Almoço saudável: 5 receitas com arroz e feijão que fogem do tradicional

O arroz e o feijão fazem parte da alimentação dos brasileiros há gerações, mas isso não significa que precisem aparecer sempre da mesma forma no prato. Com um pouco de criatividade, essa combinação clássica pode dar origem a preparos nutritivos, saborosos e cheios de personalidade para variar o cardápio do dia a dia.
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A seguir, confira as receitas com arroz e feijão e descubra novas maneiras de aproveitar essa dupla tão querida!
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1. Arroz mexicano com feijão-preto, milho-verde e tomate
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco cozido
- 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 2 tomates sem sementes e cortados em cubos pequenos
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de pimenta calabresa
- 1/4 de xícara de chá de água
- Salsa picada e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande ou panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos, até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Depois, junte o extrato de tomate, a páprica defumada, o cominho e a pimenta calabresa. Refogue por aproximadamente 2 minutos, mexendo sempre, até formar uma base bem aromática e levemente avermelhada.
Acrescente a água e misture bem. Após, coloque o arroz cozido na panela e mexa delicadamente para envolver todos os grãos no molho. Adicione o milho-verde e o feijão-preto, distribuindo os ingredientes de maneira uniforme. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos em fogo baixo, apenas para aquecer e incorporar os sabores. Ajuste o sal, desligue o fogo, acrescente os tomates e finalize com salsa picada. Sirva em seguida.
2. Bolinho assado de arroz, feijão-branco e legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha ralada e espremida
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, amasse parte do feijão-branco com um garfo. Adicione o arroz, a cenoura, a abobrinha, o ovo e a farinha de aveia. Depois, misture até formar uma massa modelável. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em seguida, modele pequenos bolinhos e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.
3. Risoto verde com feijão-borlotti e cenoura
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1 xícara de chá de feijão-borlotti cozido e escorrido
- 1 cenoura cortada em cubos bem pequenos
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 l de caldo de legumes quente
- 1 xícara de chá de espinafre refogado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o espinafre com 1 concha do caldo de legumes até ficar homogêneo. Reserve. Depois, em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos, até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto.
Junte a cenoura e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o arroz arbóreo e refogue por 2 minutos para envolver os grãos nos temperos. Despeje o vinho branco e mexa até evaporar quase completamente. Em seguida, acrescente uma concha do caldo quente e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre. Conforme o líquido for sendo absorvido, adicione mais caldo aos poucos.
Quando o arroz estiver quase al dente, após cerca de 15 minutos, adicione o caldo de espinafre e misture bem. Acrescente a ervilha e continue cozinhando, adicionando mais caldo quando necessário. Nos minutos finais, junte o feijão-borlotti e o milho-verde e misture delicadamente para não desmanchar os grãos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo quando o arroz estiver cremoso, mas ainda levemente firme no centro. Sirva em seguida.
4. Abobrinha recheada com arroz e feijão-carioca
Ingredientes
- 3 abobrinhas
- 1 xícara de chá de arroz integral cozido
- 1 xícara de chá de feijão-carioca cozido e escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com uma colher. Depois, pique a polpa retirada e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho. Acrescente a polpa da abobrinha e a cenoura. Refogue por 3 minutos. Adicione o arroz integral, o feijão-carioca e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Recheie as abobrinhas com a mistura, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.
5. Charuto de repolho recheado com arroz, feijão-vermelho e carne moída
Ingredientes
Charutos
- 10 folhas grandes de repolho
- 300 g de carne moída
- 1 xícara de chá de arroz branco cozido
- 1 xícara de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 folha de louro
- Sal a gosto
Modo de preparo
Charutos
Retire cuidadosamente as folhas do repolho e lave-as bem. Em uma panela grande com água fervente, cozinhe as folhas por aproximadamente 2 minutos, apenas para amolecer. Escorra e reserve sobre um pano limpo. Após, em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto.
Acrescente a carne moída e cozinhe por aproximadamente 8 minutos, mexendo ocasionalmente, até perder a coloração rosada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e espere amornar. Transfira a carne para uma tigela e misture com o arroz cozido, o feijão-vermelho e o cheiro-verde até obter um recheio uniforme.
Sobre uma superfície limpa, disponha uma folha de repolho aberta. Coloque cerca de 2 colheres de sopa do recheio no centro. Dobre as laterais para dentro e enrole firmemente, formando um charuto. Repita o processo com as demais folhas.
Molho
Aqueça o azeite em uma panela larga, em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 3 minutos. Adicione o alho e mexa por mais 1 minuto. Acrescente o molho de tomate, a água, a folha de louro e uma pitada de sal. Misture bem e cozinhe por 5 minutos.
Disponha os charutos lado a lado sobre o molho, mantendo a parte da dobra voltada para baixo. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 25 minutos. Retire a folha de louro e sirva os charutos ainda quentes, regados com molho de tomate.