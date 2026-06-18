4 receitas juninas para se aquecer nos dias frios

Os dias frios de junho costumam combinar perfeitamente com pratos quentes, sabores tradicionais e momentos de confraternização. Nessa época do ano, preparos típicos ganham ainda mais destaque, trazendo conforto e aquele gostinho especial das celebrações de São João.
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Das receitas salgadas às sobremesas servidas bem quentes, existem diversas maneiras de aproveitar os ingredientes característicos da temporada. Confira as receitas juninas a seguir e encontre opções deliciosas para aquecer o corpo durante o inverno!
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1. Curau com canela
Ingredientes
- 8 espigas de milho-verde
- 500 ml de leite integral
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 pitada de sal
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Retire as palhas e os cabelos das espigas. Com uma faca afiada, corte os grãos rente ao sabugo e transfira para o liquidificador. Adicione o leite e bata por cerca de 3 minutos, até obter uma mistura homogênea. Depois, passe o conteúdo por uma peneira fina, pressionando bem com uma colher para extrair todo o líquido. Descarte o bagaço restante.
Despeje o líquido em uma panela, acrescente o açúcar e a pitada de sal. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar. Quando começar a engrossar, reduza para fogo baixo e continue mexendo por aproximadamente 15 a 20 minutos, até formar um creme espesso, brilhante e bem cozido. Após, distribua o curau ainda quente em tigelas. Finalize com uma camada leve de canela em pó e sirva em seguida.
2. Canjica com amendoim e canela
Ingredientes
- 500 g de canjica branca
- 2 l de água
- Água para demolho
- 1 l de leite integral
- 200 ml de leite de coco
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de amendoim torrado e grosseiramente triturado
- 1 canela em pau
- 4 cravos-da-índia
- 1 pitada de sal
- Canela em pó a gosto para finalizar
Modo de preparo
Coloque a canjica em uma tigela grande, cubra com água e deixe de molho por pelo menos 8 horas. Depois, escorra a água e transfira a canjica para uma panela de pressão. Adicione os 2 litros de água, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente.
Abra a panela e acrescente o leite integral, o leite de coco, o leite condensado, o açúcar, a canela em pau, os cravos-da-índia e a pitada de sal. Leve a panela ao fogo médio e cozinhe por cerca de 25 minutos, mexendo ocasionalmente para evitar que grude no fundo.
Quando o caldo estiver mais encorpado e cremoso, adicione o amendoim triturado e misture bem. Cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Retire a canela e os cravos-da-índia. Distribua a canjica em tigelas individuais e finalize com canela em pó. Sirva ainda quente.
3. Caldo verde com linguiça
Ingredientes
Caldo
- 800 g de batata descascada e cortada em cubos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1,5 l de água
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 250 g de linguiça calabresa defumada cortada em rodelas
- 3 xícaras de chá de couve-manteiga fatiada bem fina
Modo de preparo
Caldo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Após, adicione a cebola e refogue por cerca de 4 minutos, até começar a ficar transparente. Em seguida, acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Depois, junte a batata e misture bem para envolver os ingredientes. Adicione a água e a folha de louro.
Deixe cozinhando em fogo médio por aproximadamente 25 minutos, até que a batata esteja bem macia. Retire a folha de louro, transfira para o liquidificador e bata. Caso prefira uma textura mais refinada, passe o conteúdo por uma peneira. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto. Em seguida, disponha as rodelas de linguiça. Deixe dourar por cerca de 3 minutos de cada lado, até formar uma superfície levemente tostada e caramelizada. Reserve. Volte o caldo para a panela e adicione a couve-manteiga e a linguiça. Cozinhe em fogo baixo por apenas 2 minutos, para a couve-manteiga ficar macia, mas ainda com a cor verde intensa. Sirva imediatamente.
4. Vaca atolada
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços médios
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de colorau
- 2 folhas de louro
- 2 l de água quente
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão grande, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Adicione os pedaços de costela e doure por aproximadamente 10 minutos, virando para que fiquem bem selados por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue por cerca de 4 minutos, até começar a ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte os tomates, o colorau e as folhas de louro. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, até os tomates começarem a desmanchar.
Despeje a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair naturalmente. Abra a panela e verifique se a carne está macia. Adicione a mandioca, misture delicadamente e cozinhe sem a tampa em fogo médio por aproximadamente 25 minutos.
Durante esse período, mexa ocasionalmente para que parte da mandioca se desfaça e engrosse naturalmente o caldo. Quando a carne estiver muito macia e o caldo encorpado, ajuste os temperos. Desligue o fogo, finalize com cheiro-verde e sirva imediatamente.