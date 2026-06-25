Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/06/2026

A quinta-feira trará uma energia de escolhas, novos caminhos e necessidade de equilíbrio. As cartas do tarot mostram que algumas situações pedirão coragem para sair de limitações, enquanto outras revelam oportunidades de crescimento e conexões mais profundas. Será um dia para observar o que precisa ser ajustado e confiar mais no próprio potencial.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 8 de Espadas

O dia do ariano pedirá atenção com pensamentos que poderão limitar suas atitudes (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que o dia pedirá atenção aos pensamentos que poderão limitar suas atitudes e impedir novos movimentos. No amor, inseguranças poderão surgir, mas conversas sinceras ajudarão a trazer mais liberdade emocional. Na carreira, evite duvidar da sua capacidade e procure enxergar alternativas antes de desistir. Sua saúde melhorará quando você reduzir a autocobrança e cuidar mais da mente. Entre amigos, abrir o coração poderá trazer apoio e novas perspectivas.

Touro 2 de Ouros

O taurino passará por um dia de ajustes, equilíbrio e necessidade de administrar melhor as prioridades (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” indica um dia de ajustes, equilíbrio e necessidade de administrar melhor suas prioridades. No amor, será importante conciliar desejos pessoais com as necessidades da relação para evitar desgastes. Na carreira, novas demandas poderão surgir e exigir flexibilidade para encontrar soluções. Sua saúde melhorará quando você organizar a rotina e evitar excessos. Entre amigos, saber dividir tempo e energia fortalecerá os vínculos.

Gêmeos Pajem de Espadas

O dia favorecerá a observação, a comunicação e a busca do geminiano por novas informações (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia favorecerá a observação, a comunicação e a busca por novas informações. No amor, conversas importantes poderão surgir e ajudarão a compreender melhor sentimentos e intenções. Na carreira, sua curiosidade e capacidade de aprender poderão abrir portas e trazer boas ideias. Sua saúde melhorará quando você controlar a ansiedade e evitar pensar demais. Entre amigos, fique atento(a) aos detalhes e valorize diálogos honestos.

Câncer Ás de Ouros

No amor, uma nova fase poderá surgir com mais segurança e sensação de construção ao canceriano (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” indica oportunidades, estabilidade e a possibilidade de iniciar algo promissor. No amor, uma nova fase poderá surgir com mais segurança e sensação de construção. Na carreira, propostas ou projetos poderão abrir caminhos para crescimento e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais consistentes e cuidar do corpo. Entre amigos, novas conexões poderão trazer apoio e boas oportunidades.

Leão 10 de Paus

A dedicação do leonino na carreira estará admirável (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades e para a necessidade de dividir melhor os pesos. No amor, evite carregar tudo sozinho(a) e permita que o outro também participe da construção da relação. Na carreira, sua dedicação estará admirável, mas será importante não assumir mais do que consegue cumprir. Sua saúde pedirá descanso e momentos de recuperação. Entre amigos, aceite ajuda e não tente resolver tudo por conta própria.

Virgem 3 de Copas

O dia favorecerá a alegria, os encontros e o fortalecimento das conexões do virginiano (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá a alegria, os encontros e o fortalecimento das conexões. No amor, momentos leves poderão aproximá-lo(a) de alguém especial ou renovar uma relação existente. Na carreira, parcerias e colaboração poderão trazer resultados positivos. Sua saúde melhorará quando você incluir mais prazer e descontração na rotina. Entre amigos, encontros e conversas poderão trazer boas energias.

Libra 8 de Copas

Novos caminhos poderão surgir na carreira quando o libriano aceitar sair da zona de conforto (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica o afastamento do que não traz mais satisfação e a busca por algo mais verdadeiro. No amor, você poderá perceber que precisa mudar padrões ou deixar para trás situações que não alimentam seu coração. Na carreira, novos caminhos poderão surgir quando você aceitar sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você liberar emoções acumuladas. Entre amigos, algumas relações poderão passar por uma fase de redefinição.

Escorpião Rainha de Ouros

Atitudes de carinho e segurança fortalecerão vínculos e aumentarão a confiança do escorpiano (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” mostra estabilidade, cuidado e valorização do que foi construído com dedicação. No amor, atitudes de carinho e segurança fortalecerão vínculos e aumentarão a confiança. Na carreira, sua organização e competência poderão trazer reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e equilíbrio. Entre amigos, sua presença acolhedora será percebida e valorizada.

Sagitário O Mago

O dia favorecerá a iniciativa, a criatividade e a capacidade do sagitariano de transformar ideias em realidade (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Segundo a carta “O Mago”, o dia favorecerá a iniciativa, a criatividade e a capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, você terá mais confiança para criar novas possibilidades e expressar o que sente. Na carreira, talentos e habilidades poderão abrir portas importantes e colocá-lo(a) em destaque. Sua saúde melhorará quando você canalizar energia para objetivos positivos. Entre amigos, sua comunicação estará forte e poderá inspirar quem estiver por perto.

Capricórnio 3 de Espadas

O capricorniano deverá cuidar das emoções e não ignorar os próprios limites (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” pede atenção às feridas emocionais e às situações que ainda precisam de cura. No amor, sentimentos guardados poderão vir à tona, trazendo a oportunidade de conversar e transformar a relação. Na carreira, evite levar críticas para o lado pessoal e utilize os desafios como aprendizado. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e não ignorar seus limites. Entre amigos, contar com pessoas de confiança poderá trazer acolhimento.

Aquário 2 de Espadas

O aquariano deverá analisar todas as opções antes de escolher um caminho definitivo (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Espadas”, o dia trará dúvidas e a necessidade de avaliar melhor antes de tomar decisões. No amor, algo pode estar sendo evitado, mas uma conversa honesta trará clareza. Na carreira, analise todas as opções antes de escolher um caminho definitivo. Sua saúde emocional melhorará quando você encarar aquilo que sente. Entre amigos, evite se fechar e permita mais troca e compreensão.

Peixes 2 de Copas

Alianças e trabalhos em conjunto poderão trazer bons resultados ao pisciano (Imagem: Shah Alam 247 | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece conexões, parcerias e trocas emocionais equilibradas. No amor, haverá potencial para aproximação, reconciliação e fortalecimento dos sentimentos. Na carreira, alianças e trabalhos em conjunto poderão trazer bons resultados. Sua saúde melhorará quando você se cercar de pessoas que fazem bem para sua energia. Entre amigos, vínculos sinceros ganharão mais profundidade.