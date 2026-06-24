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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade, reflexão e autocontrole para lidar com emoções intensas, conflitos e situações que fogem do controle (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá maturidade, reflexão e autocontrole para lidar com emoções intensas, conflitos e situações que fogem do controle (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira trará emoções mais intensas e processos internos de transformação, exigindo maturidade para lidar com situações que fogem ao controle. Ao longo do dia, possíveis conflitos poderão surgir, pedindo recolhimento e reflexão antes de agir. Será um momento importante para evitar impulsos, rever atitudes e compreender melhor sentimentos profundos. Confira as previsões do horóscopo e veja o que os astros reservam para você!

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Áries

Uma ilustração simplificada do signo de Áries, mostrando a cabeça de um carneiro fofo com grandes chifres curvados, cercada por pequenas estrelas.
Áries enfrentará emoções intensas e lembranças do passado que exigirão maturidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você poderá se deparar com emoções profundas e intensas, e antigas feridas e inseguranças tenderão a aflorar, pedindo desapego e transformação. Essa turbulência interna poderá gerar crises ou desentendimentos nas relações íntimas e nas parcerias de trabalho. O dia pedirá recolhimento e maturidade para que você possa curar esses antigos bloqueios.

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Touro

Uma ilustração simplificada do signo de Touro, mostrando a cabeça de um touro fofo com pequenos chifres, cercada por pequenas estrelas.
Touro precisará conter os impulsos para evitar conflitos e desequilíbrios emocionais (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá enfrentar conflitos e inseguranças em seus relacionamentos afetivos ou parcerias de trabalho. Será fundamental controlar impulsos e evitar cobranças excessivas, pois o desejo de controlar o outro ou expectativas financeiras irreais poderão trazer à tona mágoas antigas e gerar crises desgastantes. Procure agir com maturidade, buscando equilíbrio interno.

Gêmeos

Uma ilustração simplificada do signo de Gêmeos, mostrando duas figuras femininas idênticas lado a lado, cercadas por pequenas estrelas.
Gêmeos precisará encarar a rotina e os cuidados com o corpo com mais praticidade (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você precisará encarar a rotina e os cuidados com o corpo com mais praticidade, evitando que conflitos ou insatisfações emocionais afetem sua saúde. Será necessário lidar com tensões nos relacionamentos profissionais e com antigas inseguranças que poderão aflorar. Procure desapegar de dinâmicas controladoras para encontrar equilíbrio.

Câncer

Uma ilustração simplificada do signo de Câncer, mostrando um caranguejo laranja-claro com olhos grandes e um sorriso, cercado por pequenas estrelas.
Câncer precisará agir com maturidade para evitar que pequenos conflitos se tornem ainda maiores (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá sentir uma tensão emocional, especialmente ao lidar com os próprios desejos ou com cobranças nos relacionamentos. Poderão surgir conflitos nos momentos de lazer, pedindo desapego e maturidade para evitar que pequenas divergências se tornem grandes crises. Logo, evite tentar controlar as situações, buscando agir com mais equilíbrio e consciência.

Leão

Uma ilustração simplificada do signo de Leão, mostrando a cabeça de um leão com juba laranja, cercada por pequenas estrelas.
Leão deverá ter paciência para lidar com conflitos e possíveis desentendimentos em casa (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá se deparar com tensão e desgaste no ambiente familiar. Discussões ou questões na rotina do lar tenderão a exigir mais paciência. Essa intensidade emocional poderá gerar mal-entendidos. Por isso, evite impor ideias ou agir de forma exagerada diante de imprevistos. Procure manter a calma para organizar melhor os pensamentos.

Virgem

Uma ilustração simplificada do signo de Virgem, mostrando o busto de uma jovem de cabelos loiros e cacheados, cercada por pequenas estrelas.
Virgem deverá tomar cuidado com a forma que se comunica para evitar mal-entendidos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá enfrentar certa confusão mental ao se comunicar com pessoas próximas. Será necessário controlar a impulsividade ao falar e evitar reações impositivas ou um otimismo exagerado que possa distorcer a realidade, já que mal-entendidos poderão impactar seus planos. Procure agir com cautela e ouvir com atenção antes de responder.

Libra

Uma ilustração simplificada do signo de Libra, mostrando uma balança dourada com dois pratos verdes sorridentes, cercada por pequenas estrelas.
Libra precisará agir com mais clareza e evitar decisões precipitadas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você sentirá necessidade de buscar mais segurança financeira, organizar seus recursos e valorizar seus talentos. No entanto, essa busca por estabilidade material poderá ser prejudicada por ansiedade e pensamentos exagerados. Procure agir com mais clareza e evite decisões precipitadas.

Escorpião

Uma ilustração simplificada do signo de Escorpião, mostrando um escorpião laranja-claro fofo, cercado por pequenas estrelas.
Escorpião sentirá forte intensidade emocional, o que pedirá autocontrole para evitar reações precipitadas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá sentir uma intensidade emocional maior, e o desejo de controle tenderá a entrar em conflito com a autocobrança. Essa inquietação interna poderá despertar uma pressa exagerada para resolver conflitos pessoais, gerando atitudes rígidas. Nesse cenário, procure encarar suas sombras com maturidade e evite agir por impulso.

Sagitário

Uma ilustração simplificada do signo de Sagitário, mostrando um arco e flecha estilizados com um sol sorridente no centro, cercados por pequenas estrelas.
Sagitário precisará encarar seus medos internos com mais equilíbrio (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá sentir um desejo de isolamento, enquanto medos e inseguranças profundas tenderão a aflorar. Será um dia em que a pressão mental poderá gerar crises e necessidade de proteção, levando a reações exageradas ou a conflitos desnecessários. Nesse cenário, procure se recolher e ter calma para processar essas emoções.

Capricórnio

Uma ilustração simplificada do signo de Capricórnio, mostrando a cabeça de uma cabra fofa com chifres, cercada por pequenas estrelas.
Capricórnio deverá agir com realismo e evitar exageros nas decisões (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você poderá enfrentar conflitos e cobranças em projetos profissionais e planos. Será fundamental controlar a arrogância e evitar reações exageradas motivadas por um otimismo desmedido. Procure agir com maturidade, paciência e desapego, direcionando sua energia para reestruturar suas metas com mais realismo e respeito às decisões compartilhadas.

Aquário

Uma ilustração simplificada do signo de Aquário, mostrando um jarro de água amarelo vertendo água, cercado por pequenas estrelas.
Aquário sentirá um impulso de crescimento e deverá agir com sabedoria para organizar melhor os seus planos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você desejará expandir seus horizontes e planejar o futuro de acordo com seus ideais. Entretanto, esse impulso de crescimento poderá ser afetado por distrações e mal-entendidos na comunicação. Procure ter sabedoria para organizar seus planos com consciência.

Peixes

Uma ilustração simplificada do signo de Peixes, mostrando dois peixes fofos nadando em direções opostas, cercados por pequenas estrelas.
Peixes lidará com emoções profundas e questões financeiras, exigindo cautela para evitar excessos e conflitos externos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Você sentirá necessidade de lidar com emoções profundas e com pendências financeiras. No entanto, a tentativa de resolver esses assuntos poderá ser prejudicada por exageros, mal-entendidos e discussões, além de uma sensação de bloqueio e cobranças externas. Procure agir com mais realismo e controlar os excessos para evitar desgastes desnecessários.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 24/06/2026 01:09
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