4 receitas leves e saudáveis com lentilha para um jantar proteico

Um jantar leve e nutritivo não precisa ser sem graça, e a lentilha é a prova disso. Rica em proteínas vegetais, fibras e nutrientes importantes, ela combina com legumes, verduras e temperos variados, rendendo pratos perfeitos para uma refeição noturna. Além disso, é uma ótima alternativa para aumentar a saciedade e auxiliar na formação e manutenção dos tecidos musculares, quando inserida em uma alimentação equilibrada.
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A seguir, confira como preparar 4 receitas saudáveis com lentilha!
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1. Sopa de lentilha com frango e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 250 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os cubos de frango e refogue até que fiquem selados por todos os lados. Adicione a lentilha, a cenoura e o caldo de legumes. Cozinhe até que a lentilha comece a ficar macia. Junte a batata e cozinhe por mais 15 minutos. Nos minutos finais, junte o pimentão vermelho para que ele mantenha a cor e uma textura delicada. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva a sopa decorada com folhas de manjericão.
2. Abobrinha recheada com lentilha
Ingredientes
- 2 abobrinhas médias
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o tomate e a lentilha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie as abobrinhas com essa mistura. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C até que as abobrinhas estejam macias. Finalize com salsinha e sirva em seguida.
3. Filé de peixe grelhado com salada morna de lentilha
Ingredientes
Peixe
- 2 filés de peixe branco
- Suco de 1/2 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Salada
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1/2 cenoura descascada e cortada em cubos pequenos
- 1/2 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Peixe
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Após, aqueça uma frigideira com azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés por 4 minutos de cada lado. Desligue o fogo e reserve.
Salada
Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja com a parte cortada voltada para cima. Regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até que fiquem macios e levemente dourados nas bordas. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, a cenoura e a abobrinha até que fiquem levemente macias. Desligue o fogo e junte a lentilha cozida. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com os tomates-cereja e a salsinha. Sirva a salada morna de lentilha com o peixe.
4. Omelete de lentilha e espinafre
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1 colher de sopa de cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a lentilha e o espinafre e mexa para incorporar. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue rapidamente a cebola. Despeje a mistura de ovos, abaixe o fogo e cozinhe até a omelete firmar. Dobre ao meio e sirva em seguida.