Ansiedade pré-vestibular: 6 dicas para lidar com o nervosismo

Manter o equilíbrio entre os estudos e os momentos de descanso é essencial para aliviar a ansiedade pré-vestibular (Imagem: Dragon Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No Brasil, 49,7% dos adolescentes entre 13 e 17 anos relatam sentir preocupação com as coisas do dia a dia “na maioria das vezes” ou “sempre”, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PenSE), realizada em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação (MEC). Nessa fase da vida marcada por mudanças, o período dos vestibulares pode intensificar ainda mais a pressão sentida pelos estudantes.

Isso porque a expectativa de um bom desempenho nas provas, aliada às cobranças acadêmicas e familiares, pode contribuir para o aumento do nervosismo. Além da preocupação com a nota final, os vestibulares, muitas vezes, vêm acompanhados do desafio de escolher uma profissão uma decisão frequentemente associada ao início da vida adulta.

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Nesse contexto, encontrar o equilíbrio entre os estudos e os momentos de descanso torna-se fundamental para uma preparação mais saudável e eficiente, evitando a sobrecarga mental e altos níveis de estresse, como explica Arthur Bertagia de Souza, coordenador pedagógico na FourC Bilingual Academy.

Pensando nisso, confira dicas práticas para enfrentar os vestibulares de forma mais tranquila e confiante!

1. Organize a rotina de estudos

Arthur Bertagia de Souza aponta que o primeiro passo está na organização de uma rotina de estudos. Diante de avaliações importantes, o período que antecede a prova não deve ser negligenciado. “É primordial ter um bom preparo para chegar lá, e isso envolve um ritmo de estudo regrado, organização da agenda e revisões frequentes. Assim, além de manter o conteúdo em dia, o estudante evita o acúmulo de matérias, reduz a ansiedade próxima às avaliações e desenvolve uma rotina de aprendizado mais consistente”, afirma.

2. Exposição à situação real

O cérebro prefere o que é familiar. Por isso, reproduzir o momento da prova é uma forma inteligente de amenizar o medo do desconhecido. De acordo com Arthur Bertagia de Souza, realizar simulados que se assemelhem ao ambiente da prova, considerando o tempo disponível, a proibição do uso de celular e o intervalo previsto para o lanche, contribui para que o estudante se sinta mais preparado para o dia da avaliação.

3. Aproveitamento do tempo de prova

A ansiedade pode gerar antecipação. Ao tomar consciência desse ímpeto, permanecer sentado e concentrado por horas se torna mais fácil, permitindo que o estudante realize a prova com calma. “É preciso usar o tempo da prova a seu favor, sem querer sair antes apenas para acabar logo”, explica.

4. O processo também importa

Durante a prova, o ideal é direcionar a atenção para resolver as questões e fazer o seu melhor. Focar apenas o resultado, como a nota de corte, pode afetar o rendimento. “Se você fica pensando nisso e encontra dificuldade em uma questão, pode gerar nervosismo e atrapalhar ainda mais”, complementa o coordenador pedagógico na FourC Bilingual Academy.

A rotina de estudos deve respeitar os próprios limites do estudante (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

5. Rotina de estudo equilibrada

A rotina de estudos deve considerar o que estudar, como estudar, a forma de estudar e a quantidade de conteúdo. Segundo Arthur Bertagia de Souza, o importante é focar o conteúdo e o rendimento, sempre respeitando os próprios limites.

“Não adianta querer estudar quatro, cinco ou seis horas por dia sem estar preparado para isso. Na verdade, isso pode deixar o candidato ainda mais exausto, gerar noites mal dormidas e a sensação de que não sabe nada”, alerta. Para o coordenador, planejar horários realistas, respeitar pausas e construir uma rotina sustentável tende a gerar melhores resultados no longo prazo.

6. Cuidado com o corpo e a mente

Em meio a todo esse preparo, o corpo não deve ficar de fora e é tão importante quanto os outros aspectos exigidos. “Estamos preparando o corpo para lidar melhor com situações de estresse, que podem ser mais desafiadoras para alguns candidatos do que para outros. Por isso, é essencial manter bons hábitos, como a prática de atividades físicas, manter alimentação e hidratação adequada e preservar o sono”, orienta.

Além disso, técnicas de meditação, relaxamento e exercícios de respiração ajudam a trazer a atenção para o momento presente, diminuindo o turbilhão de pensamentos que costuma surgir durante uma prova. “Um método simples é respirar profundamente, segurar o ar por quatro segundos, soltá-lo por quatro segundos e repetir o processo”, complementa Arthur Bertagia de Souza.

Dica extra: check-up

Em momentos de grande estresse, é natural esquecer itens importantes. Por isso, a melhor estratégia para reduzir preocupações na véspera da prova é organização prévia por meio de um check-up. Mas o que é isso? Separar os documentos necessários, conferir as canetas, organizar os lanches e a garrafa de água. Vale até verificar o trajeto até o local de exame e considerar possíveis imprevistos.

“Fazer todo esse planejamento antes permite que, no dia da prova, a mente não fique ocupada com essas preocupações. Ela precisa estar focada apenas em pegar o material e sair, porque tudo já estará organizado”, conclui Arthur Bertagia de Souza.

Por Beatriz Bastos

