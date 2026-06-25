Jantar saudável: 4 tortas ricas em proteína vegetal para incluir na dieta

A ingestão adequada de proteínas é essencial para a manutenção da massa muscular, a recuperação dos tecidos, a produção de enzimas e hormônios e o fortalecimento da imunidade. Nesse cenário, as tortas ricas em proteína vegetal são alternativas práticas para quem deseja preparar um jantar nutritivo, saboroso e equilibrado. Além de contribuírem para a saciedade, elas podem fornecer aminoácidos, fibras, vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo.
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A seguir, confira 4 tortas ricas em proteína vegetal para incluir na dieta!
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1. Torta de grão-de-bico com espinafre e lentilha
Ingredientes
Massa
- 250 g de farinha de aveia
- 120 g de farinha de grão-de-bico
- 80 ml de azeite de oliva extravirgem
- 70 ml de água gelada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de cúrcuma
Recheio
- 300 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 200 g de lentilha cozida e escorrida
- 200 g de espinafre picado
- 1 cenoura ralada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 ml de leite de coco
- 80 g de castanha-de-caju demolhada por 8 horas
- 2 colheres de sopa de levedura nutricional
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
- 3 colheres de sopa de água
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada ralada e endro a gosto
- Gergelim branco para decorar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal e a cúrcuma. Acrescente o azeite e misture até obter uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea. Depois, cubra a massa e deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Em seguida, abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta.
Recheio
Misture a farinha de linhaça com a água em um recipiente e deixe descansar por cerca de 10 minutos. Depois, bata no liquidificador a castanha-de-caju, o leite de coco, a levedura nutricional e a mistura de linhaça até obter um creme liso.
Após, em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Adicione a cenoura ralada e refogue por 2 minutos. Em seguida, acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Misture o grão-de-bico e a lentilha ao refogado e tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e endro.
Despeje o creme sobre o recheio e misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Distribua o recheio sobre a massa, alise a superfície e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio firme. Retire do forno, espere descansar por 10 minutos e sirva com gergelim branco.
2. Torta de ervilha com queijo minas
Ingredientes
Massa
- 250 g de farinha de aveia
- 120 g de farinha de linhaça dourada
- 80 ml de azeite de oliva extravirgem
- 1 ovo
- 70 ml de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 200 g de ervilha fresca cozida
- 1 cebola-roxa picada
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de queijo minas frescal esfarelado
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Sal, salsinha picada, páprica doce e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a farinha de linhaça e o sal. Após, acrescente o azeite e o ovo e misture. Adicione a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Em uma superfície limpa, abra a massa e acomode-a em uma forma de torta.
Recheio
Em uma panela, refogue a cebola-roxa e o alho no azeite em fogo médio. Acrescente a ervilha e cozinhe por cerca de 5 minutos. Tempere com páprica, sal, pimenta-do-reino e salsinha. Depois de esfriar, misture o queijo minas e os ovos. Espalhe o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, até dourar. Sirva em seguida.
3. Torta de cogumelo
Ingredientes
Massa
- 250 g de farinha de trigo integral
- 120 g de farinha de grão-de-bico
- 80 ml de azeite de oliva extravirgem
- 70 ml de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 500 g de cogumelo paris fatiados
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 150 g de castanha-de-caju crua demolhada por 8 horas
- 200 ml de água
- 2 colheres de sopa de levedura nutricional
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada ralada e tomilho fresco a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Massa
Misture a farinha de trigo, a farinha de grão-de-bico e o sal em uma tigela. Depois, acrescente o azeite e misture até obter uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e fácil de modelar. Cubra a massa e leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta, ajustando bem as bordas.
Recheio
Em um liquidificador, bata a castanha-de-caju demolhada com a água, o suco de limão, a levedura nutricional e uma pitada de sal até formar um creme liso. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia.
Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto. Adicione o cogumelo e cozinhe em fogo alto até que toda a água liberada evapore e ele fique levemente dourado. Tempere com sal, pimenta-do-reino, noz-moscada e tomilho, misturando bem.
Incorpore o creme de castanhas ao refogado de cogumelo até obter um recheio cremoso e uniforme. Espalhe o recheio sobre a massa e decore com algumas fatias de cogumelo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a massa ficar dourada e o recheio firme. Retire do forno, finalize com salsinha e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.
4. Torta de lentilha com alho-poró
Ingredientes
Massa
- 370 g de farinha de trigo integral
- 80 ml de azeite de oliva extravirgem
- 1 ovo
- 60 ml de água gelada
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 350 g de lentilha cozida e escorrida
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 150 g de ricota fresca esfarelada
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Tomilho fresco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Misture a farinha de trigo e o sal em um recipiente. Em seguida, acrescente o azeite e o ovo, misturando até formar uma farofa úmida. Adicione a água aos poucos até obter uma massa lisa e uniforme. Embrulhe a massa e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho-poró e cozinhe em fogo baixo até ficar macio e levemente dourado. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto.
Misture o refogado com a lentilha cozida e tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Espere esfriar e incorpore a ricota e os ovos. Distribua o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, até a massa dourar e o recheio firmar. Aguarde alguns minutos antes de desenformar.