7 dicas de especialistas para quem quer se destacar como manicure

O mercado de unhas vive um momento de constante evolução. Novas técnicas, tendências que surgem rapidamente e consumidores cada vez mais atentos às novidades fazem com que a atualização profissional seja um diferencial importante para quem deseja crescer na área.

Mas, além do domínio técnico, outros fatores passaram a influenciar o sucesso na profissão, como posicionamento profissional, gestão financeira, presença digital e experiência do cliente. Para ajudar manicures e nail designers a fortalecerem suas carreiras, reunimos sete dicas práticas e essenciais para se destacar em um mercado cada vez mais dinâmico.

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As especialistas ouvidas integram o time de experts do projeto Ícone Nail Design, curso de formação do Instituto Embelleze, que reúne referências de diferentes segmentos do universo das unhas. Juntas, elas compartilham orientações que vão desde o aperfeiçoamento técnico até estratégias de carreira, negócios e relacionamento com clientes. Confira!

1. Mantenha-se atualizada sobre tendências e técnicas

O mercado de unhas evolui rapidamente, exigindo que as profissionais acompanhem novas técnicas, produtos e comportamentos de consumo. De acordo com Aline Augusto, diretora pedagógica do Instituto Embelleze e responsável pelo desenvolvimento do curso profissionalizante Ícone Nail Design, mais do que um diferencial competitivo, a atualização constante tornou-se uma necessidade.

“As clientes chegam ao salão cada vez mais informadas e em busca de novidades que acompanham nas redes sociais. Por isso, a profissional que investe em capacitação amplia suas oportunidades e consegue se adaptar melhor às transformações do mercado”, explica.

2. Entenda que sua carreira também é um negócio

Além da técnica, é importante desenvolver uma visão estratégica sobre a própria carreira. Construir autoridade, fortalecer a marca pessoal e criar conexões genuínas com os clientes pode fazer diferença no crescimento profissional.

“Hoje, a manicure não é apenas uma executora de técnicas. Ela é uma profissional que precisa saber comunicar seu valor, construir confiança e desenvolver relacionamentos duradouros com seus clientes. Quando entendemos a carreira como um negócio, passamos a enxergar oportunidades de crescimento que vão muito além do atendimento em si”, afirma Ana Freitas, especialista em educação, mentoria e negócios para o mercado da beleza.

3. Aperfeiçoe-se em técnicas que agregam valor ao atendimento

A busca por especializações permite ampliar o portfólio de serviços e atender diferentes perfis de clientes. Técnicas modernas também podem contribuir para otimizar o tempo de atendimento e aumentar a durabilidade dos resultados.

“Especializações avançadas de manicure exigem estudo e prática, mas trazem um diferencial importante para a profissional. Quando você entrega um resultado de qualidade, com acabamento impecável e durabilidade, aumenta a satisfação da cliente e fortalece sua reputação no mercado”, destaca Angélica Almeida, especialista em Molde F1 e manicure perfeita.

Entender as necessidades das clientes e oferecer soluções práticas e duradouras é o caminho para fidelizar e fortalecer a relação profissional (Imagem: ViewStock | Shutterstock)

4. Priorize serviços que entreguem praticidade e durabilidade

As clientes estão cada vez mais em busca de soluções que facilitem a rotina e ofereçam resultados duradouros. Entender essas necessidades ajuda a construir uma carteira de clientes mais fiel e satisfeita.

“As tendências mudam, mas algumas necessidades permanecem as mesmas. As clientes procuram praticidade, durabilidade e um resultado bonito por mais tempo. O profissional que consegue identificar essas demandas e oferecer soluções adequadas cria uma relação de confiança e aumenta as chances de fidelização”, afirma Carol Lucena, educadora, mentora de manicures e especialista em esmaltação em gel.

5. Use as redes sociais como vitrine profissional

As redes sociais se tornaram uma ferramenta importante para fortalecer a presença e mostrar o trabalho realizado no dia a dia. “Muitas clientes conhecem um profissional pela internet antes mesmo de agendar um atendimento. Mostrar resultados, compartilhar experiências e apresentar os bastidores do trabalho ajuda a construir credibilidade. Não é sobre ter milhares de seguidores, mas sobre transmitir confiança e profissionalismo”, afirma Gabriela Savaris, mentora de manicures.

6. Organize as finanças desde o início

Uma agenda cheia nem sempre significa um negócio saudável. Ter controle sobre receitas, despesas e investimentos é fundamental para garantir crescimento sustentável. “Muitas profissionais se dedicam intensamente ao trabalho, mas não acompanham os números do negócio. Saber precificar corretamente, controlar custos e separar as finanças pessoais das profissionais são hábitos que ajudam a construir uma carreira mais segura e lucrativa. Gestão financeira também é uma habilidade profissional”, ressalta Sá Venturin, instrutora nail, mentora financeira e especialista em gestão para negócios de beleza.

7. Compartilhe conhecimento para fortalecer sua autoridade

Além de atender clientes, muitas profissionais encontram novas oportunidades ao compartilhar experiências, ensinar técnicas e se tornar referência em suas áreas de atuação. “Quando a profissional compartilha conhecimento, ela fortalece sua autoridade e amplia sua visão sobre a própria carreira. Ensinar também é uma forma de aprendizado e pode abrir caminhos para novas oportunidades dentro do mercado da beleza, seja como educadora, mentora ou especialista”, comenta Rosana Rodrigues, idealizadora da Imersão de Manicure a Educadora.

Por Caroline Amorim