Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/06/2026

Neste sábado, alguns caminhos começarão a se abrir para os nativos, mas o dia exigirá mais consciência e equilíbrio na hora de tomar decisões (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma energia de expansão, escolhas e amadurecimento emocional. As cartas do tarot mostram que alguns caminhos começarão a se abrir, enquanto outras pedem mais consciência e equilíbrio antes de qualquer decisão. Será um dia para alinhar desejos, atitudes e aquilo que realmente faz sentido para a sua jornada.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 3 de Paus

O dia favorecerá crescimento, planejamento e a visão de futuro do ariano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá crescimento, planejamento e visão de futuro. No amor, você poderá começar a enxergar novas possibilidades e pensar em caminhos mais amplos para uma relação. Na carreira, projetos começarão a ganhar forma e poderão trazer oportunidades importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver o foco nos seus objetivos e evitar a pressa. Entre amigos, novas conexões poderão surgir e ampliar seus horizontes.

Touro 7 de Copas

O taurino precisará ter atenção às escolhas e aos desejos (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” pede atenção às escolhas e aos desejos que podem estar confundindo sua direção. No amor, evite idealizar demais uma situação e procure enxergar as relações com mais clareza. Na carreira, várias possibilidades poderão aparecer, mas será importante escolher com calma em que investir sua energia. Sua saúde emocional melhorará quando você organizar pensamentos e prioridades. Entre amigos, tenha cuidado com promessas vazias e valorize quem demonstrar presença.

Gêmeos A Justiça

O dia do geminiano trará equilíbrio, decisões e a necessidade de agir com maturidade (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “A Justiça” indica que o dia trará equilíbrio, decisões e a necessidade de agir com maturidade. No amor, conversas honestas ajudarão a colocar sentimentos e expectativas no lugar. Na carreira, escolhas feitas com responsabilidade poderão trazer resultados positivos e reconhecimento. Sua saúde pedirá mais equilíbrio entre mente e corpo, evitando excessos. Entre amigos, relações baseadas em respeito e reciprocidade tenderão a se fortalecer.

Câncer 5 de Espadas

O canceriano precisará ter cuidado com conflitos e disputas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” pede cuidado com conflitos e disputas que poderão desgastar sua energia. No amor, evite tentar provar quem está certo(a) e prefira diálogos que tragam compreensão. Na carreira, algumas situações poderão exigir estratégia e inteligência emocional para evitar desgastes desnecessários. Sua saúde melhorará quando você escolher preservar sua paz. Entre amigos, observe quais relações realmente oferecem apoio e parceria.

Leão O Enforcado

O leonino precisará fazer uma pausa para enxergar as situações sob uma nova perspectiva (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” indica uma pausa necessária para enxergar as situações por outro ângulo. No amor, talvez seja hora de desacelerar e compreender melhor seus sentimentos antes de agir. Na carreira, mudanças poderão acontecer quando você aceitar novas perspectivas e evitar insistir em antigos caminhos. Sua saúde pedirá descanso e momentos de recuperação. Entre amigos, respeitar seu próprio tempo ajudará a manter relações mais equilibradas.

Virgem Rei de Copas

O dia favorecerá equilíbrio emocional, maturidade e conexões profundas ao virginiano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Copas”, o dia favorecerá equilíbrio emocional, maturidade e conexões profundas. No amor, você poderá viver momentos de acolhimento, compreensão e maior segurança afetiva. Na carreira, sua inteligência emocional será um diferencial para lidar com desafios e pessoas. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções com mais carinho. Entre amigos, sua presença será vista como apoio e confiança.

Libra 6 de Paus

O dia trará reconhecimento, autoestima e sensação de conquista ao libriano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica que o dia trará reconhecimento, autoestima e sensação de conquista. No amor, você tenderá a se sentir mais valorizado(a) e poderá receber demonstrações positivas de afeto. Na carreira, esforços anteriores poderão gerar resultados, elogios ou novas oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você reconhecer suas próprias vitórias. Entre amigos, sua energia inspirará e aproximará pessoas.

Escorpião Rei de Ouros

O dia favorecerá estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro para o escorpiano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica que o dia favorecerá estabilidade, segurança e a construção de algo duradouro. No amor, atitudes concretas e demonstrações de compromisso ganharão mais importância. Na carreira, sua dedicação poderá trazer crescimento, reconhecimento e maior estabilidade financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e equilibrada. Entre amigos, você poderá assumir um papel de apoio e confiança.

Sagitário 3 de Espadas

O sagitariano precisará lidar com sentimentos difíceis e curar antigas feridas (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” indica a necessidade de lidar com sentimentos difíceis e curar antigas feridas. No amor, mágoas ou decepções poderão aparecer, mas também trarão a oportunidade de compreender melhor o que precisa ser transformado. Na carreira, evite agir por impulso emocional diante de desafios. Sua saúde melhorará quando você não ignorar o que sente e buscar formas de aliviar tensões. Entre amigos, conversas sinceras poderão ajudar a resolver mal-entendidos.

Capricórnio 10 de Copas

O dia trará harmonia, felicidade e fortalecimento dos vínculos afetivos ao capricorniano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Copas”, o dia trará harmonia, felicidade e fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, relações poderão entrar em uma fase mais acolhedora e cheia de cumplicidade. Na carreira, o apoio de pessoas próximas poderá contribuir para seus objetivos. Sua saúde emocional melhorará quando você valorizar momentos de alegria e conexão. Entre amigos, encontros e trocas sinceras trarão uma sensação de pertencimento.

Aquário O Mago

O dia trará ao aquariano criatividade, iniciativa e poder de transformar ideias em realidade (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que o dia trará criatividade, iniciativa e poder de transformar ideias em realidade. No amor, você terá mais confiança para demonstrar sentimentos e criar possibilidades. Na carreira, habilidades e talentos poderão ser utilizados para abrir caminhos e iniciar projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para aquilo que realmente deseja construir. Entre amigos, sua comunicação estará favorecida e poderá inspirar quem estiver por perto.

Peixes Cavaleiro de Copas

O dia trará romantismo, sensibilidade e movimento emocional ao pisciano (Imagem: Gater Images | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” indica que o dia trará romantismo, sensibilidade e movimento emocional. No amor, mensagens, convites ou aproximações poderão trazer mais encanto para sua vida afetiva. Na carreira, sua criatividade e empatia ajudarão em negociações e relações profissionais. Sua saúde melhorará quando você se conectar com atividades que tragam prazer e leveza. Entre amigos, momentos especiais e conversas profundas fortalecerão os vínculos.