Aprenda a fazer arroz de frango cremoso e rico em proteína e sabor

Apesar de ser um carboidrato, é possível preparar o arroz de forma a torná-lo mais proteico. Para isso, o frango é um excelente aliado, pois é uma proteína magra e versátil. Nesse contexto, o arroz de frango cremoso é uma ótima opção para deixar a refeição mais nutritiva, completa, equilibrada e saborosa de maneira prática.

A seguir, aprenda a fazer arroz de frango cremoso rico em proteína e sabor!

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Arroz de frango cremoso (Imagem: Agave Photo Studio | Shutterstock)

Arroz de frango cremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

500 g de peito de frango cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de creme de ricota

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela ou frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango até ele ficar cozido e levemente dourado. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o tomate e mexa por 1 a 2 minutos.

Volte o frango para a panela e adicione o creme de ricota, o iogurte natural e um pouco de leite para formar um molho cremoso. Misture bem até tudo ficar uniforme. Junte o arroz e mexa delicadamente, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver o sabor e ficar bem cremoso. Ajuste o sal, finalize com parmesão e salsinha picada. Sirva em seguida.