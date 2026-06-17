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Astrologia

Os dons secretos dos signos do zodíaco: descubra os talentos de cada um

Cada nativo carrega habilidades únicas que podem influenciar decisões, relacionamentos e caminhos de vida

Os signos podem revelar dons escondidos de cada nativo (Imagem: FotoCuisinette | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os signos podem revelar dons escondidos de cada nativo (Imagem: FotoCuisinette | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cada signo do zodíaco reúne características únicas que podem revelar talentos, habilidades e formas especiais de enxergar a vida. Na astrologia, esses dons representam potenciais que podem ser desenvolvidos ao longo da vida e usados para promover o crescimento pessoal, fortalecer os relacionamentos e favorecer a realização de projetos. A seguir, descubra qual é o dom secreto de cada signo!

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Áries 

Ícone do signo de Áries em tom bege, com traços curvados pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
O dom de Áries está na coragem e iniciativa (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O dom de Áries está na coragem e na iniciativa. Pessoas desse signo costumam ter facilidade para abrir caminhos, tomar decisões e inspirar movimento. Sua energia de liderança o ajuda a enfrentar desafios e transformar ideias em ação.

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Touro 

Ícone do signo de Touro em tom bege, representando um círculo com duas hastes superiores, traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
O dom de Touro está na construção e na estabilidade (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Touro traz o dom da construção e da estabilidade. A paciência, a persistência e o senso prático permitem transformar ideias em projetos sólidos e duradouros. Além disso, esse signo possui uma conexão especial com os prazeres da vida, com a arte e a valorização do que é belo.

Gêmeos 

Ícone do signo de Gêmeos em tom bege, com duas linhas verticais paralelas conectadas por traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
O dom de Gêmeos é a comunicação (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O grande dom de Gêmeos é a comunicação. Esse signo tem facilidade para aprender, conectar pessoas, trocar informações e enxergar diferentes pontos de vista. Sua curiosidade abre portas para novas experiências.

Câncer 

Ícone do signo de Câncer em tom bege, formado por dois espirais simétricos interligados, traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Câncer carrega o dom do acolhimento e da sensibilidade (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Câncer carrega o dom do acolhimento e da sensibilidade. Sua intuição e a capacidade de perceber emoções fazem desse signo alguém com talento para cuidar, proteger e criar vínculos profundos.

Leão 

Ícone do signo de Leão em tom bege, com um traço curvado representando a juba do leão, pontilhado e com detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Leão tem o dom da expressão e do brilho pessoal (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Leão tem o dom da expressão e do brilho pessoal. Sua criatividade, autoconfiança e capacidade de inspirar podem transformar ambientes. É uma energia ligada à arte, liderança e ao reconhecimento.

Virgem 

Ícone do signo de Virgem em tom bege, representando um M estilizado com uma curva no final, traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Virgem tem o dom da organização e do aperfeiçoamento (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O dom de Virgem está na organização e no aperfeiçoamento. Sua atenção aos detalhes, inteligência prática e desejo de ajudar fazem desse signo alguém com talento para solucionar problemas.

Libra 

Ícone do signo de Libra em tom bege, formado por uma linha horizontal e um arco superior, com traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Libra tem o dom da harmonia e da diplomacia (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Libra possui o dom da harmonia e da diplomacia. Sua capacidade de compreender diferentes lados, criar acordos e valorizar a beleza ajuda a trazer equilíbrio para as relações.

Escorpião 

Ícone do signo de Escorpião em tom bege, representando um M estilizado com uma cauda curva apontando para a direita, traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Escorpião tem o dom da transformação (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Escorpião tem o dom da transformação. Sua profundidade emocional, percepção e capacidade de investigar o que está oculto fazem desse signo alguém com grande poder de regeneração.

Sagitário 

Ícone do signo de Sagitário em tom bege, com uma seta apontando para cima à direita, traços pontilhados e detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Sagitário tem o dom de expandir horizontes (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O dom de Sagitário é expandir horizontes. Sua busca por conhecimento, aventura e novas experiências ajuda a inspirar outras pessoas e a encontrar significado na vida.

Capricórnio 

Ícone do signo de Capricórnio em tom bege, representando um símbolo abstrato com traços curvados e pontilhados, além de detalhes de estrelas sobre um fundo claro
Capricórnio tem o dom da responsabilidade e da construção de grandes objetivos (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Capricórnio traz o dom da responsabilidade e da construção de grandes objetivos. Sua disciplina, estratégia e determinação ajudam a transformar sonhos em conquistas.

Aquário 

Símbolo de Aquário em cor terrosa, formado por duas linhas onduladas paralelas, remetendo ao fluxo da água, cercado por pequenos detalhes estelares
Aquário tem o dom da inovação e visão de futuro (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O dom de Aquário está na inovação e na visão de futuro. Esse signo costuma enxergar possibilidades diferentes, questionar padrões e trazer novas ideias para o coletivo.

Peixes 

Símbolo de Peixes em tom terroso, representado por dois arcos voltados em direções opostas e conectados ao centro, com pequenas estrelas ao fundo
Peixes tem o dom da sensibilidade e da imaginação (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Peixes possui o dom da sensibilidade e da imaginação. A intuição, a empatia e a forte conexão com o mundo emocional favorecem talentos ligados à arte, à espiritualidade e à cura. Esse signo também tem a capacidade de acolher, compreender profundamente os sentimentos alheios e enxergar beleza onde muitos não conseguem.

No mapa astral, esses dons podem aparecer de diferentes formas dependendo da posição do Sol, da Lua, do Ascendente e dos outros planetas. A astrologia convida cada pessoa a reconhecer seus potenciais e usar suas características naturais como ferramentas de autoconhecimento.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 17/06/2026 16:09
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