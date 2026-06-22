5 profissões essenciais para um voo acontecer

Antes mesmo da decolagem, uma série de atividades coordenadas garante que tudo esteja pronto para o voo (Imagem: Unai Huizi Photography | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quando um avião decola, a atenção dos passageiros geralmente está voltada para os pilotos e os comissários de bordo. No entanto, antes mesmo de a aeronave deixar o solo, uma grande equipe de profissionais já trabalhou para assegurar que tudo esteja em perfeitas condições.

São os aeroviários, responsáveis por uma série de atividades fundamentais para o funcionamento da aviação, explica Henrique Cesar Gallina Barbosa, professor de Ciências Aeronáuticas da Unic Beira Rio.

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Em alusão ao Dia do Aeroviário, celebrado em 22 de junho, destacamos cinco profissões essenciais que tornam possível a realização de cada voo. Confira!

1. Mecânico de manutenção aeronáutica

Responsável por realizar a manutenção corretiva e preventiva das aeronaves, o mecânico de manutenção aeronáutica desempenha um papel crucial para a segurança operacional. Antes de cada voo, diversos sistemas são verificados para garantir que a aeronave esteja apta a operar dentro dos mais rigorosos padrões técnicos.

2. Agente de atendimento aeroportuário

É o profissional que realiza o atendimento aos passageiros em diferentes etapas da viagem, desde o check-in até o embarque. Além de orientar viajantes, auxilia na resolução de demandas relacionadas a bagagens, documentação e procedimentos operacionais, contribuindo para uma experiência mais eficiente e organizada.

3. Despachante operacional de voo

O trabalho do despachante operacional de voo é realizado em parceria com a tripulação para garantir segurança e eficiência. Pouco conhecido pelo público, o despachante operacional de voo é responsável pelo planejamento da operação aérea. Entre suas atribuições, estão a análise das condições meteorológicas, definição de rotas, cálculo de combustível e acompanhamento dos voos, detalha o professor.

O operador de rampa atua no pátio do aeroporto, garantindo que bagagens, cargas e aeronaves sejam movimentadas com segurança, agilidade e precisão (Imagem: Renatas Repcinskas | Shutterstock)

4. Operador de rampa

Atuando diretamente no pátio dos aeroportos, o operador de rampa coordena atividades como carregamento e descarregamento de bagagens e cargas, abastecimento de equipamentos de apoio e posicionamento das aeronaves. Sua atuação é essencial para que os procedimentos em solo ocorram de forma segura e dentro dos prazos estabelecidos, aponta Henrique Cesar Gallina Barbosa.

5. Profissional de segurança aeroportuária

A segurança é uma das prioridades da aviação. Os profissionais responsáveis pelos controles de acesso, inspeção de passageiros, bagagens e áreas restritas desempenham uma função estratégica para proteger passageiros, tripulações e instalações aeroportuárias.

Por Camila Crepaldi