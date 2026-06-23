Veja 7 dicas para passear com o cachorro no frio com segurança e conforto 

Adaptar a rotina dos passeios é essencial para reduzir o impacto do frio na saúde dos cães (Imagem: Victor Canales Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os passeios diários fazem parte da rotina de cuidados com os cachorros e são fundamentais para manter a saúde física e emocional dos animais. Além de ajudarem a gastar energia, eles estimulam os sentidos, favorecem a socialização e contribuem para reduzir problemas comportamentais, como ansiedade, estresse e tédio. Durante o inverno, porém, as baixas temperaturas exigem alguns cuidados extras.

Assim como as pessoas, muitos cachorros também sentem frio, principalmente filhotes, idosos, animais de pequeno porte, cães de pelagem curta e aqueles com problemas de saúde. Por isso, é essencial adaptar a rotina dos passeios para que o momento continue sendo prazeroso, confortável e seguro. Confira!

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1. Escolha os horários mais quentes do dia para passear com o cachorro

Nos dias frios, vale a pena evitar passeios logo nas primeiras horas da manhã ou à noite, quando as temperaturas costumam estar mais baixas. Sempre que possível, prefira caminhar no fim da manhã ou durante a tarde, quando o clima está mais agradável. Além disso, a exposição ao sol, mesmo que moderada, ajuda a aquecer naturalmente o corpo do animal durante o passeio.

2. Observe se o cachorro realmente precisa de roupa

Nem todos os cães precisam usar roupas no inverno. Raças com pelagem densa costumam tolerar melhor as baixas temperaturas, enquanto cães de pelo curto, filhotes, idosos e animais magros geralmente sentem mais frio. Caso a roupa seja necessária, ela deve ser confortável, permitir movimentos naturais e não apertar o corpo nem causar atrito durante a caminhada.

3. Faça um aquecimento antes de sair

Assim como acontece com os humanos, começar uma atividade física de forma gradual pode ser mais confortável para o cachorro. Por isso, permita que ele caminhe alguns minutos dentro de casa ou do quintal para aquecer os músculos. Esse hábito pode ser especialmente benéfico para cães idosos ou com problemas articulares, que costumam sentir mais rigidez em temperaturas baixas.

4. Diminua o tempo do passeio quando o frio estiver intenso

Em dias de temperaturas muito baixas, não há necessidade de manter caminhadas longas. Nesses casos, é possível reduzir o tempo do passeio e compensar parte da atividade física com brincadeiras dentro de casa. Dessa forma, o cachorro continua ativo sem permanecer exposto ao frio por muito tempo.

Após os passeios, é importante secar e limpar as patas do cachorro para evitar desconfortos causados pelo frio e pela umidade (Imagem: ADVTP | Shutterstock)

5. Proteja as patas do cachorro durante o passeio

No inverno, calçadas podem ficar muito frias ou úmidas, o que pode causar desconforto em alguns cães. Após o passeio, vale a pena secar cuidadosamente as patas para evitar que permaneçam molhadas por muito tempo. Também é importante verificar se há rachaduras, pequenos machucados ou acúmulo de sujeira entre os dedos.

6. Fique atento aos sinais de frio

Durante a caminhada, observe constantemente o comportamento do cachorro. Tremores, tentativa de voltar para casa, postura encolhida, patas levantadas repetidamente e menor disposição para caminhar podem indicar que ele está sentindo frio. Ao perceber esses sinais, interrompa o passeio e leve o animal para um ambiente aquecido.

7. Ao voltar para casa, aqueça o cachorro gradualmente

Depois do passeio, ofereça um ambiente seco, confortável e protegido do vento para que o cachorro possa recuperar a temperatura corporal de forma natural. Caso a pelagem esteja úmida, utilize uma toalha para secá-la completamente antes de o animal descansar. Também é interessante disponibilizar uma cama bem acolchoada e mantas, especialmente para cães que costumam sentir mais frio.