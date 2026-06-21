5 rituais de Lua Crescente para atrair prosperidade

A Lua Crescente é tradicionalmente associada ao crescimento, à expansão e ao movimento. Dentro das práticas energéticas e simbólicas, essa fase lunar é vista como um momento favorável para fortalecer intenções, colocar projetos em andamento e direcionar a energia para aquilo que se deseja desenvolver, incluindo prosperidade, abundância e novas oportunidades.
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A seguir, confira alguns rituais de Lua Crescente para atrair prosperidade!
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1. Ritual da vela para abrir caminhos financeiros
Materiais
- 1 vela (branca, verde ou dourada)
- Isqueiro ou fósforo
Como fazer
Acenda uma vela em um local tranquilo e mentalize seus objetivos relacionados à prosperidade. Enquanto observa a chama, visualize portas se abrindo, novas oportunidades chegando e sua vida entrando em um ciclo de crescimento. Finalize agradecendo pelo que já existe e pelo que deseja construir.
2. Banho energético de prosperidade
Materiais
- Canela
- Alecrim
- Folhas de Louro
- Água
Como fazer
Em uma panela, coloque a canela, as ervas e a água e ferva em fogo médio. Espere amornar e, depois do seu banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando limpeza de bloqueios e atração de boas energias. O ritual pode ser feito como um momento de conexão consigo e com seus objetivos.
3. Carta da prosperidade
Materiais
- Papel
- Caneta ou lápis
Como fazer
Escreva em um papel aquilo que deseja atrair: novos trabalhos, crescimento financeiro, estabilidade ou realizações pessoais. Escreva no presente, como uma forma de reforçar sua intenção, e guarde a carta em um local especial durante o ciclo lunar.
4. Ritual com moedas e intenção de abundância
Materiais
- Moedas
- Folha de louro
- 1 recipiente
Como fazer
Separe algumas moedas e coloque-as em um recipiente com uma folha de louro. Enquanto faz isso, pense na relação que deseja construir com o dinheiro e na capacidade de receber novas oportunidades. Deixe o recipiente em um local onde você costuma organizar sua vida financeira.
5. Limpeza e organização para receber o novo
A Lua Crescente também combina com ações práticas. Organizar documentos, desapegar de objetos sem uso e arrumar o ambiente pode simbolizar a abertura de espaço para novas possibilidades. A prosperidade também se fortalece quando existe movimento e disposição para mudanças.