Fiéis ao redor do mundo recorrem à Nossa Senhora da Consolata em busca de conforto, esperança e força nas dificuldades (Imagem: hramikona | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrada em 20 de junho, Nossa Senhora da Consolata tem sua história ligada a um dos milagres mais documentados da devoção mariana medieval. No século IV, Santo Eusébio de Vercelli trouxe da Palestina uma imagem da Virgem, atribuída ao próprio São Lucas, e a entregou a São Máximo de Turim. O ícone foi chamado de “Consolata” do italiano consolada porque era venerado como fonte de conforto nos momentos de maior sofrimento.

Com o passar dos séculos, a imagem se perdeu duas vezes entre ruínas e escombros, até que, em 1104, a própria Virgem interveio: apareceu em visão a um cego francês chamado Jean Ravais e prometeu que ele recuperaria a visão ao encontrar o quadro perdido em Turim.

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Jean percorreu os arredores do antigo santuário de Santo André, vasculhou os destroços e encontrou a pintura sagrada. Naquele instante, milagrosamente, voltou a enxergar. Sobre os alicerces daquela mesma igreja, foi erguido o imponente Santuário da Consolata, que se tornou, ao longo dos séculos, ponto de peregrinação de santos como João Paulo II, Carlos Borromeu, João Bosco e Pier Giorgio Frassati. Até hoje, fiéis de todo o mundo recorrem à Consolata nos momentos de angústia, tribulação e necessidade de amparo.

Abaixo, confira 3 orações para o Dia de Nossa Senhora da Consolata!

1. Oração ao abrigo da Mãe Consoladora

Oprimido por tantas angústias, a vós recorro, Virgem Maria. Vós sois no céu a Rainha dos Anjos e dos Santos, mas aqui na terra quereis ser a Mãe da Consolação. Vós sois a Consolata e eu, vosso filho, vos peço somente consolação. Mãe dulcíssima, vós sabeis o modo; conheceis o caminho para ouvir-me, por isso confio plenamente em vós!

Dizei uma palavra a Jesus que, com tanto amor e carinho, trazeis em vossos braços e provarei a alegria do conforto. Consolado por vós e pelo vosso Filho, tornar-me-ei capaz de consolar os meus irmãos que mais sofrem. Saberei também sofrer em paz as dificuldades da vida; ser-me-á mais suave a dor e mais serena a morte. Assim seja! Consoladora dos aflitos, rogai por nós! Pai-Nosso, Ave-Maria, glória. Amém.

Orações à Nossa Senhora da Consolata podem ser feitas para pedir pelo bem comum (Imagem: fizkes | Shutterstock)

2. Oração pelo bem comum

Ó, Virgem Santíssima, que tu sejas a consolação única e perene da Igreja que amas e proteges! Consola os teus bispos e os teus sacerdotes, os missionários e os religiosos, que devem iluminar e salvar a sociedade moderna, difícil e por vezes adversa! Consola as comunidades cristãs, dando-lhes o dom de numerosas e sólidas vocações sacerdotais e religiosas!

Consola todos aqueles que estão revestidos de autoridade e de responsabilidades civis e religiosas, sociais e políticas, a fim de que tenham como meta, sempre e somente, o bem comum e o desenvolvimento integral do homem, apesar das dificuldades e derrotas!

Consola este bom povo turinês, que te ama e te venera; as inúmeras famílias dos emigrados, os desempregados, os que sofrem, os que trazem no corpo e na alma as feridas causadas pelas situações dramáticas de emergência; os jovens, especialmente aqueles que se encontram por tantos dolorosos motivos desviados e desanimados; todos aqueles que sentem no coração uma necessidade ardente de amor, de altruísmo, de caridade, de doação, que cultivam altos ideais de conquista espirituais e sociais! Ó, Mãe Consoladora, consola-nos a todos e faz-nos compreender a todos que o segredo da felicidade está na bondade; e no seguir sempre fielmente o Teu Filho, Jesus!

3. Oração para proteção

Maria, Mãe Consolata, eu me prostro aos vossos pés e me consagro todo a vós! Não tenho nenhum merecimento, mas tenho certeza de que aceitareis o meu pedido porque sois o refúgio dos pecadores, a Consoladora dos aflitos.

Ofereço-vos meus pensamentos, palavras e ações. Ofereço-vos meu passado, meu presente e meu futuro. Assisti-me nas lutas. Defendei-me das ciladas do maligno. Ajudai-me a conservar sempre viva as chamas da fé, esperança e caridade.

Que todos nós acolhamos em nosso coração o pedido que nos dirigiste em Caná: fazei tudo o que Jesus vos mandar. Maria, fazei que cresçamos no amor fraterno e no ardor missionário, para que todos conheçam e amem Jesus como a Senhora o amou. Amém.