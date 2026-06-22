Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 22 de junho de 2026

Na Lua Crescente, a iluminação aumenta noite após noite até atingir seu máximo na Lua Cheia (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 22 de junho, a Lua está na fase Crescente. O satélite natural da Terra entrou nessa etapa do ciclo lunar no último domingo, 21 de junho, às 18h55, conforme o calendário de fases do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A partir desse momento, a porção iluminada da Lua vista da Terra começa a aumentar gradualmente, tornando o astro cada vez mais brilhante e fácil de observar durante o início da noite.

As fases da Lua fazem parte de um dos fenômenos astronômicos mais conhecidos e observados pela humanidade. Embora pareça que o astro muda de forma ao longo do mês, o que realmente acontece é uma mudança no ângulo em que enxergamos sua parte iluminada pelo Sol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O satélite não produz luz própria: todo o brilho visto no céu é resultado da luz solar refletida em sua superfície. Conforme a Lua completa sua órbita ao redor da Terra, aproximadamente a cada 29,5 dias, diferentes porções iluminadas ficam voltadas para o nosso planeta, originando as fases do ciclo lunar.

O que é a Lua Crescente?

A Lua Crescente corresponde ao período que sucede a Lua Nova. Nessa fase, uma parte cada vez maior do disco lunar torna-se visível porque a Lua continua seu deslocamento ao redor da Terra. A iluminação aumenta noite após noite até atingir seu máximo na Lua Cheia. No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, a área iluminada aparece predominantemente no lado esquerdo do disco lunar durante essa etapa do ciclo.

Esse período também representa a transição entre uma Lua pouco visível e um astro que passa a dominar o céu noturno. Nos primeiros dias da fase Crescente, ela costuma surgir no oeste logo após o pôr do Sol e permanece visível por algumas horas. Conforme os dias passam, ela nasce cada vez mais tarde e permanece no céu por um período maior, oferecendo excelentes oportunidades para observação a olho nu ou com binóculos.

O ciclo lunar é estudado há séculos e serviu de base para calendários, navegação e observações astronômicas em diferentes civilizações (Imagem: Malgorzata_tat | Shutterstock)

Por que a parte iluminada aumenta?

O crescimento da área iluminada não ocorre porque a Lua muda fisicamente, mas devido à geometria entre Sol, Terra e Lua. À medida que o satélite avança em sua órbita, conseguimos enxergar uma fração maior da metade iluminada pela luz solar. Esse movimento é totalmente previsível e explica por que as fases do astro sempre seguem a mesma sequência: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante.

Do ponto de vista científico, esse fenômeno demonstra como os movimentos dos corpos celestes influenciam a aparência do céu sem que haja qualquer alteração na luminosidade do Sol ou na estrutura da Lua. O ciclo lunar é estudado há séculos e serviu de base para calendários, navegação e observações astronômicas em diferentes civilizações.

Um ciclo que influencia a cultura há milhares de anos

Muito antes da astronomia moderna explicar as fases lunares, diferentes povos já utilizavam o ciclo da Lua para marcar o tempo, organizar calendários e planejar atividades agrícolas e marítimas. A regularidade desse movimento transformou o astro em um dos principais referenciais naturais para diversas civilizações.

Hoje, embora as fases da Lua sejam compreendidas cientificamente, elas continuam despertando interesse de observadores do céu, fotógrafos e entusiastas da astronomia. A mudança gradual da iluminação permite acompanhar, praticamente todos os dias, a evolução do satélite até a chegada da Lua Cheia.

Próxima fase da Lua

Depois da fase Crescente iniciada em 21 de junho, o próximo grande marco do ciclo lunar acontecerá em 29 de junho, às 20h58, quando ocorrerá a Lua Cheia. Nessa etapa, a face voltada para a Terra estará completamente iluminada pelo Sol, proporcionando uma das imagens mais marcantes do céu noturno e encerrando a etapa de crescimento da iluminação antes do início da fase Minguante.