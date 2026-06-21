Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença (Imagem: Shyntartanya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por oportunidades de crescimento, amadurecimento e mudanças importantes para todos os signos. As cartas do tarot indicam um período favorável para buscar mais equilíbrio entre razão e emoção, fortalecer relacionamentos, reconhecer conquistas e tomar decisões com mais consciência. Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Justiça

A semana do ariano favorecerá decisões conscientes e a resolução de pendências com equilíbrio (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Segundo a carta A Justiça, a semana pedirá equilíbrio e responsabilidade. Tudo aquilo que foi plantado anteriormente começará a mostrar suas consequências. Será um momento favorável para resolver pendências e tomar decisões mais conscientes.

Touro 10 de Copas

Para o taurino, momentos de felicidade, harmonia familiar e afeto ganharão destaque nos próximos dias (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

A felicidade poderá ser encontrada nas coisas mais simples. A carta 10 de Copas favorece a harmonia familiar, o afeto, as amizades sinceras e os momentos que aquecem o coração.

Gêmeos Rei de Espadas

Para o geminiano, a clareza mental ajudará em negociações, conversas importantes e escolhas estratégicas (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Sua mente estará afiada e objetiva, alerta a carta Rei de Espadas. Assim, será uma excelente semana para negociações, conversas importantes e decisões que exigem lógica. Evite apenas parecer frio(a) demais com quem ama.

Câncer 2 de Copas

Para o canceriano, os relacionamentos estarão fortalecidos, favorecendo reconciliações e novas conexões (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Os relacionamentos ganharão destaque, indica a carta 2 de Copas. A energia da semana favorecerá encontros, parcerias, reconciliações e conexões verdadeiras. O amor e a cumplicidade estarão em evidência.

Leão 10 de Paus

Para o leonino, será o momento de dividir responsabilidades e aliviar o excesso de compromissos (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Talvez você esteja carregando mais peso do que deveria, alerta a carta 10 de Paus. A semana o(a) convidará a delegar tarefas e abandonar responsabilidades que não são suas. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.

Virgem 9 de Ouros

A semana do virginiano trará reconhecimento pelas conquistas e maior valorização pessoal (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Conforme a carta 9 de Ouros, será uma semana de valorização pessoal. Você poderá reconhecer melhor suas conquistas e perceber o quanto já construiu. Aproveite para desfrutar dos frutos do seu esforço.

Libra Valete de Copas

Surpresas emocionais e mensagens especiais poderão aquecer o coração do libriano (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Novidades emocionais poderão surgir. A carta Valete de Copas fala de sensibilidade, criatividade e mensagens que tocam o coração. Mantenha-se aberto(a) às surpresas que a vida lhe reserva.

Escorpião 4 de Espadas

Para o escorpiano, o momento será ideal para descansar, recuperar as energias e reorganizar os pensamentos (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

A semana pedirá descanso e recuperação, alerta a carta 4 de Espadas. Talvez seja necessário desacelerar um pouco para reorganizar os pensamentos e as energias. O silêncio poderá trazer respostas importantes.

Sagitário Rei de Copas

O equilíbrio emocional e a maturidade ajudarão o sagitariano a lidar com qualquer desafio (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Mesmo diante de situações intensas, você terá capacidade para manter o equilíbrio emocional. A carta Rei de Copas favorece a maturidade, a sabedoria e a compreensão dos próprios sentimentos.

Capricórnio 3 de Ouros

Para o capricorniano, parcerias e trabalho em equipe abrirão caminho para bons resultados (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Conforme a carta 3 de Ouros, parcerias e trabalho em equipe tenderão a trazer bons resultados. Será uma excelente semana para aprender algo novo, trocar experiências e desenvolver projetos em conjunto.

Aquário 6 de Espadas

Uma fase de transição permitirá o aquariano deixar para trás situações desgastantes e seguir em frente (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Uma fase de transição começará a acontecer, mostra a carta 6 de Espadas. Aos poucos, você se afastará de situações desgastantes e seguirá em direção a águas mais tranquilas. Confie no processo.

Peixes A Roda da Fortuna

Mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades e abrir caminhos promissores para o pisciano (Imagem: Net Vector | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão movimentar seus dias, alerta a carta A Roda da Fortuna. A sorte tenderá a favorecê-lo(a) se estiver disposto(a) a se adaptar. O universo poderá abrir portas que você não estava esperando.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.