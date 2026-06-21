Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

A semana será marcada por oportunidades de crescimento, amadurecimento e mudanças importantes para todos os signos. As cartas do tarot indicam um período favorável para buscar mais equilíbrio entre razão e emoção, fortalecer relacionamentos, reconhecer conquistas e tomar decisões com mais consciência. Será uma fase em que a flexibilidade, a sabedoria e a disposição para abraçar novas possibilidades farão toda a diferença.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries A Justiça
Segundo a carta A Justiça, a semana pedirá equilíbrio e responsabilidade. Tudo aquilo que foi plantado anteriormente começará a mostrar suas consequências. Será um momento favorável para resolver pendências e tomar decisões mais conscientes.
Touro 10 de Copas
A felicidade poderá ser encontrada nas coisas mais simples. A carta 10 de Copas favorece a harmonia familiar, o afeto, as amizades sinceras e os momentos que aquecem o coração.
Gêmeos Rei de Espadas
Sua mente estará afiada e objetiva, alerta a carta Rei de Espadas. Assim, será uma excelente semana para negociações, conversas importantes e decisões que exigem lógica. Evite apenas parecer frio(a) demais com quem ama.
Câncer 2 de Copas
Os relacionamentos ganharão destaque, indica a carta 2 de Copas. A energia da semana favorecerá encontros, parcerias, reconciliações e conexões verdadeiras. O amor e a cumplicidade estarão em evidência.
Leão 10 de Paus
Talvez você esteja carregando mais peso do que deveria, alerta a carta 10 de Paus. A semana o(a) convidará a delegar tarefas e abandonar responsabilidades que não são suas. Nem tudo precisa ser resolvido sozinho.
Virgem 9 de Ouros
Conforme a carta 9 de Ouros, será uma semana de valorização pessoal. Você poderá reconhecer melhor suas conquistas e perceber o quanto já construiu. Aproveite para desfrutar dos frutos do seu esforço.
Libra Valete de Copas
Novidades emocionais poderão surgir. A carta Valete de Copas fala de sensibilidade, criatividade e mensagens que tocam o coração. Mantenha-se aberto(a) às surpresas que a vida lhe reserva.
Escorpião 4 de Espadas
A semana pedirá descanso e recuperação, alerta a carta 4 de Espadas. Talvez seja necessário desacelerar um pouco para reorganizar os pensamentos e as energias. O silêncio poderá trazer respostas importantes.
Sagitário Rei de Copas
Mesmo diante de situações intensas, você terá capacidade para manter o equilíbrio emocional. A carta Rei de Copas favorece a maturidade, a sabedoria e a compreensão dos próprios sentimentos.
Capricórnio 3 de Ouros
Conforme a carta 3 de Ouros, parcerias e trabalho em equipe tenderão a trazer bons resultados. Será uma excelente semana para aprender algo novo, trocar experiências e desenvolver projetos em conjunto.
Aquário 6 de Espadas
Uma fase de transição começará a acontecer, mostra a carta 6 de Espadas. Aos poucos, você se afastará de situações desgastantes e seguirá em direção a águas mais tranquilas. Confie no processo.
Peixes A Roda da Fortuna
Mudanças inesperadas poderão movimentar seus dias, alerta a carta A Roda da Fortuna. A sorte tenderá a favorecê-lo(a) se estiver disposto(a) a se adaptar. O universo poderá abrir portas que você não estava esperando.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.