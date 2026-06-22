Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2026

Esta segunda-feira será um dia para reconhecer o que precisa ficar para trás (Imagem: etorres | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira trará uma energia de encerramentos, cura emocional e novas possibilidades. Algumas cartas do tarot mostram que situações demandarão revisões, enquanto outras revelam caminhos de renovação e fortalecimento. Será um dia para reconhecer o que precisa ficar para trás e abrir espaço para relações, projetos e escolhas mais alinhadas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

O ariano poderá encerrar um ciclo desgastante e encontrar mais leveza (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo cansativo e a necessidade de deixar para trás aquilo que já não contribui. No amor, uma situação desgastante possivelmente chegará ao fim ou pedirá uma mudança profunda de postura. Na carreira, desafios anteriores começarão a perder força, e você poderá reorganizar seus planos. Sua saúde melhorará quando desacelerar e cuidar mais da mente. Entre amigos, valorize quem esteve ao seu lado nos momentos difíceis.

Touro 4 de Ouros

O taurino tenderá a se beneficiar da organização e do planejamento, mas precisará permitir receber apoio sem carregar tudo sozinho (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” pede atenção ao apego e ao medo de sair da zona de conforto. No amor, cuidado para não fechar demais o coração e impedir novas trocas emocionais. Na carreira, organização e planejamento o(a) ajudarão a manter estabilidade e segurança. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre controle e descanso. Entre amigos, permita-se receber apoio e não carregue tudo sozinho(a).

Gêmeos 5 de Copas

O geminiano poderá curar mágoas antigas ao mudar o foco para o que ainda tem a florescer em sua vida (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Copas”, o dia convidará a olhar para as decepções sem esquecer as oportunidades que continuam presentes. No amor, mágoas antigas poderão aparecer e ser curadas com diálogo e compreensão. Na carreira, não deixe um contratempo apagar tudo o que já conquistou. Sua saúde emocional melhorará quando você mudar o foco para o que ainda pode florescer. Entre amigos, alguém possivelmente o(a) ajudará a recuperar o otimismo.

Câncer 3 de Espadas

O canceriano poderá transformar dores antigas por meio de conversas sinceras e do acolhimento emocional de que tanto precisa (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” sugere cura e enfrentamento de sentimentos guardados. No amor, conversas sinceras possivelmente revelarão verdades importantes e ajudarão a transformar dores antigas. Na carreira, evite agir no impulso diante de críticas ou situações desafiadoras. Sua saúde pedirá acolhimento emocional e cuidado com pensamentos negativos. Entre amigos, o apoio de pessoas confiáveis poderá fazer diferença.

Leão Ás de Copas

O leonino poderá vivenciar uma renovação emocional e novas experiências (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” aponta renovação emocional, carinho e abertura para novas experiências. No amor, sentimentos poderão florescer, e uma relação, entrar em uma fase mais leve e afetiva. Na carreira, criatividade e sensibilidade o(a) ajudarão a encontrar novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e fizer coisas que tragam alegria. Entre amigos, momentos especiais fortalecerão vínculos importantes.

Virgem 7 de Paus

O virginiano tenderá a melhorar sua saúde ao aprender a dizer não ao excesso de cobranças e a valorizar quem respeita seus limites (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” pede firmeza, proteção dos seus objetivos e confiança nas próprias escolhas. No amor, será importante defender seus sentimentos sem entrar em disputas desnecessárias. Na carreira, desafios poderão surgir, mas sua determinação o(a) ajudará a superar obstáculos. Sua saúde melhorará quando você aprender a dizer não ao excesso de cobranças. Entre amigos, valorize quem respeita seus limites.

Libra 6 de Ouros

O libriano poderá abrir boas portas por meio de parcerias e ajudas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” favorece trocas, equilíbrio e reciprocidade nas relações. No amor, dar e receber na mesma medida será essencial para fortalecer vínculos. Na carreira, parcerias e ajudas poderão abrir portas e trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você buscar equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si. Entre amigos, gestos de apoio e generosidade aproximarão pessoas.

Escorpião A Temperança

O escorpiano tenderá a encontrar mais equilíbrio ao respeitar seus limites e usar sua capacidade de ouvir como diferencial (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz harmonia, paciência e necessidade de encontrar o ponto de equilíbrio. No amor, conversas tranquilas o(a) ajudarão a construir relações mais saudáveis e maduras. Na carreira, agir com calma e estratégia evitará decisões precipitadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e buscar uma rotina mais equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de ouvir será um diferencial.

Sagitário O Mago

O sagitariano poderá ter seus talentos reconhecidos ao assumir o protagonismo e transformar ideias em realizações concretas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “O Mago” favorece iniciativa, criatividade e poder de transformar ideias em realidade. No amor, haverá mais confiança para tomar atitudes e criar novas possibilidades afetivas. Na carreira, seus talentos poderão ser reconhecidos quando decidir assumir o protagonismo. Sua saúde melhorará quando você direcionar energia para objetivos positivos. Entre amigos, sua comunicação estará favorecida e poderá inspirar outras pessoas.

Capricórnio 3 de Ouros

O capricorniano poderá colher reconhecimento ao valorizar o trabalho em equipe e fortalecer conexões verdadeiras (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” destaca colaboração, aprendizado e crescimento por meio das parcerias. No amor, construir junto e valorizar o esforço do outro fortalecerá a relação. Na carreira, trabalhos em equipe poderão trazer reconhecimento e abrir oportunidades. Sua saúde melhorará quando você aceitar ajuda e dividir responsabilidades. Entre amigos, conexões verdadeiras ganharão força.

Aquário 2 de Copas

O aquariano tenderá a fortalecer vínculos importantes ao se cercar de pessoas que fazem bem e investir em conversas sinceras (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Copas”, o dia favorecerá encontros, acordos e conexões profundas. No amor, uma relação ganhará mais harmonia, união e troca emocional. Na carreira, alianças e parcerias possivelmente trarão boas oportunidades e resultados positivos. Sua saúde melhorará quando você se cercar de pessoas que fazem bem. Entre amigos, vínculos importantes se fortalecerão por meio de conversas sinceras.

Peixes 2 de Espadas

O pisciano tenderá a melhorar emocionalmente ao permitir mais abertura nas relações e não ignorar o que realmente sente (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” sugere dúvidas, necessidade de reflexão e escolhas que precisarão ser feitas com calma. No amor, algo pode estar sendo evitado, mas uma conversa honesta ajudará a trazer clareza. Na carreira, analise todas as opções antes de tomar decisões importantes. Sua saúde emocional melhorará quando você não ignorar aquilo que sente. Entre amigos, evite guardar preocupações e permita mais abertura nas relações.