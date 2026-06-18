Por que o futebol é o esporte mais popular do mundo?

Poucas coisas no mundo têm o alcance global de uma Copa do Mundo Fifa e elenco aqui alguns candidatos que podem explicar o sucesso estrondoso desse esporte.

1 — Futebol é coisa muito mais antiga que os ingleses. Os ingleses colocaram ordem na casa em 1863, botando no papel as regras, especialmente para diferenciar o futebol de outros esportes parecidos como o Rugby. Nessa época, cerca de um quarto do mundo pertencia à Coroa Britânica e, claro, que ela foi a garota propaganda perfeita para exportar o esporte para os quatro cantos do mundo.



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Entretanto, temos evidências de que algo muito parecido já acontecia na China nos 3000 a.C. Com traves de 10m de altura, esse futebol arcaico também era usado como treinamento militar. A obra mais antiga da civilização Maia, o Popol Vuh, depois de falar que no início era só água e o céu, logo em seguida a terra e as montanhas, depois vieram os animais, os homens… e a “pelota” já estava lá. Chutar é algo muito instintivo e acredita-se que a coisa pode ter começado ainda na idade da pedra.



2 — A simplicidade do futebol facilita muito. Fácil para qualquer um assistir e entender as regras, fácil de disseminar, fácil de angariar novos adeptos. É um esporte de inclusão, não precisa ser rico, na grama ou na terra.



3 — Improvisação e presença de espírito são ingredientes que fazem o futebol ser mais atraente que tantos outros esportes. Balãozinho, meia lua, bicicleta, e como diz o ditado, a vida é como o futebol: cada lance é diferente do outro. Carrinho, canelada, trombadas, gol roubado, evocam nossos sentimentos de raiva e, quando acompanhados de milhares de companheiros torcedores do mesmo time, pode ter efeitos bem amplificados.



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4 — Publicidade hoje ajuda muito, mas ela é só uma das peças de um círculo virtuoso. É mais atraente e popular e por isso recebe mais investimentos publicitários que aumentam ainda mais a popularidade.



5 — A atmosfera das torcidas dá todo o tempero. Se você já torceu por seu time do coração em um estádio lotado, não preciso falar mais nada. A experiência de sentir um pertencimento a algo maior faz com que nosso cérebro vibre em outra frequência. Viver a mesma emoção de forma sincrônica com 50 mil ou mais pessoas é algo sobrenatural!



Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília