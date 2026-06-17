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Astrologia

Planeta regente de Câncer: veja como a Lua influencia os nativos

Da intuição à memória afetiva, a energia do astro traz uma grande intensidade emocional aos cancerianos

A Lua, astro que rege Câncer, simboliza as emoções, os sentimentos, a memória, a intuição e a necessidade de segurança emocional (Imagem: Pike-28 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A Lua, astro que rege Câncer, simboliza as emoções, os sentimentos, a memória, a intuição e a necessidade de segurança emocional (Imagem: Pike-28 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na astrologia, o planeta regente de um signo é aquele que governa sua energia principal, expressando seus valores, motivações e forma de atuação no mundo. Ele representa o arquétipo central, a força que está alinhada com os comportamentos do nativo. Nesse contexto, Câncer é regido pela Lua, que sabemos não ser um planeta, mas o classificamos assim para ficar mais fácil a compreensão. 

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A Lua e suas simbologias

Categorizada como um luminar, a Lua é o astro que simboliza as emoções, os sentimentos, a memória, a intuição e a necessidade de segurança emocional. Essa regência confere aos cancerianos uma profunda conexão com o mundo interno, tornando-os naturalmente sensíveis às suas próprias emoções e às emoções das pessoas ao redor.

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Uma montagem fotográfica mostrando sete fases da lua dispostas em um arco horizontal sobre um fundo de céu noturno preto e estrelado. A sequência começa à esquerda com uma lua crescente tênue, progride para a lua cheia brilhante no centro do arco e termina à direita com uma lua minguante fina. As crateras e detalhes da superfície lunar são visíveis em tons de cinza e branco contra o contraste escuro do espaço.
Regidos pelo astro, os cancerianos apresentam uma natureza cíclica, assim como as fases da Lua (Imagem: bupropion | Shutterstock)

Influências da Lua no signo de Câncer

A Lua está relacionada àquilo que sentimos, ao que nos nutre emocionalmente e à forma como buscamos acolhimento e proteção. Por isso, os nativos de Câncer costumam valorizar profundamente os vínculos afetivos, a família, o lar e tudo aquilo que lhes proporciona conforto e pertencimento. 

A influência lunar também faz com que os cancerianos apresentem uma natureza cíclica, assim como as fases da Lua. Com isso, seus sentimentos podem variar de intensidade ao longo do tempo. A Lua rege, ainda, as memórias e o passado, o que explica a forte ligação dos nativos de Câncer com suas histórias, tradições e lembranças. Muitas vezes, eles carregam consigo experiências emocionais significativas que tendem a ser sua base para construir segurança e compreensão sobre a vida.

Energia lunar em equilíbrio

Quando equilibrada, a energia lunar de Câncer se manifesta por meio da intuição, da capacidade de proteger, nutrir e criar ambientes acolhedores, e nos ensina sobre a importância do afeto, da sensibilidade e da conexão emocional genuína. O signo de Câncer nos lembra que a verdadeira força nem sempre está naquilo que mostramos ao mundo, mas na profundidade dos sentimentos que habitam nosso coração.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 17/06/2026 16:51
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