antigas histórias ou padrões emocionais poderão ser deixados para trás, abrindo espaço para algo mais saudável. Na carreira, possíveis mudanças trarão uma nova direção e oportunidades de renovação. A saúde emocional, por sua vez, irá melhorar quando você aceitar o fim do que já não faz sentido. Entre amigos, algumas relações se transformarão, revelando conexões mais verdadeiras.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 17/06/2026 07:09
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