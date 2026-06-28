Além da estética: saiba o que realmente importa na compra de um sofá

Por Isabela Costa*

Mais do que um simples móvel, o sofá ocupa um lugar de destaque na rotina das pessoas, indo além da função prática. Seja para assistir a um filme, receber visitas, descansar depois de um longo dia, seja para criar memórias em família, ele se tornou uma das peças centrais que compõem o ambiente residencial, reunindo conforto, utilidade e estilo.

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Com uma grande variedade de modelos, materiais, medidas e formatos disponíveis no mercado, escolher o sofá ideal pode ser uma tarefa desafiadora. Além da estética, outros componentes devem ser levados em consideração, como a qualidade do material, o tipo de revestimento e a estrutura do móvel, já que influenciam diretamente no conforto, na resistência e na durabilidade da peça.

Em casas que tenham presença de crianças e animais de estimação, por exemplo, materiais de fácil limpeza, como couro, costumam ser uma alternativa prática, embora possam esquentar em períodos de calor. Já para quem busca transmitir elegância e sofisticação ao ambiente, o linho aparece como uma das opções mais procuradas. No entanto, o tecido requer mais cuidados, principalmente em residências que tenham gatos, já que pode desfiar com mais facilidade.

Segundo a arquiteta Andressa Castro, a decisão exige atenção em uma série de fatores, como o espaço, a funcionalidade e a harmonia com os demais elementos presentes no cômodo. "O primeiro fator a ser considerado é o layout do ambiente e as dimensões disponíveis. O sofá precisa estar proporcional ao espaço, permitindo uma boa circulação e integração com os demais elementos do cômodo", ensina.

Além do ambiente e da combinação, é fundamental entender a principal função do ambiente em que o sofá será posto. Dependendo da área, como a sala de estar, por exemplo, pode ter como missão mais conforto e maior espaço de assento. Já em ambientes destinados ao descanso e ao relaxamento, a melhor escolha é um móvel que proporcione acolhimento, com materiais aconchegantes.

Mais um elemento essencial mencionado pela especialista é o estilo que se deseja transmitir na composição do sofá com o cômodo, já que se trata de um dos principais móveis na ambientação. "O sofá é um dos principais protagonistas do ambiente e influencia diretamente a atmosfera do espaço, podendo comunicar sofisticação, leveza, aconchego, contemporaneidade ou formalidade", comenta.

Beleza, conforto e durabilidade

O equilíbrio entre beleza e conforto é possível quando a escolha do modelo é feita de forma assertiva. De acordo com Samara Albuquerque, arquiteta e designer de interiores, alguns aspectos contribuem para uma peça visualmente agradável e proporcional ao ambiente. "Características como braços mais finos, profundidade de até um metro e uma estrutura traseira mais discreta ajudam a criar uma peça esteticamente agradável e proporcional ao ambiente", detalha. Segundo a designer, a estética deve estar alinhada às dimensões do espaço, garantindo que o móvel se integre ao ambiente sem comprometer a circulação e a funcionalidade.

Já o conforto está relacionado a outros fatores, como a escolha do tecido, da espuma e do encosto. "É importante optar por revestimentos agradáveis ao toque e por modelos que ofereçam um bom apoio para o corpo. Sofás muito baixos ou com encostos excessivamente baixos tendem a ser menos confortáveis no dia a dia", compartilha.

Na compra de um móvel, é importante verificar, além da beleza e do conforto, a qualidade do produto, já que influencia diretamente na durabilidade. Dois pontos destacados por Samara são a estrutura e a qualidade da espuma e dos acabamentos, podendo oferecer maior resistência e excelente estado por décadas. "Já tivemos casos de clientes que reformaram seus sofás mais de 20 anos depois da compra, precisando substituir apenas o tecido, porque a estrutura e a espuma continuavam em ótimas condições", exemplifica.

Erros comuns

A era digital transformou a forma como as pessoas consomem e fazem escolhas, especialmente entre os jovens. Redes sociais e plataformas passaram a influenciar diretamente nas decisões de compra, fazendo com que aspectos como estética e tendência ganhem destaque, deixando de lado a qualidade, a funcionalidade e o conforto.

Para Andressa, esse comportamento está entre os principais equívocos cometidos na hora da compra. "Na minha visão, o erro mais comum é escolher o sofá apenas pela estética. Muitas pessoas se encantam pelo modelo na loja ou por uma referência vista nas redes sociais, mas esquecem de avaliar se aquela peça realmente funciona para o espaço e para a rotina da casa", diz.

Já para Samara, um erro frequente é a falta de consideração dos compradores ao comprimento do sofá em relação ao espaço disponível, escolhendo uma peça desproporcional ao tamanho do ambiente. Um exemplo citado por ela é quando as pessoas optam por modelos excessivamente robustos para salas pequenas, comprometendo a circulação e a percepção de amplitude da área. "Um sofá pode até ser bonito e confortável, mas se estiver fora de escala para o ambiente, dificilmente terá um bom resultado estético e funcional", ressalta.

As observações das especialistas evidenciam que a escolha de um sofá deve ir além das tendências do momento e considerar as necessidades de quem irá utilizá-lo. Mais do que acompanhar estilos vistos nas redes sociais, é importante avaliar se o móvel se adapta ao espaço disponível, oferece conforto para a rotina e possui características que garantam sua durabilidade.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte