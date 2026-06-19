Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/06/2026

Será um dia para ouvir a intuição, agir com consciência e deixar espaço para novas fases (Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia da sexta-feira será de decisões, encerramentos e novos começos. As cartas do tarot mostram que algumas situações precisarão ser revistas com maturidade, enquanto outras apontam para oportunidades de crescimento e renovação. Será um dia para ouvir a intuição, agir com consciência e deixar espaço para novas fases.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 2 de Espadas

Antes de agir, o ariano deverá avaliar as opções com calma e fortalecer o diálogo nos relacionamentos (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Conforme a carta 2 de Espadas, o dia pedirá calma antes de tomar decisões importantes e atenção aos sentimentos que estão sendo evitados. No amor, poderá existir uma dúvida ou algo não dito que precisará ser conversado com sinceridade. Na carreira, será importante avaliar todas as possibilidades antes de escolher um caminho. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e buscar equilíbrio mental. Entre amigos, evite guardar incômodos e permita diálogos mais abertos.

Touro 10 de Espadas

Para o taurino, o encerramento de uma fase difícil abrirá espaço para renovação e novos planos (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas indica o encerramento de uma fase desgastante e a necessidade de abrir espaço para a renovação. No amor, uma situação difícil poderá chegar ao fim, trazendo alívio e uma nova perspectiva. Na carreira, desafios anteriores começarão a perder força e você poderá reorganizar seus planos. Sua saúde pedirá descanso e recuperação emocional. Entre amigos, valorize quem esteve presente nos momentos mais difíceis.

Gêmeos 7 de Espadas

Agir com estratégia e sinceridade ajudará o geminiano a superar desafios e fortalecer relações (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta 7 de Espadas pede estratégia e cuidado com situações pouco transparentes. No amor, será importante evitar fugir de conversas necessárias ou esconder o que realmente sente. Na carreira, observe melhor o ambiente antes de tomar atitudes e use sua inteligência para lidar com desafios. Sua saúde emocional melhorará quando você não carregar preocupações sozinho(a). Entre amigos, escolha relações nas quais há confiança verdadeira.

Câncer 6 de Espadas

Será um dia favorável para o canceriano deixar o passado para trás e seguir novos caminhos (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

O dia favorecerá transições, cura e afastamento de situações que pesam demais, revela a carta 6 de Espadas. No amor, você poderá começar a deixar para trás mágoas antigas e buscar relações mais leves. Na carreira, mudanças ou novos caminhos poderão surgir depois de um período de incertezas. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e cuidar mais da mente. Entre amigos, algumas conversas poderão ajudá-lo(a) a seguir em frente.

Leão O Hierofante

Compromisso, organização e maturidade trarão mais estabilidade para a vida do leonino (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta O Hierofante mostra uma energia de compromisso, aprendizado e busca por estabilidade. No amor, as relações poderão se fortalecer por meio de conversas sérias e atitudes mais maduras. Na carreira, seguir estratégias já testadas e aprender com experiências anteriores favorecerá os resultados. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais organizada. Entre amigos, conselhos e trocas de experiência poderão ser importantes.

Virgem Ás de Paus

Para o virginiano, novas oportunidades despertarão criatividade, entusiasmo e vontade de recomeçar (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

O dia trará entusiasmo, criatividade e vontade de iniciar algo novo, revela a carta Ás de Paus. No amor, uma nova energia poderá surgir, trazendo mais paixão e motivação para viver os sentimentos com intensidade. Na carreira, ideias inovadoras poderão abrir portas e estimular novos projetos. Sua saúde melhorará quando você movimentar o corpo e canalizar sua energia de forma positiva. Entre amigos, encontros animados e novas experiências poderão acontecer.

Libra O Julgamento

Para o libriano, esclarecimentos e aprendizados abrirão caminho para um novo ciclo de crescimento (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta O Julgamento anuncia despertar, decisões e um dia de revisão do passado. No amor, algo poderá ser esclarecido, trazendo uma nova compreensão sobre sentimentos e relações. Na carreira, oportunidades poderão surgir após você reconhecer aprendizados importantes. Sua saúde emocional melhorará quando você liberar culpas e se permitir recomeçar. Entre amigos, conversas sinceras poderão renovar vínculos.

Escorpião 3 de Ouros

Parcerias e trabalho em equipe fortalecerão conquistas e relacionamentos do escorpiano (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta 3 de Ouros favorece a cooperação, a construção e o crescimento por meio das parcerias. No amor, as relações se fortalecerão quando houver esforço dos dois lados e vontade de construir juntos. Na carreira, trabalhos em equipe poderão trazer reconhecimento e bons resultados. Sua saúde melhorará quando você aceitar apoio e dividir responsabilidades. Entre amigos, alianças verdadeiras ganharão ainda mais importância.

Sagitário Pajem de Ouros

Novas oportunidades surgirão e poderão impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional do sagitariano (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Conforme a carta Pajem de Ouros, o dia trará aprendizados, oportunidades e a chance de plantar novas sementes para o futuro. No amor, uma conexão poderá começar de forma leve e crescerá aos poucos. Na carreira, novos estudos, projetos ou propostas poderão abrir caminhos interessantes. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais consistentes. Entre amigos, trocas de ideias poderão trazer inspiração e novas possibilidades.

Capricórnio O Eremita

A reflexão ajudará o capricorniano a tomar decisões mais conscientes e alinhadas aos seus objetivos (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta O Eremita pede introspecção, reflexão e mais conexão com a sua voz interior. No amor, você poderá sentir necessidade de entender melhor o que deseja antes de se entregar totalmente. Na carreira, um momento de análise o(a) ajudará a tomar decisões mais alinhadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e cuidar da mente. Entre amigos, valorize conversas profundas e relações sinceras.

Aquário 3 de Paus

Planejamento e visão de futuro favorecerão crescimento e novas possibilidades ao aquariano (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A energia do dia favorecerá a expansão, o planejamento e a visão de futuro, mostra a carta 3 de Paus. No amor, novas perspectivas poderão surgir e ajudarão você a enxergar possibilidades diferentes em uma relação. Na carreira, projetos começarão a ganhar forma e poderão trazer crescimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver a esperança e direcionar sua energia para objetivos positivos. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus horizontes.

Peixes Ás de Copas

Renovação emocional e criatividade trarão mais leveza e oportunidades em diferentes áreas da vida do pisciano (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

A carta Ás de Copas mostra renovação emocional, cura e abertura para sentimentos mais leves. No amor, novas emoções poderão surgir, ou uma relação poderá entrar em uma fase mais acolhedora. Na carreira, criatividade e sensibilidade o(a) ajudarão a encontrar novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e se permitir momentos de prazer. Entre amigos, demonstrações de carinho fortalecerão laços importantes.