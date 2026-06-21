Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/06/2026

O domingo trará uma energia de novos caminhos, criatividade e transformações profundas. As cartas do tarot mostram oportunidades para recomeçar, mas também revelam pontos que precisam de atenção para evitar inseguranças e desgastes. A mensagem é sobre confiar no processo, equilibrar emoções e permitir que mudanças necessárias aconteçam.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Louco

O dia do ariano favorecerá recomeços, coragem e a vontade de experimentar algo diferente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que o dia favorecerá recomeços, coragem e vontade de experimentar algo diferente. No amor, uma nova fase poderá surgir com mais leveza e espontaneidade, trazendo encontros ou mudanças positivas. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão aparecer e pedir confiança nas próprias escolhas. Sua saúde melhorará quando você quebrar padrões antigos e buscar mais movimento. Entre amigos, novas experiências e conexões poderão renovar sua energia.

Touro Rei de Ouros

O dia trará estabilidade, segurança e foco ao taurino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica que o dia trará estabilidade, segurança e foco na construção do futuro. No amor, atitudes concretas e demonstrações de compromisso fortalecerão os vínculos. Na carreira, sua dedicação poderá gerar reconhecimento, crescimento e maior segurança financeira. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e cuidar do seu bem-estar. Entre amigos, sua presença transmitirá confiança e poderá ser um ponto de apoio para quem estiver por perto.

Gêmeos Rainha de Paus

O dia chegará com magnetismo, criatividade e confiança para o geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia chegará com magnetismo, criatividade e confiança para mostrar seus talentos. No amor, sua energia estará mais envolvente, favorecendo conexões e momentos de paixão. Na carreira, sua iniciativa e carisma poderão abrir portas e destacar seu trabalho. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia para atividades que tragam prazer. Entre amigos, sua presença será valorizada e poderá inspirar outras pessoas.

Câncer 8 de Espadas

O canceriano precisará ter atenção com pensamentos que limitam suas escolhas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” pede atenção aos pensamentos que limitam suas escolhas e à sensação de estar preso(a) em alguma situação. No amor, inseguranças poderão dificultar a entrega, mas conversar poderá trazer mais clareza. Na carreira, evite duvidar da sua capacidade e procure novas alternativas antes de desistir. Sua saúde emocional melhorará quando você trabalhar seus medos e preocupações. Entre amigos, compartilhar o que sente poderá trazer acolhimento.

Leão Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá constância, paciência e a construção de resultados sólidos para o leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o dia favorecerá constância, paciência e construção de resultados sólidos. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que palavras bonitas, fortalecendo relações verdadeiras. Na carreira, dedicação e planejamento ajudarão você a avançar com segurança. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e mantiver hábitos equilibrados. Entre amigos, sua lealdade será reconhecida e valorizada.

Virgem 8 de Paus

O dia trará movimento, rapidez e acontecimentos que começarão a fluir para o virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” indica que o dia trará movimento, rapidez e acontecimentos que começarão a fluir. No amor, conversas, mensagens ou encontros poderão acelerar uma situação que estava parada. Na carreira, oportunidades poderão surgir de repente e exigir agilidade nas decisões. Sua saúde melhorará quando você equilibrar ação com momentos de descanso. Entre amigos, novidades e convites deixarão o domingo mais movimentado.

Libra A Imperatriz

O dia favorecerá o crescimento, a criatividade e a valorização pessoal do libriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” mostra que o dia favorecerá crescimento, criatividade e valorização pessoal. No amor, sentimentos poderão florescer, e as relações ganharão mais acolhimento e carinho. Na carreira, projetos criativos poderão prosperar e trazer resultados importantes. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e em atividades prazerosas. Entre amigos, sua energia acolhedora aproximará pessoas e fortalecerá vínculos.

Escorpião A Temperança

O dia pedirá equilíbrio, paciência e cura emocional ao escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “A Temperança”, o dia pedirá equilíbrio, paciência e cura emocional. No amor, diálogos tranquilos e compreensão ajudarão a harmonizar relações e resolver diferenças. Na carreira, agir com calma e estratégia será essencial para alcançar bons resultados. Sua saúde melhorará quando você evitar excessos e buscar uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar será valorizada.

Sagitário 9 de Espadas

O sagitariano precisará estar atento a preocupações, à ansiedade e a pensamentos que poderão pesar mais do que a realidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações, ansiedade e pensamentos que poderão pesar mais do que a realidade. No amor, evite criar cenários negativos sem conversar sobre o que sente. Na carreira, organize suas ideias e não deixe o medo impedir novas oportunidades. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, buscar apoio e falar sobre suas preocupações poderá aliviar tensões.

Capricórnio O Mago

O dia do capricorniano trará iniciativa, criatividade e capacidade de transformar planos em realidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica que o dia trará iniciativa, criatividade e capacidade de transformar planos em realidade. No amor, você terá mais confiança para tomar atitudes e criar novas possibilidades afetivas. Na carreira, talentos e habilidades poderão ser usados para abrir caminhos e iniciar projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você direcionar sua energia para objetivos positivos. Entre amigos, sua comunicação estará fortalecida e poderá aproximar pessoas.

Aquário A Lua

O dia trará ao aquariano sensibilidade, intuição e necessidade de olhar além das aparências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “A Lua”, o dia trará sensibilidade, intuição e necessidade de olhar além das aparências. No amor, algumas dúvidas poderão surgir; por isso, evite conclusões precipitadas e busque clareza. Na carreira, situações pouco definidas pedirão observação antes de decisões importantes. Sua saúde emocional melhorará quando você acolher seus sentimentos sem deixar o medo dominar. Entre amigos, confie mais nas atitudes do que nas promessas.

Peixes A Torre

O pisciano poderá passar por mudanças inesperadas e quebra de estruturas que já não fazem sentido (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas e quebra de estruturas que já não fazem sentido. No amor, verdades poderão surgir e transformar a forma como você enxerga uma relação. Na carreira, mudanças poderão abrir espaço para reconstruir algo mais alinhado aos seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você aceitar liberar aquilo que causa desgaste emocional. Entre amigos, algumas relações poderão passar por ajustes e revelar novas verdades.