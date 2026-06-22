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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de junho de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

A semana trará aprendizado emocional e fortalecimento pessoal aos nativos (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana trará aprendizado emocional e fortalecimento pessoal aos nativos (Imagem: n_defender | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana favorecerá reorganizações internas e maior clareza sobre decisões importantes. O baralho cigano mostra um período de aprendizado emocional e fortalecimento pessoal. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, agir com consciência evitará conflitos e fortalecerá caminhos mais equilibrados.

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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Ilustração do símbolo de Áries, representado por um carneiro com chifres curvados e detalhes ornamentais
O ariano deverá evitar carregar responsabilidades excessivas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Urso” revela força pessoal e necessidade de impor limites. Será importante evitar carregar responsabilidades excessivas. No amor, o controle e o ciúme poderão gerar desgaste. No trabalho, a firmeza será necessária.

Touro

Ilustração do símbolo de Touro, representado por uma cabeça de touro com chifres voltados para cima e elementos decorativos
O taurino terá uma semana favorável para encontros agradáveis e boas conexões (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “As Flores” traz leveza, bem-estar e aproximações positivas. A semana favorecerá encontros agradáveis e boas conexões. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão os vínculos. No trabalho, um ambiente mais harmonioso favorecerá bons resultados.

Gêmeos

Ilustração do símbolo de Gêmeos, representado por dois rostos femininos simétricos voltados para lados opostos
A discrição será essencial ao geminiano no trabalho (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Cobra” pede atenção com conflitos e desgastes emocionais. Será importante evitar reações impulsivas. No amor, as inseguranças precisarão ser trabalhadas com maturidade. No trabalho, a discrição será essencial.

Câncer

Ilustração do símbolo de Câncer, representado por um caranguejo estilizado com detalhes geométricos
A semana pedirá acolhimento e equilíbrio interno ao canceriano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Casa” favorece estabilidade e proteção emocional. A semana pedirá acolhimento e equilíbrio interno. No amor, as relações ganharão mais segurança. No trabalho, a organização ajudará a evitar preocupações.

Leão

Ilustração do símbolo de Leão, representado por uma cabeça de leão com juba estilizada e elementos gráficos
A semana favorecerá decisões firmes e o crescimento pessoal do leonino (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Sol” traz expansão, vitalidade e reconhecimento. A semana favorecerá decisões firmes e crescimento pessoal. No amor, a alegria fortalecerá os vínculos. No trabalho, o destaque e a valorização tenderão a aumentar.

Virgem

Ilustração do símbolo de Virgem, representado por um rosto feminino com cabelos loiros e ornamentos florais
Para o virginiano, a maturidade será essencial nos relacionamentos (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Torre” aponta necessidade de foco e disciplina. Será importante evitar se fechar emocionalmente diante das dificuldades. No amor, a maturidade será essencial. No trabalho, o planejamento fará a diferença.

Libra

Ilustração do símbolo de Libra, representado por uma balança com detalhes ornamentais
A semana trará leveza e movimento social ao libriano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Jardim” favorece novas conexões e trocas importantes. A semana trará leveza e movimento social. No amor, os encontros fortalecerão os vínculos. No trabalho, os contatos poderão abrir novas oportunidades.

Escorpião

Ilustração do símbolo de Escorpião, representado por um escorpião estilizado com cauda levantada
O escorpiano precisará ter responsabilidade emocional no trabalho (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Cruz” indica encerramentos e aprendizados necessários. Algumas situações exigirão aceitação. No amor, conversas sinceras ajudarão a trazer equilíbrio. No trabalho, a responsabilidade emocional será importante.

Sagitário

Ilustração do símbolo de Sagitário, representado por um arco e flecha com detalhes gráficos
Algo que parece parado tenderá a avançar na vida do sagitariano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Chave” revela soluções e desbloqueios importantes. Algo que parece parado tenderá a avançar. No amor, a clareza emocional trará tranquilidade. No trabalho, novos caminhos começarão a se abrir.

Capricórnio

Ilustração do símbolo de Capricórnio, representado por uma cabeça de cabra com chifres curvados
Os resultados no trabalho virão gradualmente para o capricorniano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Relógio” pede paciência e respeito ao tempo dos acontecimentos. Será necessário evitar a ansiedade excessiva. No amor, a estabilidade dependerá de maturidade emocional. No trabalho, os resultados virão gradualmente.

Aquário

Ilustração do símbolo de Aquário com um vaso inclinado despejando água
A semana trará esclarecimentos importantes ao aquariano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Carta” indica mensagens, respostas e definições importantes. A semana favorecerá esclarecimentos. No amor, conversas sinceras aproximarão os relacionamentos. No trabalho, as negociações ganharão força.

Peixes

Ilustração do símbolo de Peixes com dois peixes entrelaçados formando um círculo
A percepção do pisciano ajudará na tomada de decisões no trabalho (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada e forte intuição. Será importante evitar agir movido(a) apenas pelas emoções. No amor, as inseguranças precisarão de acolhimento. No trabalho, a percepção ajudará na tomada de decisões.

Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 22/06/2026 08:07
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