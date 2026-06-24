Mercúrio retrógrado: veja como cada signo pode aproveitar a energia do fenômeno

O Mercúrio retrógrado é um dos fenômenos mais comentados da astrologia, principalmente por estar associado a revisões, atrasos, falhas de comunicação, problemas tecnológicos e necessidade de repensar decisões. Mais do que um momento de medo, esse trânsito é um convite para desacelerar, reorganizar a vida e olhar com mais atenção para detalhes que costumam passar despercebidos.
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O próximo Mercúrio retrógrado acontecerá entre os dias 29 de junho e 23 de julho de 2026. Nesse sentido, cada signo poderá lidar melhor com essa energia utilizando estratégias alinhadas ao seu próprio jeito de agir. Confira!
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Áries
Durante o Mercúrio retrógrado, o impulso poderá ser seu maior desafio. Antes de responder mensagens, tomar decisões ou iniciar algo importante, tente contar até dez e revisar seus planos. Utilize esse período para reorganizar metas e evitar agir no calor do momento.
Touro
Você poderá sentir necessidade de segurança e estabilidade, mas o Mercúrio retrógrado poderá trazer mudanças inesperadas. A melhor proteção será manter a flexibilidade e revisar documentos, contratos e questões financeiras com calma. Além disso, evite compras por impulso.
Gêmeos
Regido por Mercúrio, Gêmeos costuma sentir esse período com mais intensidade. Por isso, será importante ter cuidado com mal-entendidos, esquecimentos e excesso de informações. Busque anotar compromissos, confirmar conversas e aproveitar a fase para revisar ideias antigas que poderão ganhar uma nova forma.
Câncer
Questões emocionais e familiares poderão voltar para serem resolvidas. Por isso, proteja sua energia evitando guardar tudo para si. Conversas importantes deverão acontecer com acolhimento e clareza, sem deixar que mágoas antigas dominem o presente.
Leão
Mercúrio retrógrado pedirá atenção à forma como você se comunica e se expõe. Antes de publicar algo ou tomar atitudes públicas, revise. Também será um bom momento para repensar projetos criativos e resgatar talentos esquecidos.
Virgem
Também regido por Mercúrio, Virgem poderá sentir uma necessidade maior de organizar tudo. Nesse período, será importante não buscar perfeição em cada detalhe. Ademais, revise rotinas, cuide da saúde mental e evite se cobrar além da conta.
Libra
Relacionamentos poderão passar por revisões durante o Mercúrio retrógrado. Por isso, evite tirar conclusões rápidas ou assumir que sabe o que o outro está pensando. A comunicação sincera e a escuta serão suas maiores ferramentas.
Escorpião
Esse período poderá trazer conversas profundas e assuntos mal resolvidos à tona. Por isso, utilize a energia para transformar padrões antigos, mas evite agir por desconfiança. Investigue antes de tirar conclusões.
Sagitário
O Mercúrio retrógrado pedirá atenção com viagens, estudos e planos. Por isso, confira horários, documentos e informações importantes. Além disso, será um ótimo momento para rever crenças, ajustar caminhos e mudar estratégias.
Capricórnio
Questões profissionais e responsabilidades poderão exigir revisão. Por isso, evite assumir compromissos sem analisar todos os detalhes. Organizar prioridades e repensar objetivos poderá trazer mais segurança para suas escolhas.
Aquário
Ideias novas poderão surgir, mas talvez precisem de mais tempo para amadurecer. Por isso, evite decisões precipitadas envolvendo tecnologia, grupos ou projetos coletivos. Revisar planos poderá abrir caminhos mais alinhados.
Peixes
O Mercúrio retrógrado poderá mexer com sua intuição e sensibilidade. Por isso, tome cuidado para não absorver opiniões alheias como se fossem suas. Além disso, será um bom momento para desacelerar, refletir e fortalecer sua conexão interior.
No fim, Mercúrio retrógrado não precisa ser encarado como um período negativo. Ele pode ser uma oportunidade para corrigir rotas, recuperar aprendizados e fazer escolhas com mais consciência.