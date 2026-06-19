4 petiscos saudáveis para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira entra em campo, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Haiti. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, será realizada no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Para acompanhar cada lance com sabor e disposição, vale apostar em petiscos saudáveis, preparados com ingredientes nutritivos e saborosos.

Abaixo, confira 4 receitas de petiscos saudáveis para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo!

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1. Dadinho de tapioca assado

Ingredientes

Dadinho de tapioca assado

250 g de tapioca granulada

250 g de queijo minas padrão ralado

minas padrão ralado 500 ml de leite desnatado

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de alho em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de azeite de oliva para pincelar

Molho agridoce

2 colheres de sopa de geleia de pimenta sem açúcar

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de mostarda dijon

2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Dadinho de tapioca assado

Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até começar a levantar fervura. Desligue o fogo e misture o sal, a páprica, o alho em pó, a pimenta-do-reino e o orégano. Em uma tigela, misture a tapioca granulada com o queijo ralado. Despeje o leite quente sobre a mistura, mexendo bem até formar uma massa homogênea. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para que a tapioca absorva o líquido.

Transfira a massa para uma forma pequena ou refratário forrado com papel-manteiga, nivelando com uma espátula até atingir aproximadamente 2 cm de altura. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até firmar completamente. Corte a massa em cubos. Disponha os dadinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Pincele levemente com azeite. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por 25 a 30 minutos, virando os cubos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes por fora, mantendo o interior macio.

Molho agridoce

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho agridoce e sirva acompanhando os dadinhos.

2. Espetinho de frango

Ingredientes

600 g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cebola-roxa cortada em pedaços grandes

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o azeite, o suco de limão, o alho, a páprica, o orégano, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente os cubos de frango e misture bem para envolver toda a carne no tempero. Cubra e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira.

Monte os espetinhos em palitos para churrasco, alternando cubos de frango, pimentão vermelho, pimentão amarelo e cebola-roxa. Aqueça uma grelha em fogo médio e cozinhe os espetinhos por cerca de 12 a 15 minutos, virando-os durante o preparo até que o frango esteja dourado por fora e completamente cozido por dentro. Sirva em seguida.

Bruschetta de tomate-cereja com ricota e manjericão (Imagem: Kyrylash Stanislav | Shutterstock)

3. Bruschetta de tomate-cereja com ricota e manjericão

Ingredientes

8 fatias de pão italiano integral

200 g de ricota fresca amassada

1 colher de sopa de iogurte natural desnatado

250 g de tomate-cereja cortado ao meio

cortado ao meio 2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

1 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a ricota com o iogurte natural até formar um creme leve e homogêneo. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho rapidamente. Acrescente o tomate-cereja e cozinhe por cerca de 5 minutos, apenas até começar a murchar e caramelizar levemente. Tempere com orégano e pimenta-do-reino.

Coloque as fatias de pão em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 8 a 10 minutos, até ficarem douradas e crocantes. Espalhe uma camada generosa do creme de ricota sobre cada fatia de pão. Distribua o tomate-cereja por cima e finalize com folhas frescas de manjericão. Sirva em seguida.

4. Bolinho de atum com batata-doce

Ingredientes

240 g de atum sólido ao natural escorrido

300 g de batata-doce cozida e amassada

1 ovo

3 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva para pincelar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce, o atum, o ovo e o farelo de aveia. Acrescente a cebola, o alho, a salsinha, a cebolinha, a páprica, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa firme e homogênea.

Modele pequenos bolinhos com as mãos e distribua-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando um pequeno espaço entre eles. Pincele os bolinhos com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando-os na metade do tempo, até ficarem dourados e levemente crocantes por fora. Sirva em seguida.